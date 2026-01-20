Ông lớn dệt may từng là ngôi sao sáng nay cạn nguồn thu, 4 năm lỗ liên tiếp

Lỗ chồng lỗ

Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn (mã chứng khoán: GMC) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2025. Doanh nghiệp tiếp tục gặp khó với bài toán kinh doanh khi doanh thu bán hàng chỉ chưa đầy 2 tỷ đồng, trong khi áp lực chi phí dâng cao, nhất là chi phí quản lý doanh nghiệp hơn 32 tỷ đồng, gấp 16 lần doanh thu.

Vì vậy, cả năm này, công ty gánh khoản lỗ gần 24 tỷ đồng, tiếp nối con số âm gần 30 tỷ đồng của năm trước. Tính chung 4 năm qua, công ty này liên tục báo lỗ. Tại thời điểm cuối năm 2025, doanh nghiệp đã lỗ lũy kế gần 128 tỷ đồng, trên vốn chủ sở hữu 341 tỷ đồng.

Garmex Sài Gòn từng là doanh nghiệp có doanh thu hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm. Đỉnh điểm năm 2018, doanh thu vượt 2.045 tỷ đồng và lợi nhuận 121 tỷ đồng, cao nhất trong lịch sử hoạt động. Năm 2019, công ty cũng có lợi nhuận tốt đạt 104 tỷ đồng.

Tuy nhiên, công ty bắt đầu phát sinh lỗ từ quý II/2020 với số lỗ hơn 8 tỷ đồng, doanh thu giảm 31%. Lúc này, nguyên nhân giảm doanh thu là do tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh mẽ, đơn hàng giảm. Việc thua lỗ kéo dài sang quý III/2020 nhưng cả năm, công ty vẫn lãi.

Khó khăn xuất hiện từ cuối năm 2022, công ty không còn ghi nhận bán hàng từ Công ty cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh - Gilimex (mã chứng khoán: GIL). Bởi Gilimex có đơn kiện Amazon Robotics LLC (Amazon), đòi bồi thường 280 triệu USD (khoảng 6.600 tỷ đồng).

Vụ việc này ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh của Gilimex và đồng thời làm Garmex Sài Gòn - đơn vị đối tác bị ảnh hưởng theo, khi một phần doanh thu phụ thuộc vào các đơn hàng từ Gilimex.

Trong cuộc họp với cổ đông năm 2023, ban lãnh đạo công ty đã báo cáo với cổ đông về việc dừng kiểm hàng cho đến khi có thông tin xuất hàng từ Gilimex để khởi động lại hoạt động giao hàng.

Quay trở lại việc thua lỗ năm 2025, công ty cho biết tiếp tục không có đơn hàng may trang phục, doanh thu hợp tác kinh doanh và dược phẩm không đáng kể. Trong khi đó, doanh nghiệp vẫn phải duy trì một số nhân sự kho và gián tiếp để phục vụ công tác quản lý nên phát sinh chi phí lương, chi phí cố định như khấu hao, thuê đất, môi trường, dịch vụ bảo vệ.

Doanh nghiệp thừa nhận doanh thu không đủ bù chi phí nên tiếp tục lỗ. Ngoài ra, công ty tiếp tục chào bán các tài sản chưa sử dụng nhưng kết quả chào bán chưa đáng kể.

Vòng luẩn quẩn đến bao giờ?

Giải trình về biện pháp khắc phục thua lỗ, công ty cho biết đến thời điểm này vẫn không có đơn hàng may mặc. Công ty vẫn đang thực hiện nghiên cứu đầu tư các ngành mới theo xu thế để phát triển trong trung, dài hạn. Bên cạnh đó, công ty tập trung tiết giảm chi phí, thanh lý tài sản không sử dụng, thúc đẩy đối tác giao hàng.

Đồng thời, doanh nghiệp cũng tiếp tục hợp tác với đối tác để hoàn thành dự án nhà ở Phú Mỹ để bán sản phẩm, thu hồi vốn đầu tư. Việc kinh doanh nhà thuốc tại 213 Hồng Bàng và khai thác các mặt bằng hiện hữu cũng được đẩy mạnh.

Song, phân tích câu chuyện tài chính cho thấy áp lực vẫn đặt nặng trên vai doanh nghiệp có truyền thống lâu đời tại TPHCM về mảng dệt may. Công ty này từng sản xuất các loại hàng may mặc công nghiệp với sản phẩm chính là quần áo may sẵn; sản xuất giường, tủ bằng vật liệu vải.

Tuy nhiên, trong bối cảnh "càng làm càng lỗ", doanh nghiệp đã từng cắt giảm mạnh tay nhân sự, từ những thời điểm đỉnh cao khoảng 4.000 nhân viên đến cuối năm 2025 còn 28 người.

Doanh thu trong năm qua chủ yếu đến từ hoạt động cho thuê đất hợp tác kinh doanh sân pickleball, khoản mục không xuất hiện trong năm 2024. Với khoản doanh thu eo hẹp, mỗi ngày công ty thu về hơn 5 triệu đồng nhưng chi phí quản lý doanh nghiệp khoảng 88 triệu đồng, bào mòn hoạt động. Vì vậy, hoạt động cho thuê kinh doanh sân pickleball cũng không thể cứu vãn chuỗi thua lỗ.

Doanh nghiệp cũng đẩy mạnh việc thanh lý tài sản ở các nhà máy trong năm qua, tuy nhiên kết quả chưa đạt kỳ vọng. Tính chung cả năm 2025, tiền thanh lý, nhượng bán tài sản cố định chỉ chưa đầy 2 tỷ đồng, giảm 76% so với năm trước.

Về hàng tồn kho, giá trị đến cuối năm 2025 vẫn khoảng 109 tỷ đồng, tương đương đầu năm; trong đó hơn 98% là thành phẩm, kèm theo gần 15 tỷ đồng dự phòng giảm giá.

Điểm sáng duy nhất là công ty có khoản tiền gửi ngân hàng ngắn hạn hơn 56 tỷ đồng vào cuối năm nay, dù đầu năm chỉ có 680 triệu đồng. Các khoản tiền gửi này có kỳ hạn trên 3 tháng.