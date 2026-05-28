Vàng giảm sâu, giá mua vào rớt về vùng 157 triệu đồng/lượng

Hiện, vàng miếng SJC giao dịch ở mức giá 157,7-160,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 800.000 đồng/lượng mỗi chiều. Giá vàng nhẫn giao dịch ở mức 157,2-160,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng giảm 800.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua.

Giá vàng liên tục biến động, các chuyên gia cho biết rất khó dự đoán, nhà đầu tư cần cẩn trọng mua bán ngắn hạn.

Giá vàng thế giới đang giảm gần 55 USD/ounce, giao dịch lùi xuống mốc 4.447 USD/ounce. Giá vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng ở mức 141,5 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 19 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Giá vàng giao ngay giảm trong bối cảnh đồng USD và giá dầu tăng mạnh giữa lúc Trung Đông lại nóng lên.

Giá dầu quay đầu tăng mạnh trở lại sau khi các cuộc tấn công của Mỹ vào các mục tiêu ở miền Nam Iran làm dấy lên sự bất ổn xung quanh thỏa thuận ngừng bắn vốn đã rất mong manh. Giá dầu Brent tăng vọt 4,3% ngay đầu phiên 26/5 trên thị trường New York, lên ngưỡng 100 USD/thùng. Trong khi giá dầu WTI cũng đạt 94 USD/thùng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng nhiều lần cảnh báo sẽ có thêm hành động quân sự nhằm vào Iran nếu Tehran không chấp nhận một thỏa thuận hòa bình rộng hơn. Điều này khiến rủi ro địa chính trị tiếp tục hiện diện và giúp đồng USD lấy lại đà tăng sau khi rơi xuống đáy hơn một tuần trong phiên thứ Hai, qua đó gây sức ép lên giá vàng.

Dự báo giá vàng, các chuyên gia cho rằng vàng đang diễn biến rất phức tạp. Sự bất ổn tại eo biển Hormuz có thể kéo giá dầu leo thang trở lại, qua đó khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tính tới khả năng tăng lãi suất vào cuối năm.

Việc Iran gần như đình trệ hoàn toàn hoạt động vận tải hàng hải tại khu vực Vịnh kể từ khi xung đột bùng phát đã gây gián đoạn khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ toàn cầu. Trong bối cảnh Mỹ siết chặt phong tỏa các cảng của Iran cùng những diễn biến địa chính trị mới, giá dầu thô đã bật tăng trở lại sau khi chạm đáy trong hai tuần.

Diễn biến này làm gia tăng lo ngại rằng đà tăng của giá năng lượng do chiến tranh có thể tiếp tục gây áp lực lạm phát, buộc các ngân hàng trung ương lớn, trong đó có Fed, duy trì quan điểm chính sách tiền tệ cứng rắn hơn.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện dự báo Fed có khả năng sẽ tăng lãi suất ít nhất một lần trong năm 2026. Yếu tố này tiếp tục củng cố sức mạnh của đồng USD và làm suy giảm sức hấp dẫn của vàng.

Xét về kỹ thuật, phe mua vàng giao ngay đang hướng tới mục tiêu đưa giá vượt vùng kháng cự từ 4.523 USD/ounce, trước khi chinh phục các mốc cao hơn tại 4.573 USD. Ở chiều ngược lại, mức hỗ trợ tiếp theo của vàng là tại 4.490 USD/ounce.

Đồng USD tiếp đà tăng

Đồng USD, vốn được xem là tài sản trú ẩn an toàn, duy trì ổn định và nối dài đà tăng từ phiên trước đó khi hy vọng về một giải pháp nhanh chóng cho cuộc xung đột suy giảm sau những diễn biến căng thẳng mới.

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,05%, hiện ở mức 99,22.

Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 1 đồng, hiện ở mức 25.137 đồng.