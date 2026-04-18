Những ngân hàng nào dừng chuyển tiền nhanh trên 500 triệu đồng?

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) mới đây thông báo dừng tính năng “tự động chia nhỏ lệnh” trên nền tảng ngân hàng số nhằm tuân thủ quy định mới tại Thông tư 40/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Theo thông báo, kể từ ngày 21/4, các giao dịch chuyển khoản liên ngân hàng có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên sẽ không còn được hệ thống tự động chia nhỏ để thực hiện qua kênh chuyển tiền nhanh Napas 24/7. Thay vào đó, những giao dịch giá trị lớn sẽ được xử lý theo luồng chuyển khoản thường phù hợp với quy định hiện hành.

Trước đây, hệ thống chuyển tiền nhanh Napas 24/7 áp dụng hạn mức tối đa dưới 500 triệu đồng cho mỗi giao dịch. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu chuyển tiền giá trị lớn của khách hàng, nhiều ngân hàng đã triển khai giải pháp kỹ thuật cho phép tự động tách một giao dịch trên 500 triệu đồng thành nhiều lệnh nhỏ hơn, mỗi lệnh dưới ngưỡng quy định. Nhờ cơ chế này, tiền vẫn có thể được chuyển gần như ngay lập tức kể cả ngoài giờ hành chính. Sau thời điểm 21/4, cơ chế này sẽ bị dừng hoàn toàn.

Một số ngân hàng khác như Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) cũng đã phát đi thông báo tương tự về việc ngừng tính năng này.

Việc dừng “tự động chia nhỏ lệnh” đồng nghĩa với việc các khoản chuyển từ 500 triệu đồng trở lên sẽ buộc phải thực hiện qua kênh chuyển khoản thường liên ngân hàng.

Khác với chuyển tiền nhanh 24/7, chuyển khoản thường sẽ phụ thuộc vào giờ làm việc của hệ thống thanh toán. Nếu giao dịch được thực hiện trong giờ hành chính, tiền có thể đến sau vài giờ. Trong khi đó, các giao dịch vào buổi tối, cuối ngày, cuối tuần hoặc trong dịp nghỉ lễ sẽ được xử lý vào ngày làm việc tiếp theo.

Các ngân hàng đánh giá việc điều chỉnh này nhằm tăng cường kiểm soát rủi ro, hạn chế gian lận và đảm bảo an toàn cho hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt.

Trường hợp khách hàng vẫn có nhu cầu chuyển nhanh các khoản tiền lớn thì phải chủ động chia thành nhiều giao dịch riêng lẻ, mỗi giao dịch dưới 500 triệu đồng để tiếp tục sử dụng kênh chuyển tiền nhanh 24/7.