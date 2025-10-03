Từ phòng máy ra bàn chiến lược: Vai trò mới của CIO trong chuyển đổi số

“Ngày trước, khối kinh doanh đưa yêu cầu thì công nghệ đáp ứng. Hai bên như hai đường song song. Nhưng bây giờ, Giám đốc công nghệ thông tin (CIO) phải ngồi cùng bàn, chia sẻ cả nỗi lo doanh thu và thị phần,” ông Trần Công Quỳnh Lân, Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc Khối công nghệ thông tin VietinBank, chia sẻ tại CIO Summit 2025 diễn ra tại TP.HCM.

Theo ông Lân, công nghệ không thể tách rời khỏi vận hành kinh doanh. Ông từng đảm nhiệm cả mảng bán lẻ tại VietinBank, không phải “lấn sân” mà để hiểu nhịp điệu kinh doanh cũng như áp lực thị trường.

Trải nghiệm đó giúp đội ngũ công nghệ thiết kế giải pháp số sát nhu cầu thực tiễn, thay vì chỉ “ứng biến” theo yêu cầu. “CIO ngày nay không chỉ cấp chứng chỉ hay tổ chức khóa học, mà phải hiểu nỗi lo của khối nghiệp vụ. Khi đó, công nghệ mới thực sự trở thành giải pháp kinh doanh cụ thể,” ông nhấn mạnh.

Từ góc nhìn khác, ông Trần Nhất Minh, Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc Khối ngân hàng số VIB, gọi hành trình của mình là “thoát khỏi vùng an toàn IT”. Ông cho rằng vai trò của CIO tại Việt Nam đang dịch chuyển từ quản lý thông tin sang kiến tạo ảnh hưởng. Đây là bước tiến tất yếu trong bối cảnh AI trở thành trung tâm, buộc CIO phải đứng mũi chịu sào thay vì ẩn mình phía sau.

Theo ông Minh, CIO hiện nay chính là “kiến trúc sư số” - người vẽ bản thiết kế cho tương lai doanh nghiệp. Ông dẫn chứng bằng việc tham gia quyết định chuyển hệ thống Core Banking của VIB lên AWS Cloud, một bước đi chiến lược trong hiện đại hóa hạ tầng ngân hàng.

Các Giám đốc công nghệ tại các công ty chia sẻ về vai trò trong bối cảnh mới (Ảnh: DT).

Không chỉ trong lĩnh vực tài chính, vai trò của CIO còn được mở rộng ra toàn bộ tổ chức.

Bà Tiêu Yến Trinh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Talentnet, nhấn mạnh: “CIO sẽ là người kết nối toàn bộ nhân viên các phòng ban, chứ không chỉ gói gọn trong phòng công nghệ thông tin.”

Theo bà Trinh, chuyển đổi số thực chất là chuyển đổi văn hóa số. Điều đó đồng nghĩa doanh nghiệp phải đưa AI, dữ liệu và tự động hóa vào vận hành, đồng thời trang bị kỹ năng số cho từng nhân viên để không ai bị bỏ lại phía sau. “Không có chuyển đổi văn hóa, sẽ không có chuyển đổi số thành công,” bà khẳng định.

Năm 2025 được xem là thời khắc bản lề: AI bùng nổ, dữ liệu trở thành tài sản chiến lược, an ninh mạng vươn lên thành rủi ro cấp quốc gia. Việt Nam đặt mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực, và điều này đòi hỏi một thế hệ CIO đủ tầm vóc. Họ không chỉ vận hành hệ thống hay xử lý sự cố, mà còn tham gia hoạch định chiến lược gắn với tăng trưởng doanh nghiệp và định hướng quốc gia.

Nếu trước đây CIO được nhìn nhận như “nhà quản lý hạ tầng”, thì hiện nay họ đã tiến lên vai trò cố vấn chiến lược, phối hợp chặt chẽ với các phòng ban như kinh doanh, marketing, sản xuất để tạo ra giá trị mới. Nói cách khác, CIO giờ vừa là người bảo đảm hệ thống dữ liệu vận hành trơn tru, vừa là tác nhân tăng trưởng doanh thu và thị phần.

Các chuyên gia tại CIO Summit 2025 thống nhất rằng vai trò này sẽ tiếp tục thay đổi. Nếu hôm qua CIO chỉ đứng sau hậu trường, thì hôm nay họ đã ngồi ở bàn chiến lược. Và ngày mai, trong kỷ nguyên AI, CIO sẽ trở thành “linh hồn số” của doanh nghiệp - người kết nối công nghệ với con người, khơi dậy tinh thần đổi mới và kiến tạo lợi thế cạnh tranh bền vững.