Vàng trượt dốc

Vàng tiếp đà giảm

Kết thúc ngày 29/5, giá vàng miếng SJC tại các cửa hàng lớn ở Hà Nội được niêm yết ở 66,4-67 triệu đồng/lượng (mua - bán), giữ nguyên so với thời điểm mở cửa phiên. Trong phiên, có thời điểm giá lên mức 66,5-67,1 triệu đồng/lượng song lại giảm về như hiện tại. Chênh lệch 2 chiều là 600.000 đồng.

Thị trường vàng quốc tế tiếp đà giảm. Giá vàng giao ngay trên Kitco sáng nay đạt 1.942 USD/ounce, giảm thêm 3,28 USD so với giá đóng phiên hôm trước.

Quy đổi theo tỷ giá USD chưa thuế, phí, giá vàng trong nước đang đắt hơn thế giới 12,7 triệu đồng/lượng.

Vàng giao dịch ảm đạm (Ảnh: Tiến Tuấn).

Giá vàng hiện tại được giới chuyên gia nhận định phụ thuộc hoàn toàn vào diễn biến kinh tế Mỹ. Theo các chuyên gia, rủi ro hiện hữu với vàng còn nhiều.

Nhiều chuyên gia trước đó dự báo kim loại quý này sẽ tăng về dài hạn nhưng trước mắt đang chịu áp lực từ việc USD mạnh lên. Hiện, đồng bạc xanh vẫn có xu hướng nhích lên theo các dữ liệu vĩ mô ổn định của Mỹ. Một số dự báo cho rằng, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn có thể tăng lãi suất do chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát ưa thích của Fed - tăng nhanh.

Theo dữ liệu của CME Group - sàn giao dịch có trụ sở tại Chicago (Mỹ), các thị trường dự đoán 64% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm % tại cuộc họp ngày 13/6.

Chưa kể, cuối tuần trước, Mỹ đạt thỏa thuận sơ bộ về trần nợ, làm giảm những lo ngại liên quan đến vỡ nợ. Điều này gây áp lực lên các tài sản an toàn không trả lãi như vàng.

Theo phân tích của James Knightley - kinh tế trưởng của ING - ngân hàng dịch vụ tài chính đa quốc gia có trụ sở tại Hà Lan, nếu kịch bản trần nợ được giải quyết thuận lợi và số lượng việc làm được công bố vào thứ 6 tới tăng cao, thị trường sẽ chấp nhận khả năng Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 6.

USD vẫn ở mức cao

USD-Index - chỉ số đo sức mạnh đồng bạc xanh với rổ tiền tệ lớn - sáng nay đạt 104,1 điểm, tăng 0,054% so với trước đó, hiện ở vùng giá cao nếu so với hơn 2 tháng trở lại đây. Đây là điều trái ngược so với tình hình ảm đạm thời điểm đầu năm.

Kết thúc hôm qua, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở 23.712 đồng/USD, tăng 1 đồng so với trước đó. Với biên độ 5%, các ngân hàng thương mại được phép niêm yết giá trần USD ở mức 24.897 đồng/USD và giá sàn là 22.526 đồng/USD.

Ngân hàng thương mại tăng giá niêm yết USD 10-20 đồng. Ngân hàng lớn giao dịch đồng bạc xanh phổ biến ở 23.280-23.650 đồng/USD (mua - bán). Còn tại ngân hàng cổ phần, giá là 23.240-23.620 đồng/USD (mua - bán). Chênh lệch giữa giá mua và bán là khoảng 300-400 đồng.

Trên thị trường tự do, giá USD ở 23.450-23.530 đồng/USD (mua - bán), giảm 40 đồng ở chiều mua và 10 đồng ở chiều bán so với trước đó. Chênh lệch giữa 2 chiều là 80 đồng.