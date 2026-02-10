Thống kê của Visual Capitalist ghi nhận Vietjet Air là một trong 2 khách hàng đặt hàng mua máy bay của Boeing và Airbus nhiều nhất thế giới năm 2025. Cụ thể, năm 2025, hãng này đặt hàng 120 máy bay Airbus, cao thứ hai và chỉ cách người đứng đầu danh sách đặt hàng 32 chiếc máy bay. Một đơn vị không lộ danh tính đặt nhiều nhất với 132 chiếc.

Tính cả năm 2025, Airbus và Boeing đã nhận được đơn đặt hàng tổng cộng 2.175 máy bay. Gần 1/5 đơn đặt hàng máy bay trong năm 2025 đến từ chỉ 3 khách hàng Qatar Airways, VietJet và Alaska Airlines.

Airbus là các dòng máy bay thương mại, dân dụng nổi tiếng được sản xuất bởi tập đoàn hàng không vũ trụ châu Âu Airbus, chuyên về các dòng máy bay thân hẹp và thân rộng hiện đại. Các dòng phổ biến nhất bao gồm Airbus A320 (thân hẹp), A330, A350 (thân rộng) và A380 (hai tầng), nổi bật với hiệu suất nhiên liệu cao.

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo mua 120 máy bay Airbus, nhiều thứ 2 toàn cầu (Ảnh: DT).

Tính đến tháng 11/2025, Vietjet Air đang sở hữu 94 chiếc máy bay. Trong một tháng, hãng này cho biết đã đặt thêm 20 chiếc máy bay mới. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh ngành hàng không đang tăng tốc cùng ngành du lịch, với lượng khách quốc tế đến Việt Nam năm nay dự báo đạt 24 triệu lượt, tăng mạnh so với năm 2025.

Năm nay, siêu dự án Sân bay Long Thành giai đoạn 1 cũng sẽ vận hành vào cuối năm với công suất 25 triệu khách/năm, được coi là "cú hích" để Việt Nam thực sự trở thành một trung tâm trung chuyển hàng không (hub) của khu vực, ngang hàng với Singapore hay Thái Lan.