Tỷ phú Mark Cuban bán tháo Bitcoin, dấy lên tranh cãi lớn

Cú "quay xe" của người từng đặt trọn niềm tin

Trong cuộc trò chuyện với Front Office Sports, Mark Cuban - doanh nhân sở hữu khối tài sản hơn 10 tỷ USD và là gương mặt quen thuộc của chương trình Shark Tank Mỹ - cho biết ông đã bán khoảng 80% lượng bitcoin nắm giữ.

Ông thừa nhận đã không còn mặn mà với đồng tiền số lớn nhất thế giới. "Có thể điều này khiến nhiều người khó chịu, nhưng tôi nghĩ bitcoin đã đi chệch hướng", tỷ phú Mỹ thẳng thắn chia sẻ.

Tỷ phú Mark Cuban bất ngờ bán phần lớn bitcoin sau nhiều năm ủng hộ (Ảnh: Comparic).

Lý do chính khiến Cuban thất vọng bắt nguồn từ việc bitcoin thất bại trong việc chứng minh vai trò là "hàng rào phòng vệ" trước các biến động địa chính trị. Theo chiến lược đầu tư của Cuban, bitcoin đáng lẽ phải hoạt động như một tài sản trú ẩn an toàn, tương tự hoặc thậm chí tốt hơn vàng, khi tiền pháp định (như đồng USD) suy yếu hoặc khi thế giới bất ổn.

Tuy nhiên, thực tế diễn ra trong giai đoạn chiến sự Iran leo thang đã khiến ông thay đổi góc nhìn. Cuban quan sát thấy trong khi giá vàng vọt lên mốc 5.000 USD/ounce, bitcoin lại có xu hướng giảm giá hoặc biến động không ổn định. "Tôi luôn nghĩ bitcoin là phiên bản tốt hơn cả vàng. Nhưng khi vàng tăng mạnh, bitcoin lại đi lùi. Hiệu ứng phòng vệ mà chúng ta kỳ vọng chưa bao giờ thực sự xuất hiện", ông nhấn mạnh.

Trước đó, vào đầu năm 2026, bitcoin chiếm tới 60% trong danh mục tiền số của Cuban. Việc ông chấp nhận cắt bỏ phần lớn tài sản này cho thấy bitcoin trong mắt Cuban hiện tại không còn là công cụ chống lạm phát hiệu quả.

Dữ liệu thị trường và nghi vấn "bán đúng đáy"

Dù Mark Cuban đưa ra những lập luận khá đanh thép về sự thất vọng của mình, nhưng các chuyên gia tài chính và dữ liệu thực tế từ thị trường lại vẽ nên một bức tranh hoàn toàn khác. Theo phân tích từ Yahoo Finance, quyết định của vị tỷ phú này có dấu hiệu của một đợt "bán tháo vì mất niềm tin" ngay trước khi thị trường phục hồi.

Số liệu cho thấy kể từ khi xung đột Iran bùng phát vào cuối tháng 2, bitcoin thực tế đã tăng trưởng vượt trội hơn vàng khoảng 35% trên cơ sở tương đối. Cụ thể, trong khi giá vàng bắt đầu hạ nhiệt sau khi chạm đỉnh và lùi về quanh mốc 4.500 USD/ounce, thì bitcoin lại ghi nhận mức tăng khoảng 16% trong suốt giai đoạn căng thẳng.

Tại thời điểm Cuban công khai việc bán tháo, bitcoin đang giao dịch quanh mốc 77.500 USD. Dù con số này thấp hơn đỉnh lịch sử 126.080 USD thiết lập hồi tháng 10/2025, nhưng nó vẫn cao hơn đáng kể so với mức giá trước khi xung đột nổ ra. Tờ Fortune cũng nhận định rằng, trong khi vàng bắt đầu suy yếu, bitcoin vẫn duy trì được sức bật và giao dịch ổn định quanh vùng 71.000 USD.

Adam Back, CEO của Blockstream và là một nhân vật có tầm ảnh hưởng trong cộng đồng blockchain, đã công khai chỉ trích nhận định của Cuban trên mạng xã hội X. Ông cho rằng vị tỷ phú đã không nhìn nhận dữ liệu một cách công bằng: "Tôi không hiểu Cuban đang muốn nói gì. Các phát biểu đó không khớp với dữ liệu thực tế, trừ khi ông ấy đã bán đúng ngay tại đáy của đợt điều chỉnh".

Bài học về tâm lý và quản trị tài chính cá nhân

Câu chuyện của Mark Cuban không chỉ là vấn đề của một tỷ phú, mà còn mang lại bài học sâu sắc cho các nhà đầu tư cá nhân về tâm lý thị trường. Việc một nhà đầu tư lão luyện như Cuban cũng có thể "mất kiên nhẫn" và bán tháo khi tài sản không đi đúng kỳ vọng ngắn hạn cho thấy áp lực tâm lý trong đầu tư tài chính là vô cùng lớn.

Hiện tại, dù quay lưng với bitcoin, Cuban cho biết ông vẫn giữ lại ethereum (ETH) vì tin vào tính ứng dụng thực tế của mạng lưới này. Ông coi phần lớn các đồng tiền số thay thế (altcoin) khác là "rác" và khẳng định bitcoin là nỗi thất vọng lớn nhất trong danh mục đầu tư của mình.

Cuộc tranh luận về việc bitcoin là "vàng kỹ thuật số" hay chỉ là một tài sản đầu cơ rủi ro vẫn chưa có hồi kết (Ảnh: CNBC).

Tuy nhiên, các chuyên gia tài chính cảnh báo rằng việc "bán tháo vì hoảng loạn" (panic sell) khi thị trường biến động mạnh hiếm khi mang lại kết quả tốt. Một nghiên cứu vào năm 2025 chỉ ra rằng, khả năng phòng vệ của bitcoin có thể thay đổi tùy theo cách đo lường lạm phát (như chỉ số CPI hay Core PCE), nhưng nó vẫn là một tài sản có độ biến động cao gấp 10 lần so với các tỷ giá ngoại tệ lớn.

Đối với những nhà đầu tư cá nhân, câu chuyện của Cuban là lời nhắc nhở về việc đa dạng hóa danh mục. Thay vì đặt cược toàn bộ niềm tin vào một "huyền thoại" như bitcoin hay vàng, việc duy trì các kênh đầu tư ổn định như quỹ tương hỗ hoặc ETF có thể giúp bảo toàn tài sản bền vững hơn trước những cơn sóng gió địa chính trị.

Dù tranh cãi còn tiếp diễn, phát biểu của Mark Cuban đang khiến thị trường phải nhìn lại một câu hỏi cũ nhưng chưa bao giờ có lời giải rõ ràng. Bitcoin thực sự là “vàng kỹ thuật số”, hay chỉ là một tài sản rủi ro cao được kỳ vọng quá nhiều trong những giai đoạn bất ổn toàn cầu?