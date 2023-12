Thông tươi Noel nhập ngoại loạn giá

Thay vì trang trí cây thông giả hoặc cây thông tươi lớn, dịp Giáng sinh năm nay, nhiều người lựa chọn cành thông lẻ để có thể tự cắm theo ý mình. Trên các diễn đàn bán đồ trang trí, những bài quảng cáo về cành thông tươi Đan Mạch, cành thông tươi Côn Minh (Trung Quốc) ngập tràn. Với mỗi khu vực, giá bán thông tươi lại khác nhau. Giá thông tươi cao nhất thường ở các thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM.

Ngoài việc được bán trên mạng xã hội, thông tươi còn là sản phẩm "hot" tại các chợ hoa lớn. Ở Hà Nội, thông tươi được bán khá nhiều tại chợ hoa Quảng Bá. Theo lời người bán, sản phẩm năm nay được ưa chuộng nên hầu hết cửa hàng đều nhập thông tươi từ khoảng đầu tháng 11 dương lịch (trước ngày lễ Giáng sinh chừng 2 tháng).

Nhiều người lựa chọn thông tươi để trang trí nhà cửa nhân dịp Giáng sinh thay vì cây thông giả (Ảnh: Hoa nhập khẩu).

Theo khảo sát, cành thông tươi được quảng cáo nhập khẩu 100% Đan Mạch có giá bán dao động 1 triệu đồng đến 4 triệu đồng với cây thông mini được tạo nên từ các cành thông, có chiều cao cây từ 30cm đến 1,2m.

Với thông tươi Trung Quốc cùng kích thước, giá có phần rẻ hơn, từ 400.000 đồng đến 2,5 triệu đồng. Giá bán cành lẻ dao động 150.000-180.000 đồng/cành. Người mua có thể mua từ 2 đến 3 cành để cắm bình thông nhỏ để bàn. Ngoài ra, nhiều người lựa chọn mua cành thông tươi để tạo hình thành vòng nguyệt quế, đèn treo bàn ăn...

Người bán tư vấn khách nếu có điều kiện kinh tế nên mua thông tươi nhập khẩu Đan Mạch vì loại này bền, ít rụng, mùi thơm rõ nét hơn so với thông Trung Quốc.

Với các loại thông tươi, thời gian giữ màu xanh dao động từ 3 đến 5 tuần. Sau đó, thông sẽ ngả vàng chuyển thành thông khô và có vẻ đẹp khác, vẫn có thể tiếp tục sử dụng để trang trí.

Cành thông tươi có thể tạo thành nhiều hình dáng cây thông, vòng nguyệt quế... theo ý thích của từng người (Ảnh: DLinh).

Ngọc Linh (Hà Nội) - người bán cành thông tươi trên mạng xã hội - cho biết đa phần các cành thông đều được tách ra từ các cây thông lớn có hình dáng không đẹp mắt. Đôi khi, việc bán cành thông sẽ mang lại lợi nhuận cao và dễ bán hơn so với cây thông lớn. Do vậy, người bán có xu hướng nhập nhiều thông tươi hơn so với cây thông nguyên bản. Với cành thông tươi, người mua có thể dễ dàng trang trí theo nhiều kiểu khác nhau.

Tuy nhiên, vì nhu cầu cao nên giá bán cành thông tươi bị "thổi" lên đáng kể. Thông thường, với khoảng 80.000-100.000 đồng, người mua đã có thể sở hữu một cành thông tươi thì hiện tại, giá bán đã tăng gấp đôi.

Với những cành thông tươi được cắm sẵn tạo thành các cây thông nhỏ, giá bán lên đến vài triệu đồng/cây - mức giá "không đẹp" với đa số túi tiền của người dân có thu nhập vừa phải.

Cùng với đó, thông tươi Đan Mạch và thông tươi Trung Quốc được quảng cáo tràn lan. Chị Linh cho biết để phân biệt, thông tươi Đan Mạch có màu bụi trắng phủ lên lá, nhìn khá giống tuyết bám vào, trong khi đó thông tươi Trung Quốc không có được chi tiết này. Ngoài ra, hương thơm của thông Đan Mạch cũng khá rõ nét.

Nếu muốn tiết kiệm chi phí, người tiêu dùng có thể lựa chọn thông Việt Nam, chủ yếu được trồng ở hai vùng Sa Pa (Lào Cai) và Đà Lạt (Lâm Đồng).

Ngoài ra, theo chia sẻ của người bán, thông tươi cần được chăm sóc đúng cách để có thể giữ được lâu, không bị rụng. Người mua hãy cân nhắc kỹ ngân sách, chọn mua thông tươi với số lượng vừa phải, phù hợp với gia đình để tránh lãng phí.