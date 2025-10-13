Nợ 8.800 đồng bị tính lãi thành 1,1 triệu đồng: Ngân hàng nói gì?

Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB) chiều 13/10 đã thông tin về việc một chủ thẻ tín dụng ở Đắk Lắk phản ánh liên quan đến tiền phí phát sinh từ 8.800 đồng thành 1,1 triệu đồng.

Ngân hàng này cho biết khách thanh toán hơn 100 triệu đồng dư nợ của kỳ sao kê tháng 8. Tuy nhiên, do còn thiếu 8.800 đồng, anh đã nhận về khoản phí và lãi phát sinh hơn 1 triệu đồng trong kỳ sao kê tiếp theo.

Phía ngân hàng cho biết nhiều người có thể bất ngờ và cho rằng ngân hàng phạt quá nặng cho một khoản tiền nhỏ như vậy. Tuy vậy, theo lý giải của ngân hàng, đây là cách hoạt động chung của thẻ tín dụng trên toàn cầu.

Ngân hàng nêu, mức phí hoàn toàn hợp lý vì chủ thẻ đã được hưởng đặc quyền chi tiêu trước một số tiền lớn lên đến hàng trăm triệu đồng và ngân hàng trao quyền chủ động quản lý cho khách trên một quy tắc vàng để được hoàn toàn miễn lãi.

Giao dịch tiền tại một chi nhánh ngân hàng (Ảnh: Mạnh Quân).

Theo ngân hàng, thẻ tín dụng sẽ cho khách "mượn tiền" không tính lãi trong một khoảng thời gian nhất định với điều kiện cần trả lại 100% số tiền đã mượn trước/đúng ngày hẹn. Khi khách đáp ứng điều kiện sẽ được hưởng đặc quyền miễn lãi cho tất cả các khoản chi tiêu trong kỳ.

Còn khi khách không đáp ứng điều kiện, nếu khách hàng trả thiếu hay thanh toán trễ sẽ không được hưởng đặc quyền miễn lãi này cho đến khi đáp ứng được điều kiện về thanh toán để khôi phục lại đặc quyền miễn lãi theo thỏa thuận. Toàn bộ giao dịch phát sinh trong kỳ và giao dịch phát sinh mới sẽ bị tính lãi từ ngày giao dịch phát sinh cho đến ngày thanh toán đủ.

Lúc này, hệ thống sẽ tự động tính lãi trên toàn bộ các khoản chi tiêu khách hàng đã thực hiện trong kỳ chứ không phải chỉ trên số tiền còn thiếu, tính từ ngày giao dịch. “Đây chính là lý do vì sao từ nợ 8.800 đồng còn thiếu, tổng số tiền lãi và phí phát sinh lại có thể lên đến hơn 1 triệu đồng”, phía VIB lý giải.

Ngân hàng cho biết, theo cơ chế chung của sản phẩm thẻ tín dụng, khi việc thanh toán không được thực hiện đủ 100% hoặc không đúng hạn, 2 loại chi phí có thể phát sinh gồm phí chậm thanh toán và lãi. Các khoản này không dựa trên phần nợ còn thiếu mà dựa trên toàn bộ dư nợ của kỳ đã mất điều kiện miễn lãi, và tính từ ngày giao dịch phát sinh.

Ngoài ra, theo thông tin từ phía ngân hàng, phí tin nhắn SMS trong trường hợp chủ thẻ Đắk Lắk là phí dịch vụ SMS thông báo giao dịch thẻ tín dụng, được niêm yết và do khách chủ động đăng ký.