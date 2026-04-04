Tỷ phú Trần Bá Dương trồng chuối nhiều gấp đôi bầu Đức

Tại hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026, Chủ tịch HĐQT THACO Trần Bá Dương cho biết doanh nghiệp hiện sở hữu khoảng 95.000ha đất nông nghiệp. Đồng thời, THACO cùng các đối tác đã nhận biên bản ghi nhớ đầu tư một cụm dự án tại Gia Lai với tổng vốn hơn 4.140 tỷ đồng.

Về quy mô sản xuất, doanh nghiệp đã phát triển 14.500ha chuối, 9.000ha trang trại bò sinh sản và bò thịt theo mô hình bán chăn thả, kết hợp xen canh cây lâm nghiệp và cây ăn trái như sầu riêng, bưởi, xoài. Tổng đàn bò hiện đạt khoảng 180.000 con.

Ở mảng chuối, sau khi tiếp nhận HAGL Agrico từ ông Đoàn Nguyên Đức, diện tích của THACO đã vượt đáng kể. Trong khi đó, theo Hoàng Anh Gia Lai (HAG), diện tích chuối của doanh nghiệp này hiện khoảng 7.000ha và chưa có kế hoạch mở rộng trong năm 2026.

Trang trại heo giống - heo thịt công nghệ cao tích hợp tuần hoàn với diện tích 157ha, tại xã Hội Sơn, Gia Lai (Ảnh: CĐT).

Sở hữu quỹ đất lớn và lợi thế khí hậu tương đồng, THACO đang đẩy mạnh các lĩnh vực như chuối, sầu riêng, chăn nuôi heo, qua đó nổi lên như một đối thủ đáng chú ý của bầu Đức trong nông nghiệp quy mô lớn.

Theo kế hoạch đến năm 2028, THACO đặt mục tiêu hoàn thiện mô hình với 25.000ha chuối, 5.000ha dứa, khoảng 15.000ha cây lâm nghiệp và cây ăn trái, nâng tổng đàn bò lên 365.000 con. Doanh nghiệp cũng mở rộng sang nhiều sản phẩm như cá nước ngọt, cá sấu, tổ yến, sợi chuối, phân hữu cơ khoáng và vi sinh, hướng đến thị trường xuất khẩu.

Tại Gia Lai, THACO cơ bản đã hoàn thành hai dự án lớn gồm trang trại heo giống – heo thịt công nghệ cao theo mô hình tích hợp tuần hoàn và trang trại bò kết hợp trồng cây lâu năm, với quy mô lên tới hàng trăm đến hàng nghìn hecta mỗi dự án.