Tỷ lệ giải ngân vốn ODA chỉ đạt gần 45%

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn vừa chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi với các đối tác phát triển.

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương, năm 2025, Việt Nam đã ký vay mới 624 triệu USD vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài cho 10 chương trình, dự án, tương đương năm trước.

Luỹ kế đến ngày 31/12/2025, tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài đạt gần 45%, còn chậm do cả nguyên nhân chủ quan, khách quan. Tình trạng chậm triển khai công tác chuẩn bị đầu tư, quá trình đàm phán, ký kết hiệp định vay vốn mất nhiều thời gian; các đối tác chậm cho ý kiến đối với hồ sơ mời thầu và các hồ sơ liên quan trong quá trình thực hiện dự án…

Vốn ODA là nguồn lực quan trọng cho những dự án hạ tầng trọng điểm (Ảnh minh họa: Nam Anh).

Để khắc phục những vướng mắc về thể chế, trong thời gian qua, Việt Nam đã có nhiều cải cách mạnh mẽ về quy trình, thủ tục tiếp nhận và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi.

Cụ thể, Việt Nam đã sửa đổi các quy định về quản lý nợ công nhằm rút ngắn ít nhất 1 năm trong tổng thời gian từ khâu chuẩn bị dự án đến đàm phán, ký kết điều ước quốc tế/thoả thuận vay.

Việt Nam cũng đã sửa đổi, bổ sung Luật Điều ước quốc tế nhằm đơn giản hoá trình tự, thủ tục, hồ sơ đàm phán, ký kết, phê duyệt, sửa đổi, gia hạn, chấm dứt hiệu lực đối với các hiệp định vay.

Chính phủ đã ban hành Nghị định sửa đổi một số điều của Nghị định 242/2025, trong đó quy định mở rộng đối tượng là công ty con của doanh nghiệp Nhà nước được tiếp cận, sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi; hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định trong lĩnh vực quản lý nợ công.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn luôn coi nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài là nguồn lực quan trọng để ưu tiên thu hút đầu tư những công trình hạ tầng, kinh tế trọng điểm, có tính lan tỏa cao và phát triển kinh tế - xã hội, ưu tiên bố trí một tỷ trọng lớn tổng vốn đầu tư xã hội cho các dự án sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 300.000 tỷ đồng, tương đương với 10% vốn đầu tư công của cả giai đoạn 5 năm, đã được Quốc hội phê duyệt bố trí cho các dự án sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi.

Kế hoạch năm nay, Chính phủ đã xác định đầu tư công, trong đó có vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài là động lực quan trọng cho tăng trưởng, hoàn thiện cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại trong những lĩnh vực then chốt tạo sự lan tỏa, tăng cường năng lực cạnh tranh, đảm bảo phát triển hài hòa giữa các vùng miền.