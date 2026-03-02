Giá vàng miếng lên 191 triệu đồng/lượng, nhiều cửa tiệm "cháy" hàng

Kết thúc phiên giao dịch ngày 2/3, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 187,9-190,9 triệu đồng/lượng chiều mua vào và bán ra, tăng 2,3 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với thời điểm mở cửa phiên sáng. Một số thương hiệu tư nhân niêm yết giá bán vàng miếng ở mức 191 triệu đồng/lượng. Tính chung hôm nay, vàng miếng được điều chỉnh tăng 3,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tăng cùng chiều diễn biến thị trường quốc tế. Theo đó, giá vàng thế giới mở cửa phiên đầu tuần với mức trên 5.300 USD/ounce, có thời điểm tăng hơn 100 USD. Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới neo quanh gần 20 triệu đồng/lượng, tùy thời điểm.

Khảo sát của phóng viên Dân trí ngày 2/3 cho thấy dù là đầu tuần song ngay từ sáng sớm, người dân đã xếp hàng chờ đợi mua vàng tại các cửa hàng lớn tại Hà Nội.

Một cửa hàng lớn tại Hà Nội giới hạn mỗi khách mua tối đa 5 chỉ vàng nhẫn, sau đó giảm xuống 1 chỉ vào buổi trưa và treo biển hết vàng nhẫn ngay đầu giờ chiều.

Nhân viên một cửa hàng khác của thương hiệu này trên đường Trần Nhân Tông cho biết họ bán vàng nhẫn trở lại vào sáng mai, nhưng "chưa rõ có hạn chế lượng giao dịch hay không".

Người dân xếp hàng tại một cửa hàng ở Quang Trung (Ảnh: Ghi Du).

Tại đường Quang Trung, Hà Đông, hầu hết cửa hàng lớn đều hết sạch vàng miếng, vàng nhẫn và các sản phẩm bạc miếng ngay từ đầu giờ chiều. Lượng khách đổ về đông bất chấp cửa hàng chỉ bán sản phẩm “trên giấy”.

Không chỉ các thương hiệu lớn, nhiều tiệm vàng tư nhân trên phố Hà Trung, phố Cầu Giấy cũng "cháy hàng". Chủ các cửa hàng này đều cho biết ngày mai sẽ tiếp tục có thông báo bán vàng hay không.

Tình trạng người mua đông đúc tại các tiệm vàng bất chấp mới đầu tuần diễn ra sau thông tin Mỹ và Israel không kích Iran hôm 28/2, làm dấy lên lo ngại giá kim loại quý sẽ tăng giá.

Anh Văn Hưng (phường Hà Đông) nằm trong nhóm khách đi mua bạc và vàng nhẫn song phải ra về do cửa hàng thông báo hết hàng. Anh cho biết sẽ cố chờ có hàng vì lo vàng tăng giá tiếp do xung đột ở Trung Đông không hạ nhiệt một sớm một chiều.

Bảng giá ngày 2/3 (Ảnh: Ghi Du).

Giá vàng trên chợ mạng biến động mạnh. Trong các hội nhóm giao dịch vàng trên mạng xã hội, nhiều bài đăng tìm mua hoặc rao bán vàng nhẫn trơn của các thương hiệu lớn. Không ít khách hàng chuyển sang sản phẩm bạc song mặt hàng này cũng trong tình trạng khó mua. Khách vẫn phải chờ vài tháng mới có cơ hội nhận được sản phẩm.

Phần lớn mức giá đưa ra dao động 189-192 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), cao hơn từ 1 đến gần 2 triệu đồng/lượng so với thị trường chính thức. Trong đó, một số người hẹn giao dịch trực tiếp tại cửa hàng vàng, để người mua có thể xác thực nguồn gốc vàng từ bên bán.