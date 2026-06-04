Vải thiều Bắc Ninh đắt hàng, giá có lúc lên 90.000 đồng/kg

Trong khuôn khổ chương trình "Sức sống hàng Việt" số 7 với chủ đề "Chợ phiên Kinh Bắc" do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) phối hợp tổ chức ngày 4/6, hàng chục sản phẩm đặc trưng của Bắc Ninh đã được giới thiệu tới người tiêu dùng Thủ đô.

Nổi bật có vải thiều, mỳ Chũ, sâm Núi Dành, trà hoa vàng, tỏi đen Gia Bình, măng lục trúc cùng nhiều sản phẩm OCOP tiêu biểu. Chương trình cũng kết hợp quảng bá trên nền tảng số thông qua các phiên livestream trên TikTok của Cục nhằm hỗ trợ tiêu thụ nông sản, đặc sản địa phương.

Tại chương trình, ông Nguyễn Thế Thi, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh cho biết tính đến ngày 4/6, sản lượng vải thiều tiêu thụ đã đạt khoảng 35.000 tấn, dù vụ thu hoạch mới bước vào giai đoạn đầu.

"Đáng chú ý, giá vải thiều năm nay duy trì ở mức cao. Giá đầu vụ đạt trên 50.000 đồng/kg, có thời điểm lên tới 80.000-90.000 đồng/kg. Hiện giá bán bình quân vẫn ở mức trên 60.000 đồng/kg, cao hơn đáng kể so với các năm trước", ông cho biết.

Theo ông Thi, kết quả tích cực này có được nhờ địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch tiêu thụ vải thiều từ cuối năm trước. Do thời gian thu hoạch chỉ kéo dài khoảng 50 ngày nên công tác xúc tiến thương mại được triển khai sớm, bài bản và đồng bộ.

Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Trần Hữu Linh (bên phải) trao đổi với Phó giám đốc Sở Công Thương Bắc Ninh về vải thiều địa phương (Ảnh: Minh Huyền).

Sở Công Thương đã tham mưu UBND tỉnh thành lập các ban chỉ đạo, tổ công tác chuyên trách để hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm trong nước và xuất khẩu. Trong nước, Bắc Ninh tăng cường kết nối với các địa phương, đặc biệt là các tỉnh biên giới như Lạng Sơn, Lào Cai nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động lưu thông hàng hóa.

"Đối với thị trường quốc tế, tỉnh tập trung xúc tiến tại các thị trường trọng điểm như Mỹ, Canada, Australia, Hàn Quốc, Nhật Bản và nhiều nước châu Âu", lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh cho biết.

Bên cạnh việc kết nối với doanh nghiệp, ông Thi cho biết hệ thống phân phối và chuỗi bán lẻ lớn, địa phương cũng đẩy mạnh tiêu thụ qua thương mại điện tử và các nền tảng số.

"Một điểm mới trong năm nay là việc thành lập câu lạc bộ KOL, KOC để hỗ trợ quảng bá, bán hàng thông qua các phiên livestream được tổ chức tại vùng trồng và nhiều địa phương trên cả nước", ông nói.

Theo lãnh đạo Sở Công Thương Bắc Ninh, nhiều thương nhân đã chủ động đến tận vườn ký hợp đồng thu mua, thậm chí đặt hàng cho các vụ tiếp theo. Người dân không còn phải tự vận chuyển nông sản đi tiêu thụ mà được thu mua, sơ chế, đóng gói ngay tại vùng trồng, góp phần nâng cao thu nhập và tạo động lực cho bà con nông dân.