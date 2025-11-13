Tỷ giá USD tự do tăng, tạo khoảng cách với giá niêm yết ngân hàng

USD "chợ đen" tăng hơn 8% từ đầu năm

Sáng 13/11, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước được niêm yết ở mức 25.125 đồng/USD, giảm 4 đồng so với phiên giao dịch trước. Với biên độ 5%, tỷ giá USD các ngân hàng thương mại được phép giao dịch là trong khoảng 23.868-26.381 đồng/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức 23.923-26.335 đồng/USD.

Tại các ngân hàng, giá mua USD đồng loạt tăng, phổ biến thêm 16-50 đồng so với hôm qua, trong khi giá bán ra hầu như giữ nguyên hoặc giảm nhẹ khoảng 4 đồng. Hiện tỷ giá mua USD dao động quanh mức 26.110-26.163 đồng/USD, còn giá bán phổ biến ở khoảng 26.381 đồng/USD.

Tại thị trường tự do, tỷ giá USD tăng 48 đồng/USD ở chiều mua và 28 đồng/USD ở chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 27.850-27.950 đồng/USD (mua - bán). Giá USD thị trường tự do hiện đã cao hơn 8,3% so với đầu năm, cao hơn gần 1.500 đồng mỗi USD so với giá niêm yết tại các ngân hàng.

Nhân viên kiểm tra giao dịch tiền tại một chi nhánh ngân hàng (Ảnh: Thành Đông).

Tại các cửa hàng kinh doanh vàng tại Hà Nội, hoạt động mua bán ngoại tệ vẫn diễn ra như thường nhật. Tại một cửa hàng, khách hàng bán USD được giao dịch trực tiếp ngay bên ngoài, trong khi người mua được nhân viên hướng dẫn vào khu vực bên trong. Giao dịch chỉ thực hiện bằng tiền mặt, với giá bán sát 28.000 đồng/USD. Sau khi khách thanh toán, nhân viên đếm tiền và nhanh chóng bàn giao USD.

Thực tế, không ít người khi có nhu cầu sử dụng USD thường tìm đến các cửa hàng vàng vì sự tiện lợi. Nhiều cửa hàng vàng hiện nay vẫn tham gia mua - bán USD trực tiếp cho khách.

So với việc mua tại ngân hàng - nơi phải chứng minh mục đích sử dụng và chỉ được phép mua với hạn mức nhất định - các điểm thu đổi ngoại tệ "tự do" cho phép giao dịch linh hoạt hơn, khách có thể mua với số lượng tùy nhu cầu mà không gặp nhiều thủ tục.

USD vẫn giữ vững vị thế

Trên thị trường quốc tế, USD-Index - thước đo sức mạnh đồng bạc xanh với rổ tiền tệ lớn - giao dịch quanh 99,55 điểm, giảm gần 7% so với đầu năm nhưng đã hồi phục khoảng 3% kể từ đáy tháng 9.

Đồng USD tăng khi giới đầu tư đánh giá tác động của làn sóng dữ liệu kinh tế sắp được công bố đối với chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong bối cảnh Chính phủ Mỹ dự kiến sẽ bỏ phiếu mở cửa trở lại sau thời gian đóng cửa lịch sử.

Nhân viên kiểm tra giao dịch ngoại tệ tại một chi nhánh ngân hàng (Ảnh: Thành Đông).

Ông Trịnh Hà, Chuyên gia chiến lược tại Exness Investment Bank, nhận định một trong những rủi ro lớn nhất với vị thế USD thời điểm hiện tại là nợ công Mỹ tăng vọt, dẫn tới niềm tin vào đồng bạc xanh suy giảm. Tỷ lệ nợ công/GDP của Mỹ đã vượt 114,8%, cao nhất trong nhiều thập kỷ.

Nếu xu hướng này tiếp diễn sẽ đặt ra lo ngại về khả năng duy trì niềm tin của nhà đầu tư đối với đồng tiền này. Thị trường lao động cũng phát đi tín hiệu cảnh báo. Số việc làm mới liên tục giảm với mức điều chỉnh sâu, khiến giới quan sát lo ngại về khả năng xảy ra suy thoái nhẹ.

Một biểu hiện nữa của sự suy giảm sức mạnh USD là tỷ lệ dự trữ toàn cầu với USD đang giảm, trong khi xu hướng tăng dự trữ vàng của các ngân hàng Trung ương đang tăng lên.

Theo ông Trịnh Hà, trong 3 năm gần đây, lượng vàng mua ròng của các ngân hàng Trung ương vượt 1.000 tấn mỗi năm (các năm trước chỉ 300-400 tấn/năm), riêng 9 tháng đầu năm nay đạt hơn 730 tấn và dự kiến vượt 1.000 tấn cho cả năm nay.

Vàng được xem là “nơi trú ẩn an toàn” trong bối cảnh USD có dấu hiệu suy yếu.

Tuy nhiên, hạn chế về nguồn cung vẫn là rào cản khiến kim loại quý này khó thay thế hoàn toàn vai trò của USD. Theo ông Trịnh Hà, vị thế của USD vẫn không thể thay thế trên toàn cầu trong bối cảnh quy mô kinh tế và tiêu dùng của Mỹ vẫn lớn nhất thế giới.

Bên cạnh đó, dù một số tài sản mới như stablecoin, CBDC (các loại tiền điện tử) có thể sẽ trỗi dậy giai đoạn tới, song các tài sản này vẫn cần bảo chứng bằng USD. Điều này sẽ giúp USD giữ vững vị thế. Thậm chí, dự trữ bằng USD có thể sẽ tăng trở lại thay vì đi xuống như thời gian qua.