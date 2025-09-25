Tùng Dương là đại sứ thương hiệu bộ sưu tập bánh Trung thu 2025 của Bảo Ngọc

Tùng Dương - Tiếng hát góp phần lan tỏa niềm tự hào dân tộc

Trong thời gian gần đây, Tùng Dương liên tục ghi dấu ấn với những dự án âm nhạc ý nghĩa. Có thể kể đến sự hợp tác cùng nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trong MV Viết tiếp câu chuyện hòa bình hay MV Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai, đều nhận về nhiều lượt xem.

Trước đó các MV Cho con là người Việt Nam, Một vòng Việt Nam cũng gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả khi thể hiện hình ảnh đất nước, con người qua lời bài hát và hình ảnh đầy cảm xúc.

Tùng Dương còn là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi hiện diện tại nhiều sự kiện trọng đại trong Đại lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, khẳng định vị thế và sự tin cậy của công chúng dành cho anh.

Ca sĩ Tùng Dương gắn liền với hình ảnh nghệ sĩ thể hiện nhiều tác phẩm mang chủ đề yêu nước (Ảnh: NVCC).

Không dừng lại ở những giá trị đã tạo dựng, Tùng Dương luôn không ngừng sáng tạo, làm mới bản thân qua từng dự án, từng album. Anh mạnh dạn thử nghiệm với nhiều thể loại đa dạng từ pop, rock, jazz, world music cho đến nhạc dân gian đương đại để mang đến những dấu ấn độc đáo và mới mẻ.

Khi âm nhạc và ẩm thực gặp nhau

Dù ở hai lĩnh vực khác nhau, thương hiệu Bảo Ngọc và ca sĩ Tùng Dương lại đều là những “người kể chuyện văn hoá”. Tùng Dương dùng âm nhạc để lan tỏa bản sắc và khơi dậy niềm tự hào dân tộc, trong khi Bảo Ngọc lựa chọn hương vị truyền thống để lưu giữ và tôn vinh tinh hoa ẩm thực Việt.

Ca sĩ Tùng Dương là Đại sứ thương hiệu bánh Bảo Ngọc mùa Trung thu 2025 (Ảnh: Bảo Ngọc).

Hơn 40 năm qua, Bảo Ngọc kiên định với sứ mệnh gìn giữ hương vị xưa qua những sản phẩm đã trở thành ký ức chung của nhiều thế hệ, từ chiếc bánh ngọt tuổi thơ, hương vị bánh nướng, bánh dẻo mỗi mùa Trung thu, hay các loại bánh kẹo gắn liền không khí đoàn viên ngày Tết.

Mỗi chiếc bánh là sự kết hợp giữa công thức truyền thống và nguyên liệu chọn lọc, giữ trọn nét tinh tế của ẩm thực Việt.

Không chỉ dừng lại ở việc lưu giữ, Bảo Ngọc còn liên tục sáng tạo để thích ứng với nhịp sống hiện đại. Thương hiệu cho ra đời những dòng sản phẩm mới với hương vị, phù hợp khẩu vị giới trẻ nhưng vẫn giữ cốt lõi là bản sắc Việt.

Từ việc cải tiến bao bì tinh tế, kết hợp nguyên liệu phong phú cho đến sáng tạo các sản phẩm theo mùa lễ hội, Bảo Ngọc đã khéo léo đưa tinh hoa truyền thống đến gần hơn với đời sống hôm nay.

"Với chúng tôi, Trung thu cũng là cơ hội để lan tỏa mạnh mẽ giá trị văn hóa Việt. Bảo Ngọc sẽ cùng ca sĩ Tùng Dương kể câu chuyện bản sắc Việt bằng âm nhạc và ẩm thực. Chúng tôi tin rằng sự kết hợp này sẽ mang đến một mùa Trung thu vừa quen thuộc, vừa mới mẻ và đầy cảm xúc”, đại diện của thương hiệu Bảo Ngọc chia sẻ về sự hợp tác lần này.

Tại mùa Trung thu 2025, Bảo Ngọc đã đồng hành cùng ca sĩ Tùng Dương trong nhiều hoạt động ý nghĩa như MV Một vòng Việt Nam - nơi giọng hát giàu cảm xúc của Tùng Dương được kết hợp để giới thiệu BST bánh Trung thu 2025.

Một cảnh quay trong MV Một vòng Việt Nam của Bảo Ngọc kết hợp ca sĩ Tùng Dương (Ảnh: Bảo Ngọc).

Trên nền giai điệu da diết, truyền cảm của ca khúc, BST bánh Trung thu 2025 không chỉ như một món quà ẩm thực, mà còn như một biểu tượng của tinh thần, văn hoá Việt.

Sự cộng hưởng giữa nghệ thuật và ẩm thực đưa khán giả vào hành trình cảm xúc - khơi gợi niềm tự hào về truyền thống cùng tình yêu thương gia đình, đất nước.

BST Bản sắc Việt Nam là điểm nhấn nổi bật, lấy cảm hứng từ MV Một vòng Việt Nam (Ảnh: Bảo Ngọc).

“Âm nhạc và ẩm thực đều có sức mạnh kết nối kỳ diệu, chạm đến trái tim con người và gợi nhắc những ký ức đẹp. Tôi rất vui khi được đồng hành cùng Bảo Ngọc - một thương hiệu giàu truyền thống - trong chiến dịch Trung thu 2025.

Hy vọng qua sự kết hợp này, mỗi hộp bánh sẽ không chỉ là món quà biếu, mà còn mang theo niềm tự hào dân tộc và tinh thần đoàn viên, đúng như thông điệp mà tôi luôn gửi gắm trong âm nhạc của mình”, ca sĩ Tùng Dương chia sẻ.

Năm nay, Bảo Ngọc cũng ra mắt BST bánh Trung thu với ba dòng sản phẩm đặc sắc đó là BST Thu An, BST Truyền Thống và BST Bản sắc Việt Nam.

Trong đó, BST Bản sắc Việt Nam là điểm nhấn nổi bật, lấy cảm hứng từ MV Một vòng Việt Nam do ca sĩ Tùng Dương thể hiện. Hình ảnh đất nước và con người Việt Nam được khắc họa tinh tế qua thiết kế bao bì, kết hợp cùng hương vị bánh đậm đà truyền thống, trở thành món quà tri ân đầy ý nghĩa dành tặng người thân, đối tác và khách hàng.

BST Bánh Trung thu Bản sắc Việt Nam (Ảnh: Bảo Ngọc).

Song song, BST Thu An mang đến cảm giác ấm áp, an yên cho những phút giây sum vầy bên gia đình, còn BST Truyền Thống lưu giữ nguyên vẹn hương vị quen thuộc đã gắn bó với ký ức Trung thu qua nhiều thế hệ.

Ba BST, ba phong vị khác nhau nhưng đều chung một tinh thần, đó là trân trọng giá trị truyền thống, đồng thời mang đến trải nghiệm tinh tế, sang trọng cho mùa đoàn viên năm nay.