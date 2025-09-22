Tỷ phú Warren Buffett bất ngờ bán sạch cổ phiếu BYD, ẩn số nào phía sau?

Báo cáo tài chính quý I của Berkshire Hathaway Energy, công ty con của Berkshire Hathaway, cho thấy khoản đầu tư vào hãng xe điện Trung Quốc BYD đã về mức 0 tính từ ngày 31/3. Người phát ngôn của Berkshire cũng xác nhận tập đoàn đã bán sạch toàn bộ cổ phần tại BYD.

Năm 2018, theo đề xuất của Charlie Munger - cựu Phó chủ tịch Berkshire Hathaway - tỷ phú Warren Buffett đã đưa ra một quyết định đầu tư đầy bất ngờ là rót vốn vào BYD, công ty sản xuất xe điện non trẻ của Trung Quốc.

Khi ấy, họ trả 230 triệu USD để mua 225 triệu cổ phiếu, tương đương 10% cổ phần. Nhiều người cho rằng quyết định này là liều lĩnh, khi ngành xe điện còn non trẻ và đầy rủi ro.

Giờ đây, Berkshire Hathaway đã hoàn toàn thoái vốn khỏi khoản đầu tư từng mang lại lợi nhuận khổng lồ ấy. Động thái này thu hút sự chú ý của toàn bộ giới tài chính.

Trước đó, tỷ phú Warren Buffett từng nhiều lần khen ngợi nhà sáng lập BYD Wang Chanfu và đến thăm nhà máy của công ty này ở Trung Quốc năm 2010.

Tại cuộc họp đại hội cổ đông năm 2023 của công ty xuất bản Daily Journal, huyền thoại Charlie Munger cũng từng nhận xét rằng ông "chưa làm điều gì tốt như khoản đầu tư vào BYD".

Tổng giá trị đầu tư của Berkshire tại BYD (Ảnh: CNBC).

Tuy nhiên, từ năm 2022, tập đoàn của tỷ phú Buffett bắt đầu bán ra sau khi cổ phiếu BYD tăng giá hơn 20 lần. Đến tháng 6 năm ngoái, họ đã bán gần 76% số cổ phiếu nắm giữ, khiến cổ phần của Berkshire chỉ còn chưa đầy 5% - mức không phải công bố giao dịch với cổ phiếu BYD theo quy định của sàn chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc).

Tỷ phú Warren Buffett chưa từng giải thích chi tiết lý do tập đoàn của ông bán cổ phiếu BYD. Năm 2023, ông cho biết hãng xe điện Trung Quốc là một "công ty phi thường" được điều hành bởi một "người phi thường".

Dù vậy, ông cho biết Berkshire "sẽ tìm ra cách sử dụng tiền thu về theo hướng tốt hơn". Cùng thời điểm đó, tập đoàn này cũng bán gần như toàn bộ cổ phần hãng chip TSMC trị giá khoảng 4 tỷ USD chỉ sau vài tháng mua vào.

Danh mục đầu tư của Berkshire chủ yếu nằm tại Mỹ. Tại đại hội cổ đông năm 2024, tỷ phú Buffett nói rằng họ vẫn theo đuổi chiến lược này và BYD chỉ là ngoại lệ. Hiện tại, khoản đầu tư lớn nhất của họ là Apple, trị giá khoảng 68 tỷ USD. Sau đó đến American Express, Bank of America và Coca-Cola.