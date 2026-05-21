Phó chủ tịch tỉnh livestream "chốt đơn" hơn 30 tấn vải thiều

Mới đây, Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức phiên livestream giới thiệu, quảng bá và bán vải thiều sớm tại xã Nam Dương. Phiên livestream được tổ chức trong hai khung giờ 12-14h và 14-17h ngày 20/5.

Đáng chú ý, sự xuất hiện của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh và Chu Thanh Huyền (vợ cầu thủ Nguyễn Quang Hải). Trước đó, hồi tháng 6/2025, ông Thịnh đã trực tiếp livestream quảng bá, hỗ trợ nông dân bán nông sản, "chốt đơn" liên tục, tiêu thụ hàng chục tấn vải thiều...

Tại phiên livestream ngày 20/5, toàn bộ sản phẩm được bán theo combo 3kg và 5kg, giúp tối ưu vận chuyển và bảo quản. Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng ekip livestream đã trực tiếp giới thiệu tới người tiêu dùng những đặc điểm nổi bật của vải thiều sớm Lục Ngạn nói riêng, quả vải thiều tỉnh Bắc Ninh nói chung.

Bên cạnh đó, ông cũng giới thiệu công tác chăm sóc, thu hoạch, đóng gói sản phẩm bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm cũng như tiềm năng phát triển của các sản phẩm nông sản chủ lực, đặc trưng địa phương.

Ông Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh (người mặc áo trắng ở giữa), bán vải thiều trên livestream (Ảnh: Bacninh.gov).

Ngoài ra, ông Thịnh cũng trả lời, giải đáp nhiều câu hỏi liên quan đến công tác kiểm soát chất lượng sản phẩm vải thiều; đồng thời thông tin về sản lượng, thời gian thu hoạch vụ vải thiều năm nay cũng như các giải pháp hỗ trợ tiêu thụ, bảo đảm đầu ra cho sản phẩm.

Phát biểu tại phiên livestream, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thịnh cho biết thông qua hoạt động này, tỉnh Bắc Ninh mong muốn mọi người khắp cả nước biết đến chất lượng vải thiều, tận mắt thấy được trái vải ở đây như thế nào, độ ngon ngọt ra sao.

Theo ông Thịnh, trong nền tảng số, thương mại điện tử càng tạo điều kiện cho người trồng vải dễ dàng giới thiệu, bán sản phẩm của mình. Tỉnh hiện không chỉ đẩy mạnh giao dịch thương mại điện tử đối với trái vải mà còn hướng đến tất cả sản phẩm từ nông sản đến các sản phẩm thuộc lĩnh vực công nghiệp, gia dụng, du lịch...

Qua hai phiên livestream, đã có hơn 832.000 lượt người xem, ban tổ chức đã chốt 4.827 đơn hàng vải thiều với tổng khối lượng hơn 31 tấn cùng 537 chai mật ong và gần 3 tạ mỳ Chũ.

Năm nay, tỉnh Bắc Ninh có khoảng 29.800ha vải thiều, sản lượng ước đạt khoảng 95.068 tấn, bằng 59,5% kế hoạch. Vải thiều sớm dự kiến thu hoạch tập trung từ ngày 20/5-15/6; vải chính vụ dự kiến thu hoạch từ ngày 10/6-20/7.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, toàn tỉnh hiện có 241 mã số vùng trồng với tổng diện tích hơn 17.450ha phục vụ xuất khẩu sang nhiều thị trường. Trong đó, thị trường Trung Quốc với 127 mã số vùng trồng với diện tích hơn 16.190ha, sản lượng khoảng 110.000 tấn.

Mỹ có 21 mã số vùng trồng với diện tích hơn 250ha, sản lượng khoảng 2.500 tấn; Nhật Bản có 39 mã số vùng trồng với diện tích gần 327ha, sản lượng khoảng 3.500 tấn...

Cùng với hệ thống mã số vùng trồng, toàn tỉnh hiện quản lý 42 cơ sở đóng gói được cấp mã số, bảo đảm đủ điều kiện phục vụ xuất khẩu. Trong đó, có 38 cơ sở phục vụ thị trường Trung Quốc; 1 cơ sở phục vụ thị trường Mỹ; 1 cơ sở phục vụ thị trường Thái Lan; 1 cơ sở phục vụ thị trường Nhật Bản và 1 cơ sở phục vụ thị trường Australia.