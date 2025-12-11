VietCredit bị phạt 702 triệu đồng vì vi phạm hoạt động tín dụng và quản trị

Ngân hàng Nhà nước mới đây công bố kết luận thanh tra đối với Công ty Tài chính tổng hợp cổ phần Tín Việt (VietCredit). Bên cạnh việc ghi nhận kết quả đạt được, cơ quan thanh tra chỉ ra một số tồn tại, vi phạm của VietCredit trong thời kỳ thanh tra. Văn bản được ký ngày 9/12.

Trong thời kỳ thanh tra, Hội đồng quản trị (HĐQT) VietCredit chưa có nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung phân công nhiệm vụ cho từng thành viên HĐQT sau khi có quyết định chấm dứt hoạt động và giải thể một số ủy ban hoặc hội đồng trực thuộc HĐQT.

Báo cáo hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025 gửi đại hội đồng cổ đông có nội dung đánh giá hiệu quả làm việc của ban điều hành nhưng chưa có nội dung đánh giá hiệu quả làm việc đối với hoạt động của người điều hành (tổng giám đốc).

Các biên bản họp của Ủy ban Quản lý rủi ro, đặc biệt là các cuộc họp có nhiều nội dung, không có bảng tổng hợp kết quả biểu quyết thống nhất, không thống nhất của từng thành viên tham dự cuộc họp đối với từng nội dung.

HĐQT, tổng giám đốc thực hiện chưa hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong việc kiểm tra, giám sát, chỉ đạo, do đó còn để xảy ra một số tồn tại, vi phạm trong hoạt động.

Kiểm tra giao dịch tiền tại ngân hàng (Ảnh: Tiến Tuấn).

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chỉ rõ nguyên nhân dẫn đến những vi phạm nêu trên do HĐQT, Ban Kiểm soát, tổng giám đốc của doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ và hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định và Điều lệ VietCredit trong hoạt động quản trị, điều hành, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ về tổ chức, điều hành, triển khai thực hiện hoạt động kinh doanh.

Công tác kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán nội bộ chưa kịp thời phát hiện các vi phạm, tồn tại trong hoạt động để kịp thời kiến nghị, chấn chỉnh, dẫn đến còn xảy ra các tồn tại, vi phạm.

HĐQT, Ban Kiểm soát, tổng giám đốc, Hội đồng tín dụng, Hội đồng Xử lý rủi ro và các đơn vị có liên quan đến những tồn tại, vi phạm đã nêu trong kết luận, chịu trách nhiệm trong việc quản trị, điều hành, kiểm soát và/hoặc tham mưu chỉ đạo, phê duyệt, kiểm tra, giám sát.

Về công tác nợ xấu và thực hiện các giải pháp xử lý nợ xấu, theo Thanh tra Ngân hàng Nhà nước, năm 2024 và trong 7 tháng năm nay chỉ đạt 3% so với kế hoạch thu hồi nợ xấu nội bảng đặt ra.

Việc xử lý các khoản nợ đã bán cho VAMC, VietCredit đã tiến hành mua lại một phần khoản nợ khi trái phiếu đặc biệt đến hạn và đang tiếp tục đôn đốc khách hàng, khởi kiện... nhưng chưa đạt được mục tiêu như kế hoạch.

Hoạt động cấp tín dụng của VietCredit thông qua các nền tảng số do bên thứ 3 cung ứng còn tồn tại nhiều vi phạm, như: thẩm định và quyết định cho vay chưa chặt chẽ; hợp đồng, thỏa thuận cấp tín dụng chưa đầy đủ nội dung về biện pháp đôn đốc, thu hồi nợ và thời hạn xử lý tra soát, khiếu nại; kiểm tra, giám sát sau cho vay chưa hiệu quả…

Trưởng đoàn thanh tra đã ban hành quyết định xử phạt với 8 hành vi vi phạm hành chính của VietCredit, với tổng số tiền phạt là 702 triệu đồng. Ngày 14/10, công ty này đã nộp số tiền phạt trên. HĐQT, Ban Kiểm soát, người điều hành của VietCredit cũng được yêu cầu chỉ đạo xây dựng kế hoạch khắc phục, chỉnh sửa các vi phạm, tồn tại theo kiến nghị qua thanh tra.

VietCredit được thành lập năm 2008, với tên đầy đủ là Công ty Tài chính cổ phần Xi Măng. Năm 2018, công ty đổi tên thành Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt. Năm 2023, công ty tiếp tục đổi tên thành Công ty Tài chính tổng hợp cổ phần Tín Việt (VietCredit). Người đại diện theo pháp luật là ông Hồ Minh Tâm - Tổng giám đốc.

VietCredit có trụ sở tại Hà Nội và một chi nhánh tại TPHCM. Tổng số nhân viên toàn hệ thống tính đến 31/7 là 355 người.

Về dư nợ cho vay, năm 2022 công ty đạt hơn 4.418 tỷ đồng; năm 2023 lên 4.621 tỷ đồng (tăng 4,59%); năm 2024 đạt 6.299 tỷ đồng (tăng 36,3%). Tính đến ngày 31/7, dư nợ cho vay vượt 7.267 tỷ đồng, tăng 15,36% so với năm trước.