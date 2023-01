Vàng tăng giá mạnh trước ngày vía Thần Tài

Giá vàng tăng hơn nửa triệu đồng/lượng

Sáng 28/1 (mùng 7 tháng Giêng), giá vàng miếng được các doanh nghiệp lớn giao dịch ở 67,6-68,6 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng mỗi chiều so với chốt phiên 27/1. Còn so với giá chốt phiên cuối cùng của năm Nhâm Dần, giá đã tăng 700.000 đồng/lượng. Chênh lệch giữa 2 chiều mua và bán là 1 triệu đồng, sau thời gian được duy trì ở mức 800.000 đồng. Lần gần nhất vàng miếng SJC được bán ra trên mốc 68 triệu/lượng đã diễn ra từ tháng 8/2022.

Chỉ còn ngày nữa là tới ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng). Những năm trước, giá vàng cũng thường xuyên tăng cao và ghi nhận biến động lớn vào giai đoạn này.

Giá vàng trong nước diễn biến cùng chiều với vàng quốc tế. Cụ thể, kim loại quý thế giới liên tiếp lập đỉnh mới. Sáng nay (28/1), kim loại quý quốc tế giao dịch ở mức 1.927 USD/ounce. Trước đó, giá vàng có lúc lập đỉnh 1.949 USD/ounce, cao nhất kể từ tháng 4/2022 đến nay.

Giá vàng thường xuyên tăng cao và ghi nhận biến động lớn vào giai đoạn sát ngày vía Thần tài (Ảnh: Tiến Tuấn).

Giá vàng trong nước đi lên đưa chênh lệch với giá thế giới lên mức 13,7 triệu đồng/lượng. Diễn biến này cũng tương đồng với dự báo trước đó của các chuyên gia và giới kinh doanh vàng khi giá kim loại quý thế giới đã tăng mạnh trong suốt tuần nghỉ lễ Tết Nguyên đán.

Còn với thị trường quốc tế, giới chuyên gia đánh giá, nỗi sợ suy thoái kinh tế và lạm phát là yếu tố chính thúc đẩy nhu cầu đối với vàng. Đà tăng mới của vàng cũng xuất hiện trùng thời điểm lợi suất trái phiếu Mỹ và đồng USD tiếp tục giao dịch ở mức thấp.

Ao Chong, nhà phân tích tại Citic Securities ở Bắc Kinh, cho biết: "Việc mua vàng của các NHTW là một trong những tín hiệu đáng tin cậy cho thấy giá vàng tăng. Giá vàng có thể sẽ duy trì đà tăng và được củng cố khi kỳ vọng tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm bớt".

Giá USD tự do thấp hơn trong ngân hàng

Trong khi đó, USD-Index - chỉ số đo sức mạnh của đồng bạc xanh với các tiền tệ lớn khác - đang đạt mức 101,7 điểm - trở về mức giá hồi tháng 5/2022. Đây cũng là mức thấp nhất 8 tháng trở lại đây. Đà tăng phi mã của USD trong năm 2022 không kéo dài sang năm nay.

USD tự do vẫn ở mức thấp (Ảnh: Tiến Tuấn).

USD chịu sức ép khi giới đầu tư đánh giá các bước đi tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Theo định giá của các thị trường tiền tệ, khả năng ngân hàng trung ương Mỹ tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp chính sách sắp tới lên đến 95%.

Ngân hàng Nhà nước sáng nay niêm yết tỷ giá trung tâm tại mức 23.608 đồng/USD, giữ nguyên so với hôm qua. Với biên độ 5% như hiện tại, các ngân hàng thương mại được phép niêm yết giá trần USD ở mức 24.788 đồng/USD và giá sàn là 22.428 đồng/USD.

Giá USD tại các ngân hàng lớn biến động không đáng kể so với trước đó. Các ngân hàng lớn giao dịch phổ biến ở 23.260-23.620 đồng/USD (mua - bán). Các ngân hàng cổ phần niêm yết giá đồng bạc xanh ở 23.300-23.580 đồng/USD (mua - bán).

Thị trường ngoại tệ tự do đầu tuần giao dịch đồng bạc xanh ở mức 23.500-23.570 đồng/USD, tăng 20 đồng ở cả chiều bán và chiều mua so với phiên trước đó. Giá USD tự do nhiều thời điểm thậm chí thấp hơn ngân hàng.