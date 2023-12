Từ nghi vấn thợ trang điểm "tố" khách gây xôn xao, soi giá dịch vụ make up

Diễn đàn mạng đang xôn xao câu chuyện về giá dịch vụ trang điểm (make up). Cụ thể, một bài đăng được cho là của một tài khoản chuyên make up cho biết khách thuê dịch vụ make up cho ngày cưới nhưng lại nói là để đi dự tiệc.

Hiểu một cách nôm na là khách đến đặt dịch vụ trang điểm đi tiệc (có mức giá A và tính chất dịch vụ kiểu A), nhưng thực tế sau khi make up xong lại mặc áo cô dâu (tính chất dịch vụ kiểu B và giá thường có mức B).

Tài khoản mạng xã hội được cho là của người làm nghề make up trên đưa ra phép so sánh việc "nói dối" này tương tự việc "trả lương cho một giám đốc như một công nhân chỉ vì họ cùng làm 8 tiếng một ngày", và bài đăng có đăng kèm hình ảnh cá nhân của khách lên mạng xã hội.

Bài chia sẻ trên ngay lập tức nhận được nhiều ý kiến bình luận khác nhau. Câu chuyện về bảng giá dịch vụ trang điểm cá nhân cũng được giới trong nghề bàn tán sôi nổi.

Chị Nhung Trần - người có gần 10 năm kinh nghiệm trong nghề make up cho rằng câu chuyện trên nếu là thật thì ai cũng có cái đúng, cái sai. Cái sai của chủ nhân bài đăng có lẽ là mức độ trong lời lẽ kèm việc đăng ảnh khách hàng lên mạng xã hội. Theo chị, bản chất sự việc không quá phức tạp.

Chị Nhung nói, trang điểm cô dâu là một trong những kỹ năng khó nhất của nghề trang điểm, đòi hỏi người thợ phải có tay nghề vững, làm nhiều năm trong nghề. Dịch vụ này cũng thường là loại đắt nhất (loại trừ dịch vụ trang điểm thời trang, trình diễn), với mức giá dao động từ 2 triệu đồng tới 5 triệu đồng, thậm chí 15 triệu đồng cho một lần trang điểm.

Dịch vụ trang điểm vô vàn mức giá, không có mẫu số chung (Ảnh minh họa: Pinterest).

Trang điểm cho cô dâu đòi hỏi phải dùng mỹ phẩm cao cấp, lớp trang điểm phải giữ được thời gian ít nhất 8 tiếng, thậm chí 10 đến 12 tiếng đồng hồ, đủ để cô dâu di chuyển, tiếp khách và vẫn không ảnh hưởng tới lớp trang điểm. Do vậy, giá thành dịch vụ này khá cao.

Trong khi đó, make up để đi dự tiệc có giá thành chỉ vài trăm nghìn đồng tới 1-2 triệu đồng. Với make up dự tiệc, các bước dưỡng ẩm, kem lót, kem nền đều không kỳ công như trang điểm cho cô dâu.

Khi được hỏi về việc vì sao nhiều thợ make up muốn rạch ròi dịch vụ trang điểm cô dâu hay trang điểm đi tiệc, chị Nhung cho biết đây là quy tắc, tâm lý chung của tất cả thợ trang điểm.

Nếu khách hàng không nói đúng nhu cầu, có thể xảy ra sai sót sau này. Ví dụ, nếu khách nói chỉ cần đi tiệc nhưng sau đó làm cô dâu, nếu thợ trang điểm trang điểm đơn giản, nhẹ nhàng, các lớp lót, nền không kỹ, cô dâu rất dễ gặp tình huống dở khóc, dở cười sau nửa ngày di chuyển. Khi đó, câu chuyện sẽ đi theo chiều hướng bất lợi cho thợ trang điểm.

Ngoài ra, chị Nhung cho biết chi phí trang điểm phụ thuộc vào trình độ, tay nghề của thợ trang điểm nên khó có thể so sánh mức giá của người này với người kia.

Thảo Hương - người mẫu ảnh ở Hà Nội - thường xuyên phải sử dụng dịch vụ trang điểm. Hương cho rằng make up là dịch vụ có mức giá "trên trời, dưới biển", không có mẫu số chung.

Với Hương, chủ yếu chi phí trang điểm đều dựa vào uy tín của người thợ và chất lượng mỹ phẩm. Hiện tại, đa phần thợ trang điểm ở các thành phố lớn đều sử dụng mỹ phẩm có chất lượng khá trở lên. Do đó, dường như chi phí hoàn toàn phụ thuộc vào tay nghề của thợ.

Gần 6 năm sử dụng dịch vụ trang điểm với tần suất 3-4 lần mỗi tuần, Thảo Hương cho rằng giá trang điểm đều đa phần do người thợ make up tự đặt ra mà có quy tắc chuẩn.

Thảo Hương nói, nhiều lần cô cảm thấy không hài lòng với thái độ của thợ trang điểm khi khách có nhu cầu, trả tiền đúng dịch vụ nhưng người thợ ít khi lắng nghe, thường xuyên làm theo ý mình.

Theo cô, trang điểm cũng là một nghề thuộc ngành dịch vụ. Do vậy, việc lắng nghe ý kiến khách hàng là điều quan trọng nhất. Sau đó là "thuận mua vừa bán". Nếu khách hàng đồng ý với mức giá mà thợ đưa ra thì họ sẽ sử dụng dịch vụ. Còn nếu không, hãy coi như cả hai chưa đủ duyên, tránh tình trạng "tố" qua tố lại gây ảnh hưởng tới uy tín cả hai người.