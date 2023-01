Twitter mất hơn 40% doanh thu khi hơn 500 nhà quảng cáo ngừng chi tiền

Bản tin công nghệ Platformer đưa tin, doanh thu của Twitter đã giảm 40% so với cùng kỳ năm ngoái khi hơn 500 khách hàng ngừng chi tiêu quảng cáo trên nền tảng mạng xã hội này kể từ khi Elon Musk mua lại Twitter vào tháng 10/2022.

Kể từ khi tỷ phú Elon Musk tiếp quản nền tảng mạng xã hội này vào tháng 10 năm ngoái, doanh thu của Twitter đã sụt 40% (Ảnh: Reuters).

Quảng cáo là nguồn thu nhập chính của Twitter, chiếm hơn 90% trong tổng doanh thu 5,1 tỷ USD năm 2021. Tuy nhiên, kể từ sau khi CEO Tesla tiếp quản mạng xã hội này bằng thương vụ mua lại 44 tỷ USD, các khách hàng bao gồm Audi, Pfizer đã ngừng quảng cáo trên nền tảng này.

Báo cáo của công ty nghiên cứu Pathmatics cho thấy, 14 trong số 30 nhà quảng cáo hàng đầu trên Twitter đã ngừng tất cả quảng cáo trên nền tảng này sau khi Musk lên nắm quyền vào ngày 27/10/2022. Từ tuần trước khi Musk mua lại cho đến cuối năm 2022, có 4 nhà quảng cáo đã giảm chi tiêu từ 92% đến 98,7%.

Nhìn chung, chi tiêu quảng cáo trên Twitter của 30 công ty hàng đầu đã giảm 42% xuống còn khoảng 53,8 triệu USD cho cả tháng 11 và tháng 12/2022.

Những lo ngại về việc gia tăng ngôn từ quá khích trên nền tảng này của ông Musk sau khi mua lại đã khiến các nhà quảng cáo ồ ạt rút lui. Họ cũng được báo động bởi một loạt tài khoản giả mạo nở rộ trên trang web này sau khi chương trình đánh dấu tích xanh do Elon Musk khởi động không thành.

The Information, một ấn phẩm chuyên về công nghệ, cũng trích dẫn chi tiết những chia sẻ từ giám đốc quảng cáo của Twitter rằng doanh thu quý IV/2022 của Twitter đã giảm khoảng 35% so với cùng kỳ hàng năm do sụt giảm trong lĩnh vực quảng cáo.

Trước đó, Twitter cũng đã công bố lỗ 270 triệu USD trong quý II/2022 trên tổng doanh thu khoảng 1,18 triệu USD.

Các ước tính của Pathmatics cũng cho thấy doanh thu chính của Twitter sẽ tiếp tục biến động trong năm 2023, dẫn đầu là sự sụt giảm quảng cáo của các nhãn hàng tiêu dùng.

Nghiên cứu của Standard Media Index cũng cho thấy, các hợp đồng quảng cáo đặt trước cũng giảm trong tháng 1 và tháng 2, tuy nhiên hãng không tiết lộ con số cụ thể.

Coca-Cola cũng đã ngừng chi tiền cho quảng cáo trên Twitter kể từ giữa tháng 11, sau khi chi khoảng 1,1 triệu USD vào đầu tháng đó. Trong khi đó, chi tiêu của HBO cũng giảm xuống còn 38.000 USD vào tháng 12 so với mức 1,1 triệu USD vào tháng 11, theo dữ liệu từ Pathmatics.

Với các nhãn hiệu tiêu dùng, Kraft Heinz Co và Nestle SA đã ngừng tất cả quảng cáo trên Twitter. Trong khi đó, nhà bán lẻ Target Corp và nhà điều hành bách hóa Kohls Corp cũng đã không quảng cáo trên Twitter vào dịp Black Friday dù đây là một trong những ngày mua sắm lớn nhất năm.

Tuy nhiên, theo Pathmatics, Apple và PepsiCo lại tăng chi tiền cho quảng cáo trên Twitter.