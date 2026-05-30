Giá vàng lội ngược dòng cuối tuần, phố Wall lại lạc quan

Giá vàng quốc tế khép lại tuần giao dịch đầy biến động bằng cú hồi phục mạnh vào phút cuối, sau khi hàng loạt thông tin mới liên quan Trung Đông và dữ liệu kinh tế Mỹ khiến thị trường liên tục đổi chiều.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay hiện dao động quanh 4.540 USD/ounce sau khi có thời điểm bật lên gần 4.595 USD/ounce trong phiên cuối tuần. Diễn biến này xuất hiện ngay sau giai đoạn vàng lao dốc mạnh xuống dưới 4.400 USD/ounce vì áp lực từ đồng USD tăng giá và lợi suất trái phiếu Mỹ neo cao.

Theo Trading Economics, nhịp hồi phục cuối tuần đang khiến tâm lý giới phân tích thay đổi đáng kể. Sau nhiều phiên thận trọng, phố Wall đã quay lại trạng thái lạc quan rõ rệt với vàng, trong khi nhà đầu tư cá nhân bắt đầu dè chừng hơn.

Kết thúc tuần giao dịch, vàng đóng cửa quanh mức 4.540 USD/ounce, lấy lại gần như toàn bộ những gì đã mất trước đó (Ảnh: Meltingbar).

Giá vàng liên tục đảo chiều theo tin tức Trung Đông

Thị trường vàng tuần qua gần như bị chi phối hoàn toàn bởi các thông tin liên quan căng thẳng Mỹ - Iran và kỳ vọng về chính sách lãi suất của Fed.

Đầu tuần, vàng tăng mạnh nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn khi lo ngại địa chính trị leo thang. Giá nhanh chóng vượt 4.580 USD/ounce khi giới đầu tư tìm tới tài sản an toàn trước nguy cơ xung đột lan rộng tại Trung Đông. Tuy nhiên, đà tăng không kéo dài lâu. Áp lực bán xuất hiện trở lại khi đồng USD mạnh lên và thị trường bắt đầu lo ngại giá dầu tăng có thể khiến lạm phát tại Mỹ nóng trở lại.

Đến giữa tuần, giá vàng giảm mạnh sau thông tin Mỹ nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran. Giá dầu leo thang khiến thị trường lo Fed có thể phải duy trì lãi suất cao lâu hơn để kiểm soát lạm phát. Vàng khi đó mất mốc 4.500 USD/ounce rồi tiếp tục rơi xuống vùng thấp nhất trong nhiều tuần quanh 4.365 USD/ounce.

Diễn biến chỉ thực sự đảo chiều vào cuối tuần khi xuất hiện tín hiệu tích cực về khả năng đạt được thỏa thuận giữa Mỹ và Iran. Giá dầu hạ nhiệt kéo theo lo ngại lạm phát giảm bớt, trong khi lợi suất trái phiếu Mỹ cũng suy yếu.

Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, cho rằng việc kéo dài lệnh ngừng bắn tại Trung Đông đang giúp vàng lấy lại động lực tăng giá. Theo ông, vàng từng bị bán xuyên xuống dưới đường trung bình động 200 ngày lần đầu tiên trong 2 năm, nhưng lực mua nhanh chóng quay trở lại. Chandler nhận định nếu vàng vượt vùng 4.585 USD/ounce, tín hiệu kỹ thuật sẽ tích cực hơn đáng kể.

Phố Wall lạc quan trở lại, nhà đầu tư cá nhân bắt đầu thận trọng

Khảo sát mới nhất của Kitco News với các chuyên gia phố Wall cho thấy 75% dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới. Chỉ 17% cho rằng vàng giảm giá, số còn lại nhận định thị trường đi ngang. Trong khi đó, nhà đầu tư cá nhân trên Main Street lại không còn quá lạc quan như trước. Chỉ 44% kỳ vọng vàng tăng, còn lại cho rằng giá có thể giảm hoặc đi ngang.

Sự phân hóa này phản ánh đúng trạng thái hiện tại của thị trường vàng. Kim loại quý vẫn nhận được hỗ trợ từ rủi ro địa chính trị, lạm phát cao và khả năng Fed phải nới lỏng chính sách tiền tệ trong tương lai. Tuy nhiên, biến động quá mạnh trong ngắn hạn cũng khiến nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ thận trọng hơn.

Ông Rich Checkan, Chủ tịch Asset Strategies International, cho rằng vàng vẫn còn dư địa tăng nếu căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt theo hướng tích cực. Theo ông, thị trường thời gian qua đang vận động theo mô hình khá rõ. Xung đột khiến giá dầu tăng, kéo lạm phát đi lên và làm tăng nguy cơ lãi suất cao hơn. Ngược lại, khi khả năng hòa bình xuất hiện, áp lực lạm phát giảm xuống và vàng lại phục hồi nhờ kỳ vọng Fed bớt cứng rắn.

Chuyên gia Naeem Aslam, Giám đốc đầu tư tại Zaye Capital Markets, cho rằng vàng hiện vẫn ở trạng thái “mạnh nhưng nhạy cảm”. Ông nhận định thị trường đang cùng lúc phản ứng với nhiều yếu tố như lạm phát, giá dầu, vận tải biển, niềm tin vào đồng USD và nhu cầu trú ẩn an toàn. Điều này khiến giá vàng liên tục đổi chiều chỉ sau vài dòng tin tức mới.

Giá vàng vừa trải qua tuần biến động mạnh khi liên tục đổi chiều theo tin tức Trung Đông và dữ liệu kinh tế Mỹ (Ảnh: TradingView).

Sau cú hồi phục mạnh cuối tuần, tâm điểm của thị trường vàng đang chuyển sang loạt dữ liệu việc làm và lạm phát Mỹ sắp công bố. Theo Bob Haberkorn, chiến lược gia thị trường cấp cao tại StoneX, xu hướng dài hạn của vàng vẫn được đánh giá tích cực, dù giá có thể tiếp tục biến động trong ngắn hạn.

Giới đầu tư hiện chờ thêm tín hiệu từ Fed về lộ trình lãi suất trong bối cảnh lạm phát chưa hoàn toàn hạ nhiệt, còn tăng trưởng kinh tế vẫn đối mặt nhiều thách thức. Theo Kitco News, các số liệu kinh tế Mỹ trong tuần này có thể trở thành chất xúc tác mới, quyết định liệu đà phục hồi của vàng có được duy trì hay không.