Trung Quốc chốt mua 200 máy bay Boeing của Mỹ

Bắc Kinh lần đầu xác nhận đơn hàng lớn với Boeing

Theo Reuters, quan hệ thương mại Mỹ - Trung đang phát đi tín hiệu hạ nhiệt sau cuộc gặp giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump tại Bắc Kinh tuần trước.

Trong thông báo công bố ngày 20/5, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết nước này sẽ đặt mua 200 máy bay của Boeing. Giới quan sát cho biết đây là lần đầu tiên Bắc Kinh chính thức xác nhận một hợp đồng lớn với tập đoàn hàng không Mỹ sau nhiều năm căng thẳng thương mại và địa chính trị.

Phía Trung Quốc chưa công bố cụ thể các dòng máy bay sẽ được đặt mua. Tuy nhiên, truyền thông Mỹ trước đó cho biết Bắc Kinh có thể đặt hàng trăm máy bay thân hẹp 737 Max cùng các dòng thân rộng như 787 Dreamliner và 777.

Nếu hoàn tất, đây sẽ là hợp đồng lớn đầu tiên của Boeing tại thị trường Trung Quốc trong gần một thập kỷ qua. Những năm gần đây, hãng sản xuất máy bay Mỹ gần như bị thu hẹp hiện diện tại thị trường hàng không lớn thứ hai thế giới do căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh.

Giai đoạn 2005-2017, Trung Quốc đặt mua trung bình 127 máy bay mỗi năm. Tuy nhiên từ đó đến nay, các hãng hàng không nước này chỉ đặt mua trung bình mỗi năm 6 chiếc.

Bộ Thương mại Trung Quốc cũng cho biết Mỹ sẽ bảo đảm nguồn cung linh kiện và phụ tùng động cơ máy bay cho Bắc Kinh theo khuôn khổ hợp tác mới.

Máy bay Boeing 737 Max (Ảnh: Reuters).

Trung Quốc cam kết tăng mua nông sản Mỹ

Ngoài lĩnh vực hàng không, Nhà Trắng cho biết Trung Quốc sẽ mua ít nhất 17 tỷ USD nông sản Mỹ mỗi năm trong giai đoạn 2026-2028, chưa bao gồm các cam kết nhập khẩu đậu nành trước đó.

Phía Trung Quốc không xác nhận con số này, nhưng thông tin rằng 2 bên đã đạt "kết quả tích cực" trong lĩnh vực nông nghiệp và thống nhất mở cửa thị trường cho nhau. Bắc Kinh khôi phục đăng ký cho các doanh nghiệp xuất khẩu thịt bò đủ điều kiện của Mỹ và nối lại nhập khẩu một số sản phẩm gia cầm Mỹ.

Song song với các thỏa thuận mới, 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới cũng đang xúc tiến đàm phán giảm thuế đối ứng với lượng hàng hóa trị giá hơn 30 tỷ USD mỗi bên.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết 2 nước sẽ phối hợp giải quyết các quan ngại của nhau liên quan kiểm soát xuất khẩu. Cùng với đó, Bắc Kinh cũng tiếp tục xem xét cấp phép xuất khẩu khoáng sản chiến lược, gồm đất hiếm cho mục đích dân sự.

Dù vậy, giới phân tích cho rằng dư địa tạo ra đột phá lớn vẫn còn hạn chế.

Ông Zhiwei Zhang, Chủ tịch Pinpoint Asset Management, nhận định ngay cả khi Mỹ giảm thuế với khoảng 30 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc thì quy mô này cũng chỉ tương đương khoảng 10% tổng kim ngạch nhập khẩu từ Trung Quốc.

Theo ông, mức giảm này "chưa đủ lớn để làm thay đổi đáng kể triển vọng tăng trưởng GDP". Tuy nhiên, ông cho rằng việc 2 nước tiếp tục duy trì đối thoại vẫn là tín hiệu tích cực với thị trường tài chính toàn cầu.

“Chừng nào Mỹ và Trung Quốc còn duy trì trao đổi nhằm ổn định quan hệ song phương, đó vẫn là tín hiệu tốt với các nhà đầu tư toàn cầu”, ông nhận định trong báo cáo.