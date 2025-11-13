TPHCM hướng tới đô thị tầm khu vực, thuộc top 100 thành phố hàng đầu

Sáng 13/11, TPHCM tổ chức Diễn đàn Đối thoại cấp cao về quan hệ kinh tế ASEAN - Italy lần thứ 9 năm 2025, với sự tham dự trực tuyến của Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung.

Về phía TPHCM, tham dự diễn đàn có Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Trần Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà, cùng lãnh đạo các sở, ngành.

Diễn đàn còn có sự tham dự của Đại sứ Italy tại Việt Nam, đại diện các doanh nghiệp Italy, Việt Nam và các nước ASEAN.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cùng các đại biểu tham quan tại diễn đàn (Ảnh: CTV).

Phát biểu tại diễn đàn, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được bày tỏ vinh dự khi TPHCM đăng cai tổ chức Diễn đàn Đối thoại cấp cao về Quan hệ kinh tế ASEAN - Italy lần thứ 9.

Theo ông Nguyễn Văn Được, diễn đàn diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa hết sức đặc biệt, khi Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng đang ở trong giai đoạn chuyển mình mang tính lịch sử để bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, thành phố đang tái cấu trúc không gian phát triển theo tư duy đa cực - tích hợp - siêu kết nối, huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị phát triển đồng bộ, văn minh, hiện đại. Theo đó, TPHCM định hướng hình thành “3 vùng - 1 đặc khu - 3 hành lang - 5 trụ cột”.

Các lãnh đạo TPHCM tham dự Diễn đàn Đối thoại cấp cao về Quan hệ kinh tế ASEAN - Italy lần thứ 9 (Ảnh: CTV).

Theo người đứng đầu chính quyền TPHCM, TPHCM tự hào là một trong những địa phương tiên phong của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác với các quốc gia ASEAN, đóng vai trò là cầu nối quan trọng giữa Việt Nam với khu vực. Cùng với đó, TPHCM có những điều kiện thuận lợi để đóng vai trò là điểm kết nối trong thúc đẩy trao đổi và hợp tác giữa Italy và ASEAN.

Ông Nguyễn Văn Được khẳng định, TPHCM sẵn sàng phối hợp với các cơ quan đại diện, tổ chức xúc tiến và cộng đồng doanh nghiệp Italy trong việc tăng cường kết nối và mở rộng các hoạt động hợp tác kinh tế với các nước ASEAN; qua đó thúc đẩy sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Italy cũng như quan hệ kinh tế thương mại giữa Italy với các nước ASEAN.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự diễn đàn (Ảnh: CTV).

Trả lời phỏng vấn bên lề diễn đàn, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhìn nhận, thông qua sự kiện này và các hoạt động sắp tới như Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu, Diễn đàn thành phố thông minh ICF, TPHCM khẳng định tính tiên phong và vai trò dẫn dắt trong tổ chức và định hình các diễn đàn đa phương cấp quốc gia và cấp thành phố - nơi các ý tưởng, nguồn lực và đối tác toàn cầu hội tụ để kiến tạo giá trị mới.

Bên cạnh đó, sự kiện cũng thể hiện tính liên tục, kế thừa và nhất quán trong định hướng hợp tác quốc tế của TPHCM nói riêng và vùng Đông Nam Bộ nói chung.

“Sự kiện còn là minh chứng cho tầm nhìn phát triển vùng mang tính chiến lược, hướng tới mục tiêu xây dựng TPHCM trở thành đô thị tầm khu vực, có sức ảnh hưởng quốc tế và nằm trong nhóm 100 thành phố hàng đầu thế giới - một trung tâm kinh tế, tài chính, đổi mới sáng tạo và văn hóa tiêu biểu của khu vực Đông Nam Á”, ông Nguyễn Văn Được nói.