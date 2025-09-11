Doanh nghiệp tư nhân dấn thân vì quốc gia, công tư cùng kiến quốc

Tại buổi làm việc với Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân (Ban IV), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh Mô hình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam phải được triển khai thực chất, hiệu quả, huy động sức mạnh tổng hợp của khu vực tư nhân, góp phần đưa Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị đi vào cuộc sống.

Thực hiện chỉ đạo tại Kết luận số 436 về vấn đề này, ngày 11/9, Ban IV đã tổ chức Lễ công bố Mô hình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam và ra mắt Hội đồng điều hành cùng Nhân sự chủ chốt các Ủy ban - trong khuôn khổ Chương trình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam lần thứ I.

Theo ông Trương Gia Bình - Trưởng Ban IV - Mô hình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam hướng đến mục tiêu "Công - tư kiến quốc: Hùng cường, thịnh vượng".

"Chúng tôi sẽ thúc đẩy cơ chế cùng làm, cùng chia sẻ trách nhiệm giữa khu vực tư nhân và các cơ quan nhà nước trong phát triển kinh tế. Đây sẽ là nơi hội tụ trí tuệ, nguồn lực và tiếng nói có chiều sâu, giải pháp lớn của cộng đồng doanh nghiệp tư nhân từ lớn đến nhỏ, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế tư nhân thành một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế”, ông Bình hiệu triệu.

Trưởng Ban IV cho biết sự khác biệt của mô hình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân so với nhiều chương trình khác là cuộc tập hợp lực lượng khối doanh nghiệp tư nhân có quy mô lớn nhất, tầm vóc nhất, chính quy nhất.

Mô hình sẽ hoạt động xuyên suốt, kéo dài qua các năm, không mang tính lợi ích nhóm mà vì trách nhiệm thiết kế, thực thi các giải pháp tổng thể vì sự phát triển của nền kinh tế và của từng ngành, từng lĩnh vực.

Ông Trương Gia Bình, Trưởng Ban IV, chia sẻ tại sự kiện (Ảnh: Phương Liên).

Chia sẻ tại sự kiện, bà Phạm Thị Ngọc Thủy, Giám đốc Văn phòng Ban IV, đã giới thiệu những giá trị mới của mô hình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban IV được giao triển khai mô hình, đóng vai trò cầu nối công - tư đặc thù, hướng tới thay đổi tư duy từ “mạnh ai nấy làm” sang tinh thần "công - tư đồng kiến tạo".

Điểm nhấn của mô hình là thúc đẩy những hành động mới, bảo đảm việc thực thi Nghị quyết 68 mang lại hiệu quả thực chất. Hoạt động sẽ được triển khai theo 3 cấp độ là quốc gia, địa phương, cơ sở nhằm huy động sự tham gia của doanh nghiệp ở mọi quy mô, mọi lĩnh vực.

Bên cạnh đó, Thủ tướng đã giao Ban IV thành lập Quỹ Phát triển Kinh tế tư nhân để hỗ trợ những doanh nghiệp tiên phong, đồng thời khuyến khích các địa phương lắng nghe, tạo điều kiện và hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Mô hình cũng đề cao tinh thần dấn thân vì quốc gia, tăng cường giám sát thực thi, thúc đẩy hợp tác công - tư và tham mưu trực tiếp để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Một nội dung quan trọng khác là việc phát hiện, tôn vinh các doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu ở từng ngành nghề, qua đó xây dựng niềm tin của khu vực tư nhân vào "vận nước".

Mô hình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân hướng đến tạo lập một động lực tăng trưởng mới theo Nghị quyết 57, dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển bền vững, đồng thời kết nối hiệu quả các loại hình doanh nghiệp trong nước với thị trường toàn cầu.

Song song với đó là thúc đẩy cải thiện môi trường chính sách, pháp lý theo tinh thần Nghị quyết 66, gắn với theo dõi các chỉ báo cụ thể của những nghị quyết liên quan. Một trọng tâm khác là vinh danh những doanh nghiệp, doanh nhân có đóng góp nổi bật cho phát triển kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế.

Cùng với đó, mô hình này xác định rõ sứ mệnh trung tâm là thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của khu vực kinh tế tư nhân, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng và xây dựng một nền kinh tế độc lập, tự chủ, bền vững.

Mô hình cũng đặt mình trong vai trò đồng hành cùng doanh nghiệp để giải quyết các bài toán quốc gia, xây dựng nội lực dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và vươn ra toàn cầu.

Đồng thời, việc cung cấp cái nhìn toàn diện về bối cảnh trong nước và quốc tế, cũng như diễn biến kinh tế và sự phát triển của doanh nghiệp, được coi là nền tảng để mô hình thực hiện tốt vai trò cầu nối công - tư.

Sau Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam diễn ra vào tháng 10, 4 ủy ban và các nhóm công tác thuộc mô hình tiếp tục các hoạt động thiết kế chính sách, giải pháp mang tính thường niên, xuyên suốt để cùng Chính phủ và các bộ ngành, địa phương thực hiện "Công - tư kiến quốc: Hùng cường, thịnh vượng" như mục tiêu đề ra.