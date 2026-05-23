Hơn 2 tỷ USD "tháo chạy", Bitcoin chạm đáy thấp nhất một tháng

Thị trường tiền mã hóa vừa trải qua một phiên giao dịch cuối tuần đầy sóng gió khi đồng bitcoin (BTC) liên tục đánh mất các ngưỡng hỗ trợ quan trọng.

Theo dữ liệu từ CoinDesk, đồng tiền số lớn nhất thế giới đã rơi xuống vùng 74.300 USD vào sáng 23/5, đánh dấu mức thấp nhất kể từ ngày 20/4. So với mức đỉnh gần nhất trên 82.500 USD thiết lập vào đầu tháng 5, bitcoin hiện đã bốc hơi hơn 10% giá trị chỉ trong thời gian ngắn.

Cú rơi này không chỉ dừng lại ở những con số trên bảng điện tử mà còn gây ra thiệt hại nặng nề cho các nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy. Dữ liệu từ CoinGlass cho thấy tổng giá trị các vị thế bị thanh lý trên thị trường đã tăng vọt lên khoảng 485 triệu USD. Trong đó, hơn 430 triệu USD thuộc về các lệnh long (đặt cửa tăng giá) bị "thổi bay" hoàn toàn khi thị trường đảo chiều đột ngột.

Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến đà lao dốc này được cho là xuất phát từ sự đảo chiều của dòng vốn tổ chức. Sau giai đoạn hưng phấn, các quỹ ETF Bitcoin spot niêm yết tại Mỹ đang chứng kiến làn sóng rút vốn mạnh mẽ nhất kể từ đầu năm. Chỉ trong hai tuần qua, giới đầu tư đã rút ròng hơn 2,26 tỷ USD khỏi các quỹ này. Riêng tuần này, con số rút ròng đạt khoảng 1,26 tỷ USD, phản ánh tâm lý thận trọng đang bao trùm các định chế tài chính lớn.

Bên cạnh áp lực từ dòng vốn ETF, thị trường tài chính toàn cầu cũng đang dịch chuyển theo những biến số kinh tế mới. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và lợi suất trái phiếu chính phủ tại nhiều nền kinh tế phát triển đồng loạt tăng mạnh. Điều này vô hình trung làm giảm sức hấp dẫn của các tài sản rủi ro không tạo ra dòng tiền định kỳ như Bitcoin, thôi thúc nhà đầu tư quay lại với các kênh trú ẩn truyền thống hoặc các tài sản có lợi suất cố định.

Một yếu tố quan trọng khác thu hút sự chú ý của giới tài chính quốc tế là sự thay đổi nhân sự cấp cao tại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Ông Kevin Warsh đã chính thức tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch thứ 17 của Fed cho nhiệm kỳ 4 năm. Trong bài phát biểu nhậm chức tại Nhà Trắng, tân Chủ tịch Fed cam kết sẽ lãnh đạo một cơ quan theo định hướng cải cách, thoát khỏi những khuôn mẫu và mô hình cứng nhắc trong quá khứ.

Sự xuất hiện của ông Warsh cùng những tuyên bố về tính độc lập và hiệu quả hoạt động đã tạo ra một luồng tâm lý mới trên thị trường. Giới quan sát nhận định rằng những thay đổi trong chính sách tiền tệ dưới thời vị tân Chủ tịch này có thể sẽ khác biệt so với giai đoạn trước.

Ngay sau lễ tuyên thệ, giá bitcoin đã phản ứng tức thì bằng một nhịp giảm sâu từ vùng 78.000 USD xuống thẳng các mốc thấp hơn, cho thấy sự nhạy cảm của tài sản số trước các biến động chính sách.

Trong khi bitcoin mất nhiệt, dòng tiền đầu cơ trên thế giới dường như đang tìm thấy những "bến đỗ" mới đầy hứa hẹn. Theo các báo cáo phân tích, một phần dòng vốn đang được chuyển hướng sang thị trường hàng hóa như dầu mỏ, đồng và lưu huỳnh. Những lo ngại về gián đoạn nguồn cung tại các khu vực giao thương trọng yếu như eo biển Hormuz đã khiến nhóm tài sản này trở nên hấp dẫn hơn trong mắt các nhà đầu cơ.

Đặc biệt, sức hút từ các thương vụ đầu tư vào các công ty công nghệ lớn cũng đang chia lửa với thị trường tiền số. Một lượng vốn đáng kể được cho là đang đổ vào các sản phẩm phái sinh liên quan đến thương vụ IPO của SpaceX. Trên các nền tảng blockchain, khối lượng giao dịch các sản phẩm "pre-market" này đã lên tới hàng triệu USD, cho thấy sự dịch chuyển ưu tiên của nhà đầu tư sang các cơ hội kinh doanh có nền tảng thực tế hơn.

Hiện tại, thị trường đang ở trạng thái chờ đợi những tín hiệu rõ ràng hơn từ các bước đi tiếp theo của Fed dưới sự dẫn dắt của ông Kevin Warsh. Đà giảm từ 82.000 USD xuống vùng 74.000 USD trong chưa đầy 10 ngày qua là một lời nhắc nhở về tính biến động cực cao của loại tài sản này.

Giới phân tích cho rằng nếu không sớm tìm thấy lực đỡ tại vùng giá hiện tại, bitcoin có thể sẽ phải đối mặt với những nhịp điều chỉnh sâu hơn khi dòng vốn tổ chức vẫn chưa có dấu hiệu quay trở lại.