Từ hộ kinh doanh đến doanh nghiệp: Đón cơ hội tăng trưởng dài hạn

Song, hành trình ấy không chỉ là câu chuyện chính sách, mà còn cần sự đồng hành thiết thực từ ngân hàng và cộng đồng. Sacombank hiện mang đến giải pháp tài chính và công nghệ hiện đại, tạo nền tảng cùng hộ kinh doanh tự tin chuyển đổi lên doanh nghiệp, vững vàng phát triển dài hạn.

Cơ hội để hộ kinh doanh chuyển thành doanh nghiệp

Theo Cục Thuế, trong nửa đầu 2025 có 1.474 hộ kinh doanh hoàn tất chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp, tăng 18% so với cùng kỳ 2024. Đồng thời, khoảng 110.000 hộ kinh doanh đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, cho thấy xu hướng chuẩn hóa hoạt động ngày càng rõ nét.

Trên bình diện rộng, môi trường khởi nghiệp tiếp tục sôi động. Trong 8 tháng đầu năm, cả nước có khoảng 128.000 doanh nghiệp thành lập mới, tổng vốn đăng ký đạt trên 1,25 triệu tỷ đồng, khẳng định thị trường đang đón nhận mạnh mẽ làn sóng chuyển đổi và thành lập doanh nghiệp.

Để thúc đẩy chuyển đổi, Quốc hội đã thông qua chính sách ưu đãi thuế suất 15-17% cho doanh nghiệp có tổng doanh thu không quá 50 tỷ đồng/năm, thấp hơn mức chuẩn 20%. Ngoài ra, hộ kinh doanh khi lên doanh nghiệp nhỏ và vừa còn được miễn thuế trong 3 năm đầu hoạt động.

Bà Lê Hải Đường, chủ cửa hàng in ấn ở TPHCM, chia sẻ: “Khách hàng như trường học, cơ quan Nhà nước thường yêu cầu hóa đơn. Nếu chỉ là hộ kinh doanh, chúng tôi khó đáp ứng. Tôi muốn lên doanh nghiệp để có đầy đủ chứng từ, dễ tiếp cận vốn và mở rộng quy mô.

Tuy nhiên, khi bắt tay tìm hiểu thì vướng nhiều rào cản: pháp lý phức tạp, chi phí phát sinh không nhỏ, trong khi kiến thức về quản trị, kế toán, thuế của chúng tôi hạn chế”.

Câu chuyện trên phản ánh đúng nhu cầu của nhiều hộ kinh doanh hiện nay, khi nhận ra cơ hội từ chuyển đổi nhưng vẫn băn khoăn trước thủ tục, chi phí và cách thức quản lý mới.

Sacombank cam kết đồng hành cùng hộ kinh doanh chuyển đổi

Ông Nguyễn Tấn Cường - Giám đốc khối khách hàng doanh nghiệp Sacombank - cho biết: “Chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp không chỉ đòi hỏi sự chuẩn bị về pháp lý mà còn về quản trị, tài chính và công nghệ. Chúng tôi nhận thấy nhiều khách hàng vẫn còn lúng túng ở giai đoạn này, vì vậy Sacombank đã chủ động thiết kế các giải pháp đồng bộ, đi sâu sát đồng hành cùng các hộ kinh doanh để hỗ trợ quá trình chuyển đổi diễn ra thuận lợi”.

Thực tế, nhiều hộ kinh doanh sau khi chuyển đổi ghi nhận những thay đổi tích cực. Anh Trần Quốc Hùng, kinh doanh thiết bị điện tại TPHCM, chia sẻ: “Từ khi lên doanh nghiệp, tôi được khách hàng lớn tin tưởng hơn, ký hợp đồng thuận lợi.

Trước đây, tôi lo vì thủ tục và chi phí phát sinh. Nhưng Sacombank hỗ trợ mở tài khoản doanh nghiệp miễn phí, hướng dẫn dùng dịch vụ online và gợi ý phần mềm quản lý phù hợp. Nhờ vậy, tôi tiết kiệm thời gian, tự tin quản lý hơn”.

Khi chuyển lên doanh nghiệp, anh Trần Quốc Hùng cho biết đã được ngân hàng hỗ trợ trong nhiều khâu (Ảnh: Sacombank).

Để khuyến khích hộ kinh doanh mạnh dạn chuyển đổi, Sacombank triển khai hàng loạt chính sách ưu đãi thiết thực như miễn 1 năm phí sử dụng dịch vụ tài khoản chuyên biệt (tài khoản thanh toán, thẻ doanh nghiệp, ngân hàng điện tử, chuyển khoản, nộp thuế trực tuyến,…); hoàn tiền đến 3 triệu đồng cùng nhiều quà tặng giá trị, áp dụng đến 31/12.

Đại diện Sacombank và MISA tham gia lễ ký kết hợp tác (Ảnh: Sacombank).

Sacombank còn phối hợp cùng các đối tác MISA, NextPay để tài trợ miễn phí 12 tháng sử dụng bộ giải pháp phần mềm quản lý toàn diện, từ hoạt động bán hàng, công nợ, hàng tồn kho đến hóa đơn điện tử, chữ ký số... Nhờ đó, các doanh nghiệp mới thành lập có thể vận hành trơn tru, thuận lợi mà không lo gánh nặng chi phí đầu tư ban đầu.

Về vốn, Sacombank thiết kế nhiều giải pháp tài chính linh hoạt để “tiếp sức” cho hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp. Trong năm đầu tiên chuyển đổi, Sacombank cấp tín dụng dựa trên đánh giá tình hình hoạt động, tài chính trước đó giúp doanh nghiệp không bị gián đoạn dòng vốn. Doanh nghiệp không chỉ có thể tiếp cận nhanh nguồn vốn vay lưu động mà còn có thể được cấp hạn mức thấu chi/thẻ tín dụng không cần tài sản bảo đảm.

Song song, Sacombank còn áp dụng ưu đãi lãi suất cho vay, giảm phí bảo lãnh và nhiều chính sách tài chính chuyên biệt nhằm đảm bảo doanh nghiệp ổn định để mở rộng quy mô và nắm bắt cơ hội tăng trưởng. Cụ thể, Sacombank đang triển khai gói tín dụng 40.000 tỷ đồng với lãi suất chỉ từ 4,3%/năm nhằm hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư mở rộng sản xuất, nâng cấp công nghệ,... áp dụng đến hết năm 2025.

Gói tín dụng được ưu tiên định hướng tới các lĩnh vực xuất nhập khẩu, nông - lâm - thủy sản, lĩnh vực kinh tế xanh hoặc các doanh nghiệp sử dụng nguồn vốn để đầu tư hạ tầng và công nghệ số, chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh.

Ông Nguyễn Tấn Cường nhấn mạnh: “Sacombank không chỉ là nơi cung cấp vốn, mà là người đồng hành đáng tin cậy. Đội ngũ nhân viên trên toàn quốc sẽ trực tiếp tư vấn, hướng dẫn từng hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp để họ tự tin bước sang giai đoạn phát triển mới, chuyên nghiệp hơn, bền vững hơn”.

Khách hàng có thể truy cập https://www.sacombank.com.vn/trang-chu/khuyen-mai/khcn/chuong-trinh-uu-dai/dong-hanh-cung-ho-kinh-doanh.html hoặc liên hệ hotline 1800 5858 88 để được hỗ trợ trực tiếp.