TPHCM: Siêu thị "thất thủ" trước Tết, khách chen chân mua sắm đến khuya

Tối 23 Tết, các siêu thị tại TPHCM chứng kiến cảnh tượng "thất thủ" khi hàng nghìn lượt khách đổ về mua sắm, chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán. Lối ra vào các quầy hàng, đặc biệt là khu vực bánh kẹo, thực phẩm, luôn trong tình trạng chật kín người.

Tại một siêu thị trên đường Cống Quỳnh (phường Bến Thành), lúc 19h, quầy bánh kẹo và các loại hạt bán theo kg trở thành điểm nóng thu hút đông đảo khách hàng. Nhiều loại bánh, kẹo có giá dao động từ 150.000 - 200.000 đồng/kg.

Nhân viên siêu thị phải liên tục bổ sung hàng hóa để đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng vọt của người dân.

Không chỉ bánh kẹo, các ngành hàng khác như thực phẩm tươi sống, gia dụng và thời trang cũng sôi động với nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn.

Tại một chi nhánh siêu thị trên Xa lộ Hà Nội (phường Tăng Nhơn Phú), lúc 20h, tất cả 20 quầy thanh toán đều kín khách, khiến thời gian chờ đợi lên đến 10-15 phút.

Các mặt hàng phục vụ nhu cầu biếu, tặng như giỏ quà Tết, đặc sản, bánh kẹo cao cấp, bia và nước giải khát ghi nhận mức tăng trưởng mạnh.

Chị Mai (phường Bình Quới) chia sẻ: "Năm nay tôi tranh thủ đi sớm nhưng không ngờ khu thực phẩm, bánh kẹo lại quá đông. Tôi phải ghi chú danh sách hàng cần mua vào điện thoại để tránh mua sót".

Theo một nhân viên siêu thị, lượng khách đến mua sắm tăng khoảng 30% so với ngày thường, đặc biệt sau 10h sáng. Để thu hút khách, siêu thị đã triển khai nhiều chương trình khuyến mại như giảm giá, mua 1 tặng 1, hoặc bán combo kèm quà tặng.

Khu vực giao hàng cũng quá tải với hàng trăm đơn chờ vận chuyển. Anh Nguyễn Hữu Nhị, nhân viên điều phối, cho biết khu vực này đã phải mở sớm từ 10h (thay vì 14h) và tăng cường nhân sự từ 15 lên 22 người, bổ sung xe ba gác và xe tải để kịp thời phục vụ khách hàng.

Dù đã hơn 21h, một siêu thị trên đường Phan Văn Trị (quận Gò Vấp) vẫn chật kín khách chờ thanh toán.

Chị Mộng Tuyền chia sẻ: "Chồng tôi đứng đợi xếp hàng thanh toán còn tôi phải bế con ra ngoài vì dòng người quá đông".

Khu vực gói quà Tết cũng không kém phần nhộn nhịp, khách hàng phải xếp hàng chờ đến lượt.

Đến hơn 22h, bên ngoài nhiều siêu thị vẫn còn rất đông người chờ bắt xe để mang đồ về nhà, kết thúc một buổi tối mua sắm cận Tết đầy hối hả.