Kịch bản táo bạo về giá vàng, bạc khi giới giàu thế giới bớt tin tiền giấy

Lần đầu tiên trong lịch sử giao dịch, giá bạc giao ngay đã xuyên thủng mốc 65 USD/ounce. Có thời điểm trong phiên, kim loại này chạm đỉnh 65,99 USD, trước khi chốt quanh vùng 65,80 USD/ounce - mức tăng hơn 3% chỉ trong một ngày.

Giới kinh doanh gọi đây là một cơn "địa chấn". Ông Kunal Shah, Trưởng bộ phận nghiên cứu tại Nirmal Bang Commodities, mô tả thị trường bạc đang trải qua một đợt "short squeeze" (hiện tượng ép mua lại vị thế bán khống) diện rộng. Tuy nhiên, đằng sau các lệnh đặt cược của dân đầu cơ là một câu chuyện kinh doanh thực tế hơn nhiều.

Không giống như vàng chủ yếu để cất trữ, bạc là xương sống của công nghệ. Ông Shah chỉ ra rằng mọi quốc gia muốn tham gia cuộc đua dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) đều sẽ cần nhiều bạc hơn.

Khi thế giới đổ tiền vào xây dựng các trung tâm dữ liệu, nâng cấp lưới điện và phát triển hạ tầng AI, bạc trở thành nguyên liệu không thể thay thế nhờ tính dẫn điện tốt nhất. Dù nhu cầu từ pin mặt trời có thể chững lại sau năm nay thì làn sóng điện khí hóa và xe điện (EV) đang bù đắp lại tất cả.

Thậm chí, ông Guy Wolf từ Marex nhận định, bạc có tiềm năng vượt trội hơn vàng "một cách rõ rệt" trong vài năm tới, với dự báo ngắn hạn có thể tiệm cận mốc 70 USD/ounce.

Dấu hiệu "phi tiền pháp định": Khi giới giàu không còn tin vào tiền giấy?

Nếu bạc tăng vì nhu cầu công nghiệp, thì đà tăng của vàng lại phản ánh một nỗi sợ sâu xa hơn của giới cầm tiền. Vàng giao ngay hiện đã leo lên mức 4.322 USD/ounce, tăng hơn 60% kể từ đầu năm 2025 - mức hiệu suất tốt nhất trong gần nửa thế kỷ qua.

Động lực chính của đợt tăng giá này đến từ số liệu kinh tế ảm đạm của Mỹ. Tỷ lệ thất nghiệp tháng 11 vừa công bố đã tăng lên 4,6%, vượt qua dự báo. Điều này như một gáo nước lạnh dội vào đồng USD, khiến chỉ số sức mạnh của đồng bạc xanh rơi xuống đáy 2 tháng. Thị trường tin rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ buộc phải nới lỏng tiền tệ mạnh tay hơn nữa (dự kiến thêm 2 đợt cắt giảm lãi suất trong năm 2026).

Nhưng đáng chú ý nhất là nhận định của ông Guy Wolf. Ông cho rằng dòng tiền đang đổ vào kim loại quý không chỉ để chống lại sự thống trị của đồng USD mà là phi tiền pháp định.

Hiểu một cách đơn giản, nhà đầu tư đang lo ngại rằng tiền giấy nói chung, dù là USD hay bất kỳ đồng tiền nào khác, đều sẽ mất dần sức mua theo thời gian. Vì vậy, họ chuyển sang nắm giữ "tài sản cứng".

Số liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) minh chứng cho điều này: Các ngân hàng trung ương (đặc biệt là Trung Quốc, Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ) đã mua ròng 254 tấn vàng trong 10 tháng đầu năm. Tại Trung Quốc, tỷ trọng vàng trong dự trữ ngoại hối đã tăng vọt từ 5,9% lên 8,3% chỉ trong năm nay.

Kịch bản táo bạo với giá vàng và cách người trẻ nhập cuộc

Một kịch bản táo bạo về mức giá 5.000 USD/ounce vào cuối năm 2026 đang được giới quan sát thảo luận nghiêm túc.

Ông Robin Tsui, chiến lược gia tại State Street Investment Management, cho rằng để đạt được con số không tưởng này, thị trường cần thêm những cú sốc "thiên nga đen" như chứng khoán sập hay căng thẳng địa chính trị leo thang. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận lực mua từ các ngân hàng trung ương chính là "bệ đỡ" vững chắc nhất cho giá vàng hiện nay.

Một điểm thú vị là cách dòng tiền chảy vào thị trường đang thay đổi. Không chỉ là vàng miếng cất két sắt, giới đầu tư châu Á đang đổ xô vào các quỹ ETF vàng (dòng vốn tăng tới 80%). Đặc biệt, xu hướng "token hóa" vàng - chia nhỏ vàng thành các đơn vị số để giao dịch - đang mở toang cánh cửa cho lớp nhà đầu tư trẻ, những người vốn quen thuộc với tiền mã hóa hơn là tiệm vàng truyền thống.

Dẫu vậy, cơ hội luôn đi kèm rủi ro. Tổ chức nghiên cứu BMI đã đưa ra cảnh báo thận trọng: Khi kinh tế toàn cầu ổn định hơn vào năm 2026 và chu kỳ cắt giảm lãi suất kết thúc, giá vàng có thể chịu áp lực điều chỉnh và lùi về dưới mốc 4.000 USD. Ông Robin Tsui cũng lưu ý rằng, xét theo lịch sử, giá vàng hiện tại có thể đang tăng "hơi quá đà" so với diễn biến của thị trường chứng khoán.

Dù là đầu cơ theo sóng bạc hay tích sản vàng, thông điệp của thị trường lúc này rất rõ ràng: Trong bối cảnh lãi suất thấp và bất ổn vĩ mô, tiền mặt có vẻ không còn là vua.

"Điện mặt trời là một trong những nguồn năng lượng rẻ nhất hiện nay, và điều đó tạo ra nhu cầu rất lớn đối với bạc, hoàn toàn không liên quan đến những lo ngại về tiền pháp định", Ông Guy Wolf, Giám đốc phân tích thị trường toàn cầu tại Marex.