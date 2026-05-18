Chuyên gia cảnh báo: Đừng vội “bắt đáy” bitcoin nếu thiếu tín hiệu này

Chỉ chưa đầy 2 tuần trước, giới đầu tư tiền số còn kỳ vọng vào một chu kỳ bứt phá mới khi bitcoin vượt 83.000 USD - mức cao nhất trong khoảng 3 tháng. Theo dữ liệu từ CoinGecko, đà hồi phục này từng giúp bitcoin tăng gần 40% so với vùng đáy hồi đầu tháng 2.

Tuy nhiên, lực mua nhanh chóng suy yếu. Theo CryptoPotato, bitcoin liên tục thất bại trước vùng kháng cự 82.000 USD trước khi bị bán tháo mạnh, có thời điểm rơi xuống 77.600 USD - mức thấp nhất trong 2 tuần gần đây.

Hiện đồng tiền số lớn nhất thế giới vẫn giao dịch quanh vùng 78.000-79.000 USD, trong khi vốn hóa thị trường giảm mạnh xuống còn khoảng 1.560 tỷ USD.

Bitcoin vừa rơi xuống dưới mốc tâm lý 80.000 USD và vẫn đối mặt nguy cơ giảm sâu hơn nữa (Ảnh: CryptoRank).

Bitcoin đang bị xem là tài sản rủi ro thay vì “vàng kỹ thuật số”

Điều đáng chú ý là sự suy yếu hiện tại không còn bị xem như một nhịp điều chỉnh kỹ thuật thông thường. Nhiều nhà phân tích cho rằng thị trường đang thay đổi cách nhìn về bitcoin. Thay vì đóng vai trò “hầm trú ẩn” như vàng, bitcoin hiện bị đối xử như một tài sản đầu cơ có độ rủi ro cao.

Mức độ tương quan giữa bitcoin và chỉ số Russell 2000 - đại diện cho nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ tại Mỹ - đang tăng mạnh. Đây là nhóm cổ phiếu nhạy cảm nhất với lãi suất cao và biến động kinh tế vĩ mô.

Khi nỗi lo suy thoái và lạm phát gia tăng, dòng tiền thường rút khỏi các tài sản rủi ro trước tiên. Điều đó lý giải vì sao cả cổ phiếu vốn hóa nhỏ lẫn thị trường tiền số đều chịu áp lực bán tháo mạnh trong thời gian gần đây.

Tín hiệu từ thị trường phái sinh cũng cho thấy tâm lý phòng thủ đang bao trùm. Funding rate của hợp đồng tương lai vĩnh viễn bitcoin đã giảm về gần 0 và có thời điểm chuyển sang âm - dấu hiệu cho thấy nhu cầu sử dụng đòn bẩy để đặt cược giá tăng gần như biến mất. Nhà đầu tư đang chủ động giảm vị thế và ưu tiên nắm giữ tiền mặt trước nguy cơ biến động lớn hơn.

Đáy bitcoin chỉ xuất hiện sau một cú “đầu hàng” lịch sử

Dù bitcoin đã giảm sâu so với vùng đỉnh gần nhất, nhiều chuyên gia vẫn cho rằng đây chưa phải thời điểm phù hợp để “bắt đáy”. Theo NewsBTC, nhà phân tích tiền số Gargoyle cảnh báo rằng đáy dài hạn của bitcoin thường chỉ hình thành sau một đợt bán tháo hoảng loạn cuối cùng của thị trường.

Đây là giai đoạn mà nhà đầu tư đồng loạt mất niềm tin, chấp nhận cắt lỗ bằng mọi giá khiến khối lượng giao dịch bùng nổ đột biến. Nhìn lại chu kỳ giảm 2022-2023, chính những nhịp “rũ bỏ” dữ dội như vậy mới thực sự tạo đáy cho bitcoin trước khi bước vào sóng tăng mới.

Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, khối lượng giao dịch của bitcoin vẫn chỉ dao động ở mức trung bình. Điều đó cho thấy tâm lý hoảng loạn cực độ vẫn chưa xuất hiện và phần lớn nhà đầu tư vẫn còn kỳ vọng thị trường có thể sớm hồi phục.

Theo ông Gargoyle, cú giảm đau đớn nhất thường xảy ra đúng lúc đám đông tin rằng mọi chuyện đã kết thúc. Ông cho rằng bitcoin hoàn toàn có thể giảm sâu về vùng 45.000 USD trước khi hoàn tất quá trình tạo đáy. Kịch bản này có thể kéo dài đến cuối quý III hoặc đầu quý IV năm nay, trước khi thị trường bước vào một chu kỳ hồi phục bền vững hơn.

Nhận định này cũng tương đồng với cảnh báo trước đó của chuyên gia Doctor Profit về nguy cơ xuất hiện thêm một nhịp giảm mạnh đối với thị trường tiền số.

Bitcoin mắc kẹt giữa “gọng kìm” lạm phát và lãi suất

Không chỉ chịu áp lực nội tại, bitcoin hiện còn bị kẹp trong môi trường vĩ mô ngày càng khắc nghiệt. Theo NewsBTC, nhà phân tích Colin cho rằng đà tăng của chứng khoán Mỹ đang là yếu tố duy nhất giúp bitcoin chưa rơi vào một đợt bán tháo sâu hơn.

Tuy nhiên, ngay cả “chiếc phao cứu sinh” này cũng đang trở nên mong manh. Chỉ số Shiller P/E của S&P 500 hiện chỉ còn cách vùng đỉnh bong bóng dot-com năm 2000 khoảng 5%, phản ánh định giá rất cao của thị trường chứng khoán Mỹ trong khi nền tảng kinh tế đang đối mặt hàng loạt rủi ro.

Áp lực lạm phát tiếp tục nóng lên khi CPI và PPI tại Mỹ tăng mạnh trở lại. Giá dầu Brent cũng bật tăng nhanh từ 99 USD lên 106 USD/thùng chỉ trong một tuần vì căng thẳng tại Iran. Trong khi đó, hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung tại Bắc Kinh kết thúc mà không đạt được bước đột phá đáng kể nào về thương mại hay thuế quan, khiến kỳ vọng hạ nhiệt chi phí toàn cầu tiếp tục bị dập tắt.

Trong bối cảnh này, thị trường bắt đầu tính đến khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục duy trì lãi suất cao lâu hơn, thậm chí không loại trừ nguy cơ tăng lãi suất trở lại. Đây vốn là môi trường cực kỳ bất lợi đối với các tài sản rủi ro như cổ phiếu công nghệ và tiền số.

Một số chuyên gia cho rằng nếu chứng khoán Mỹ điều chỉnh mạnh do áp lực lãi suất và định giá quá cao, bitcoin nhiều khả năng sẽ tiếp tục giảm theo.

Dù vậy, giới phân tích cũng lưu ý rằng dòng tiền đang rút mạnh khỏi thị trường trái phiếu toàn cầu có thể trở thành yếu tố hỗ trợ cho tiền số trong trung hạn. Khi thị trường hoàn tất cú “đầu hàng” cuối cùng, lượng tiền này có thể quay trở lại bitcoin để tìm kiếm lợi suất cao hơn.

Trong bối cảnh hiện tại, nhiều chuyên gia cho rằng chiến lược an toàn hơn là giữ tỷ trọng tiền mặt cao và chờ tín hiệu tạo đáy rõ ràng thay vì vội vàng “bắt dao rơi” trên thị trường tiền số.