Từ chối bất động sản, Hóa chất Đức Giang gửi "núi tiền" tại ngân hàng

Theo báo cáo tài chính quý III vừa công bố, Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã chứng khoán: DGC) ghi nhận doanh thu thuần 2.816 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 30/9, tiền mặt và tiền gửi của doanh nghiệp đạt hơn 13.100 tỷ đồng, tăng 7% so với quý II. Còn nếu so với đầu năm, con số này đã tăng 23% và hiện chiếm khoảng 67% tổng tài sản. Nhờ khoản tiền này, doanh nghiệp thu về 447 tỷ đồng tiền lãi trong 9 tháng, tương đương nhận về bình quân 1,6 tỷ đồng/ngày.

Doanh thu tài chính quý III của Đức Giang cũng đạt hơn 192 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ. Sau khi trừ thuế và chi phí, công ty báo lãi sau thuế 804 tỷ đồng, tăng 9%.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của công ty đạt 8.521 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận ròng của Hóa chất Đức Giang đạt 2.403 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước.

Hóa chất Đức Giang kiên định chính sách gửi tiền mặt tại ngân hàng để tránh rủi ro và chờ cơ hội trong ngành hóa chất (Ảnh: DT).

Tổng nợ phải trả của doanh nghiệp cũng đã tăng 61% so với đầu năm, lên 3.413 tỷ đồng. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn ghi nhận mức tăng đột biến 127%, ở mức 1.960 tỷ đồng.

Năm nay, ban lãnh đạo công ty đặt mục tiêu doanh thu 10.385 tỷ đồng, tăng hơn 5% so với năm trước, trong khi lợi nhuận sau thuế dự kiến giảm nhẹ 3%, xuống còn 3.000 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp của Chủ tịch Đào Hữu Huyền đã hoàn thành hơn 80% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau 9 tháng.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên đầu năm, Chủ tịch HĐQT Đào Hữu Huyền cho biết Hóa chất Đức Giang luôn duy trì chính sách gửi lượng lớn tiền vào ngân hàng, thay vì đầu tư vào chứng khoán, bất động sản hay tài sản mã hóa.

Ông cho biết doanh nghiệp chủ trương giữ lượng tiền lớn trong ngân hàng để chờ cơ hội đầu tư vào những "cú đấm thép" mới của ngành hóa chất.

Ông Huyền từng chia sẻ tại đại hội rằng nhiều công ty tài chính từng tư vấn dùng tiền nhàn rỗi để mua trái phiếu, tiền ảo hay bất động sản với lợi suất hàng chục, thậm chí hàng trăm phần trăm. Tuy nhiên, ông không đồng ý, vì sợ rủi ro.