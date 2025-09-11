Ra mắt Hội đồng điều hành mô hình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân

Sáng 11/9, Ban Nghiên cứu Phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) đã tổ chức lễ công bố mô hình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam và ra mắt Hội đồng điều hành cùng nhân sự chủ chốt các ủy ban.

Các doanh nhân, doanh nghiệp sẽ cùng chung tay xây dựng mô hình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam với sự hoạt động xuyên suốt của các ủy ban, bao gồm các nhóm công tác, các hiệp hội đồng lòng, góp sức.

Những doanh nhân đầu tiên của Hội đồng Điều hành mô hình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân gồm có bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sovico), ông Vũ Văn Tiền - Chủ tịch Tập đoàn Geleximco, ông Trương Gia Bình - Chủ tịch Tập đoàn FPT, ông Mai Hữu Tín - Chủ tịch Tập đoàn U&I, bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận và ông Don Lam - Tổng giám đốc Công ty quản lý quỹ VinaCapital.

Những doanh nhân lớn đầu tiên của Hội đồng Điều hành mô hình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân (Ảnh: BTC).

Trong đó, nhân sự chủ chốt của Ủy ban 1 về các ngành công nghệ mới nổi và tài sản số gồm có ông Trương Gia Bình, bà Nguyễn Thị Phương Thảo và ông Don Lam.

Tại Ủy ban 2 về phát triển hạ tầng và các ngành có lợi thế cạnh tranh quốc gia gồm ông Mai Hữu Tín, ông Thái Như Hiệp - Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Giám đốc công ty TNHH Vĩnh Hiệp; ông Phạm Hồng Điệp - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Shinec; ông Phạm Quốc Long - Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Gemadept và ông Nguyễn Quốc Khanh - Chủ tịch AA Corporation.

Các gương mặt chủ chốt của Ủy ban 2 (Ảnh: BTC).

Lãnh đạo chủ chốt của Ủy ban 3 về các ngành công nghiệp, sản xuất, chế biến chế tạo gồm có ông Vũ Văn Tiền; ông Nguyễn Cảnh Hồng - Tổng giám đốc công ty cổ phần Eurowindow, bà Nguyễn Thị Vinh - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thương mại Thái Hưng; ông Trần Đức Tùng - Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ Hanel PT và ông Trịnh Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn Đại Dũng.

Lãnh đạo chủ chốt của Ủy ban 3 về các ngành công nghiệp, sản xuất, chế biến chế tạo (Ảnh: BTC).

Ủy ban 4 về phát triển nguồn lực và dịch vụ gồm có bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch HĐQT PNJ; ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó chủ tịch HĐQT Vietjet, ông Trần Trọng Kiên - Chủ tịch HĐQT Thiên Minh Group và bà Hà Thị Thu Thanh - Phó chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam.

Các lãnh đạo của Ủy ban 4 về phát triển nguồn lực và dịch vụ (Ảnh: BTC).

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban IV được giao triển khai mô hình, đóng vai trò cầu nối công - tư đặc thù, hướng tới thay đổi tư duy từ “mạnh ai nấy làm” sang tinh thần "công - tư đồng kiến tạo".

Điểm nhấn của mô hình là thúc đẩy những hành động mới, bảo đảm việc thực thi Nghị quyết 68 mang lại hiệu quả thực chất. Hoạt động sẽ được triển khai theo 3 cấp độ là quốc gia, địa phương, cơ sở nhằm huy động sự tham gia của doanh nghiệp ở mọi quy mô, mọi lĩnh vực.

Bên cạnh đó, Thủ tướng đã giao Ban IV thành lập Quỹ Phát triển Kinh tế tư nhân để hỗ trợ những doanh nghiệp tiên phong, đồng thời khuyến khích các địa phương lắng nghe, tạo điều kiện và hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Mô hình cũng đề cao tinh thần dấn thân vì quốc gia, tăng cường giám sát thực thi, thúc đẩy hợp tác công - tư và tham mưu trực tiếp để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.