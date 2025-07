Tin mới nhất về công ty C.P bị tố bán heo bệnh; thư của bầu Đức

Eximbank thay đổi loạt nhân sự cấp cao

Ông Nguyễn Hoàng Hải sẽ rời ghế Quyền Tổng giám đốc Eximbank từ ngày 1/7. Lý do trong đơn xin từ nhiệm của ông Hải là để tập trung thời gian thực hiện các công việc và nhiệm vụ khác theo kế hoạch. Người thay thế ông Hải ở vai trò Quyền Tổng giám đốc Eximbank từ ngày 1/7 là ông Trần Tấn Lộc. Ông Lộc hiện là Phó tổng giám đốc ngân hàng.

Ban điều hành của Eximbank cũng bổ sung thêm một Phó tổng giám đốc từ ngày 1/7 là ông Nguyễn Văn Hòa. Ông Hòa sinh năm 1983, được giới thiệu có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

Biến động tài sản các tỷ phú USD Việt khi chứng khoán lên đỉnh 3 năm

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã trải qua nửa đầu năm đầy khởi sắc khi VN-Index tăng hơn 100 điểm, đạt 1.377,84 điểm, mức cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây.

Tài sản của cả 5 tỷ phú đều biến động mạnh theo giá cổ phiếu. Trong đó, bà Nguyễn Thị Phương Thảo có mức tăng mạnh nhất, thêm 66 triệu USD, nâng tổng tài sản lên 2,6 tỷ USD. Tài sản ông Phạm Nhật Vượng cũng tăng 8 triệu USD, lên mốc 10,5 tỷ USD và xếp thứ 274 trong bảng xếp hạng.

"Vua thép" Trần Đình Long giảm 21 triệu USD, tài sản còn 2,3 tỷ USD. Ông Nguyễn Đăng Quang mất 22 triệu USD, khiến tài sản còn lại 1,1 tỷ USD. Trước đó, vào cuối tháng 3, Forbes đã đưa ông Quang ra khỏi danh sách sau khi tài sản của doanh nhân này giảm xuống dưới mốc 1 tỷ USD.

C.P Việt Nam công bố kết quả "nóng"

C.P Việt Nam phát đi kết luận từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng nêu không có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn thực phẩm và không khởi tố vụ án hình sự.

Doanh nghiệp cũng công bố kết luận từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng (trước thời điểm sáp nhập đơn vị hành chính - PV). Kết luận nêu Công ty Chăn nuôi C.P. Việt Nam không có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn thực phẩm quy định tại Khoản 2 Điều 157 Bộ luật Tố tụng hình sự; đồng thời không khởi tố vụ án hình sự Vi phạm về quy định an toàn thực phẩm.

Hình ảnh heo có dấu hiệu bệnh được chụp tại lò mổ ở Hậu Giang (Ảnh từ Facebook: J.L).

Vụ Tập đoàn Sơn Hải rớt thầu có diễn biến mới

Chia sẻ tại họp báo thường kỳ quý II ngày 2/7, Phó cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu ( Bộ Tài chính ) cho biết Bộ này sẽ phối hợp với Bộ Xây dựng và lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, rà soát các nội dung được nêu tại chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà liên quan đến việc kiểm tra kết quả đấu thầu tại dự án cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành (đoạn qua tỉnh Bình Phước cũ, nay là tỉnh Đồng Nai) và có báo cáo chi tiết sau khi rà soát lại.

Trước câu hỏi về việc Bộ Tài chính cần sửa những quy định nào để việc lựa chọn được nhà đầu tư, nhà thầu được triển khai một cách minh bạch, tránh "quân xanh quân đỏ", tham nhũng, lãng phí…, đại diện Cục Quản lý đấu thầu cho biết Bộ Tài chính đã sửa nhiều quy định trong Luật Đấu thầu. Luật này có hiệu lực từ ngày 1/7.

Bầu Đức hé lộ khoản thu nhập bất thường hơn 1.000 tỷ đồng

Ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai - vừa có thư gửi cổ đông. Trong thư, ông Đức tiết lộ năm nay, lợi nhuận dự kiến điều chỉnh tăng lên 1.500 tỷ đồng. Ngoài ra, trong quý III, khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, công ty sẽ được phép ghi nhận khoản thu nhập bất thường hơn 1.000 tỷ đồng.

Khả năng lợi nhuận sau thuế năm nay sẽ đạt ngưỡng 2.500 tỷ đồng - mức kỷ lục của Hoàng Anh Gia Lai.