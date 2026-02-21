Giá vàng miếng tăng 2 triệu đồng/lượng ngày Tết

Kết thúc phiên giao dịch ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng miếng tại 178-181 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 2 triệu đồng so với trước nghỉ lễ. Bảo Tín Mạnh Hải cũng niêm yết giá vàng miếng tăng với biên độ tương tự, ở mức 178-181 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Không chỉ vàng miếng, vàng nhẫn cũng được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng giá. PNJ nâng giá vàng nhẫn thêm 2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, niêm yết ở mức 177,5-180,5 triệu đồng/lượng (mua - bán). Nhẫn tròn ép vỉ tại Bảo Tín Mạnh Hải được niêm yết ở mức 179,5-182,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Các thương hiệu lớn khác như SJC, DOJI, Phú Quý… hiện chưa điều chỉnh giá vàng miếng trở lại. Hầu hết “nhà vàng” vẫn đang trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ và sẽ trở lại giao dịch vào ngày 23/2 (mùng 7 Tết).

Vàng miếng SJC (Ảnh: Thành Đông).

Giá vàng trong nước tại một số đơn vị bất ngờ bật tăng mạnh trong bối cảnh giá vàng thế giới tăng mạnh. Giá vàng thế giới hiện giao dịch ở mức 5.105 USD/ounce, tương ứng tăng 110 USD so với trước đó. Với mức giá hiện tại, quy đổi theo tỷ giá niêm yết tại ngân hàng chưa tính thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 161 triệu đồng/lượng, tùy thời điểm.

Giá vàng thế giới đã bật tăng khi căng thẳng ở khu vực Trung Đông leo thang.

Phát biểu gần 50 phút tại cuộc họp Hội đồng Hòa bình về Gaza, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh vai trò của Mỹ trong việc tái thiết Dải Gaza và các cam kết tài chính - quân sự từ nhiều quốc gia, đồng thời để ngỏ khả năng sử dụng vũ lực với Iran. Ông cho biết kết quả đàm phán với Iran sẽ được quyết định trong 10 ngày tới.

Theo bà Helen Amos, Giám đốc điều hành kiêm chuyên gia phân tích hàng hóa tại BMO Equity Research thì về cơ bản, các nhà đầu tư vẫn ưa chuộng kim loại và ngành khai khoáng. “Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục ở lại trong lĩnh vực này, tiếp tục nắm giữ vàng và đồng”, bà cho biết.

Bà Amos cũng phân tích sâu hơn về kịch bản tăng giá của BMO đối với vàng, theo đó kim loại quý này có thể đạt gần 6.500 USD vào cuối năm nay và sau đó tăng lên 8.600 USD/ounce vào cuối năm 2027.

Kịch bản cơ sở của BMO dự báo giá vàng sẽ giảm trong vài tháng tới, nhưng bà Amos lưu ý rằng kịch bản này được tính toán vào tháng 12, và kể từ đó thị trường đã có rất nhiều biến động.

Còn trong dự báo mới nhất của JP Morgan, giá vàng thế giới có thể đạt 6.300 USD một ounce trong năm nay nhờ vào lực mua của các ngân hàng trung ương, nhà đầu tư. Đơn vị này cho rằng các ngân hàng trung ương sẽ mua 800 tấn vàng trong năm nay, đồng thời đánh giá đa dạng hóa dự trữ vẫn tiếp diễn và chưa cạn kiệt.

"Chúng tôi tiếp tục lạc quan về giá vàng trung hạn nhờ xu hướng đa dạng hóa tài sản vững chắc, nhất là khi tài sản thực đang vượt trội so với cổ phiếu, trái phiếu", ngân hàng này nhận định.