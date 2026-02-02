Vàng có nguy cơ xảy ra “bong bóng”?

Giá vàng thế giới đã giảm mạnh khi hoạt động chốt lời của nhà đầu tư kích hoạt một đợt bán tháo trên diện rộng đối với các kim loại quý.

Trong nước, giá vàng miếng SJC hiện đã rớt khỏi mốc 170 triệu đồng/lượng, giảm đến 20 triệu đồng/lượng chỉ sau vài phiên.

Phố Wall lo sợ về “bong bóng” vàng

Cú lao dốc diễn ra sau một đợt tăng mạnh, giúp giá vàng leo lên mức kỷ lục mới là 5.608 USD/ounce trong phiên giao dịch trước đó. Vàng thậm chí đã có chuỗi tăng mạnh nhất kể từ thập niên 1980 khi bất ổn kinh tế, địa chính trị leo thang và đồng USD suy yếu kéo dài.

Biến động dữ dội của vàng trong những tháng gần đây khiến một bộ phận nhà đầu tư phải đặt câu hỏi: Liệu thị trường vàng có đang tồn tại “bong bóng” nào đó hay không?

Trong loạt bài đăng trên nền tảng X vào ngày 29/1, CEO Cathie Woods của Ark Invest cảnh báo: “Bong bóng ngày nay không phải ở AI mà là ở vàng. Sự tăng giá của đồng USD có thể làm vỡ bong bóng đó, giống như giai đoạn 1980 - 2000 khi giá vàng rớt hơn 60%”.

Ghi nhận, loạt lời cảnh báo tương tự đang xuất hiện ngày càng nhiều trên Phố Wall trong bối cảnh vàng tăng vượt sức tưởng tượng của ngay cả những người dày dạn kinh nghiệm nhất.

Ấn Độ, Trung Quốc và cả Việt Nam tìm chỗ mua

Sản phẩm vàng được bày bán (Ảnh: Mạnh Quân).

Trong khi đó, các chuyên gia châu Á không hề lo lắng về “bong bóng”, vì người dân vẫn đang quan tâm nhiều hơn là nguồn cung có đủ đáp ứng cho một nhu cầu ngày càng tăng.

Ghi nhận, Ấn Độ và Trung Quốc là 2 quốc gia châu Á tiêu thụ vàng lớn nhất hiện nay. Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), trong năm 2025, Trung Quốc là nước mua nhiều vàng nhất hành tinh - đạt tổng cộng 791,9 tấn, trong đó có 360,1 tấn vàng trang sức và 431,7 tấn vàng thỏi, vàng xu.

Ấn Độ xếp thứ hai khi nhập khẩu tổng cộng 710,9 tấn, gồm 430,5 tấn vàng trang sức và 280,4 tấn vàng thỏi, vàng xu. So với năm 2024, tổng nhu cầu của hai quốc gia tỷ dân lần lượt giảm 11% và 3%, một phần do giá tăng quá nóng.

Tính thêm các thị trường khác như Thái Lan, Indonesia và Việt Nam, châu Á chiếm hơn 64,5% nhu cầu vàng trang sức và vàng thỏi toàn cầu, tương quan với quy mô dân số của khu vực này.

Dữ liệu của WGC cho thấy Thái Lan mua tổng cộng 59,2 tấn vàng trong năm 2025 và Indonesia nhập khẩu 48,2 tấn, lần lượt đứng thứ 8 và 10 trong danh sách. Việt Nam mua 10,6 tấn vàng trang sức và 36,1 tấn vàng thỏi - tổng 46,7 tấn, xếp thứ 11.

Niềm yêu thích vàng của người châu Á một phần liên quan đến vai trò của kim loại quý này trong văn hoá khu vực, đặc biệt là các sự kiện trọng đại như đám cưới. Kalyan Jewellers, một nhà bán lẻ vàng lớn tại Ấn Độ, ước tính mỗi năm đất nước Nam Á sẽ chứng kiến khoảng 10 triệu cuộc hôn nhân và riêng thị trường này đã tiêu thụ khoảng 300 đến 400 tấn vàng.

Vàng cũng gắn bó sâu sắc với truyền thống văn hoá Trung Quốc và Việt Nam. Người dân thường mua vàng để tổ chức đám cưới, lễ đầy tháng của em bé... Và những người thuộc thế hệ cũ thường tích luỹ vàng để truyền lại cho con cháu.

Dự báo thời gian tới, thị trường tiêu dùng và nhu cầu vàng trang sức, vàng đầu tư châu Á sẽ lớn lên theo quy mô của tầng lớp trung lưu. Không chỉ những gã khổng lồ như Trung Quốc hay Ấn Độ, ngay cả những nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam cũng có khả năng thúc đẩy nhu cầu vàng trong năm 2026 nhờ tiềm năng tăng trưởng GDP ở mức 10%, một con số cao trong giai đoạn bất ổn hiện tại.

Không chỉ văn hoá sở thích, động lực tiêu thụ vàng còn liên quan đến kinh tế và tài chính. Các nhà đầu tư coi vàng như một kho lưu trữ giá trị và như một biện pháp giúp phòng ngừa lạm phát. Đó là lý do vàng vẫn được tìm mua.