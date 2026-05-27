Căng thẳng Trung Đông hạ nhiệt, giá vàng đồng loạt giảm

Kết thúc phiên giao dịch ngày 26/5, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết tại 158,5-161,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với giá đóng cửa phiên hôm qua.

Giá vàng trong nước giảm cùng chiều quốc tế. Theo đó, giá vàng thế giới giao dịch tại 4.505 USD/ounce dù trước đó từng vượt 4.573 USD/ounce, hướng đến mốc 4.600 USD/ounce.

Tâm điểm của thị trường vẫn là diễn biến tại eo biển Hormuz. Thay vì lo ngại leo thang căng thẳng, thị trường hiện kỳ vọng Mỹ và Iran có thể đạt được thỏa thuận hòa bình, giúp tuyến vận tải dầu mỏ quan trọng này hoạt động trở lại bình thường.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hai bên đã đạt được nhiều tiến triển trong đàm phán về việc mở lại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, nhiều bất đồng lớn vẫn chưa được giải quyết.

Giá dầu thô Brent tăng mạnh sau khi quân đội Mỹ tiến hành các cuộc tấn công vào Iran, làm giảm hy vọng về một giải pháp nhanh chóng cho cuộc xung đột ở Trung Đông. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm thứ 3 cho biết, việc đàm phán một thỏa thuận với Iran có thể "mất vài ngày".

Giá dầu thô tăng cao có thể đẩy nhanh lạm phát và giữ lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn. Mặc dù vàng được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, nhưng lãi suất cao hơn thường gây áp lực lên kim loại không sinh lời này.

Hiện các nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu PCE của Mỹ trong tháng 4, dự kiến công bố vào thứ 5, để có thêm thông tin về chính sách tiền tệ của Mỹ.

Trong khi đó, UBS đã hạ mục tiêu giá vàng cuối năm còn 5.500 USD/ounce, do những rủi ro dai dẳng từ lợi suất cao hơn và đồng USD mạnh hơn.

Tuy nhiên, "gánh nặng nợ toàn cầu gia tăng, thâm hụt ngân sách kéo dài ở Mỹ và xu hướng đa dạng hóa dự trữ tiếp tục diễn ra sẽ một lần nữa củng cố luận điểm chiến lược về tài sản hữu hình, đặc biệt là khi giá dầu có khả năng giảm nhẹ vào cuối năm", UBS cho biết.

Mặt hàng vàng trang sức (Ảnh: Mạnh Quân).

Chuyên gia Rhona O'Connell của công ty tài chính StoneX cho biết các nhà đầu tư đang đặc biệt lo ngại về nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu liên quan tới eo biển Hormuz. Đây là tuyến vận chuyển dầu mỏ chiến lược của thế giới. Giá năng lượng tăng mạnh đang làm dấy lên lo ngại lạm phát. Việc này khiến thị trường dự đoán Fed có thể phải nâng lãi suất thêm trong thời gian tới.

Ông Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, cho rằng vàng có thể tiếp tục dao động mạnh, tuy nhiên thiên về xu hướng tăng nhẹ nhờ nhu cầu trú ẩn chưa biến mất hoàn toàn.

Trong khi đó, ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, cho rằng vàng chưa thể xác nhận xu hướng tăng mới nếu chưa vượt vùng 4.600 USD/ounce. Vị chuyên gia này cảnh báo rủi ro giảm sâu hơn vẫn hiện hữu, nhất là nếu đồng USD tiếp tục mạnh lên và lợi suất trái phiếu Mỹ duy trì ở vùng cao.

Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex nhận định, nếu căng thẳng Trung Đông kéo dài, một số quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ hay các nước vùng Vịnh có thể phải bán bớt dự trữ vàng để hỗ trợ nền kinh tế. Việc này qua đó tạo thêm áp lực giảm giá cho thị trường vàng.