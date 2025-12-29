Thủ tướng chỉ đạo gì khi chuẩn bị bước sang năm 2026?

Chiều 29/12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô - đã chủ trì phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo.

Sau khi nghe các ý kiến tham luận, kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh sự cần thiết thành lập Ban Chỉ đạo này để có thêm công cụ, cơ chế điều hành kinh tế vĩ mô một cách bài bản; phối hợp hài hòa, hiệu quả giữa các chính sách với nhau.

Về quy chế, định kỳ cần rà soát, có chính sách điều hành kinh tế vĩ mô phù hợp. Khi có đột xuất, bất ngờ xảy ra mà thấy cần thì Ban Chỉ đạo sẵn sàng họp ngay để ban hành chính sách phù hợp.

Thủ tướng nêu rõ, tình hình thế giới biến động nhanh, khó lường, do đó phải tạo ổn định trong sự bất định này. Các thành viên Ban Chỉ đạo phải luôn theo dõi diễn biến tình hình kinh tế vĩ mô để đề xuất Ban Chỉ đạo; khi đã thống nhất chỉ đạo thì phải thực hiện tốt ở các bộ, ngành liên quan.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Thủ tướng đánh giá, năm 2025, tình hình kinh tế nói chung, kinh tế vĩ mô nói riêng vẫn giữ được ổn định; kiểm soát lạm phát; tăng trưởng ước khoảng hơn 8%; nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài, bội chi ngân sách nằm trong giới hạn; bảo đảm các cân đối lớn; thu ngân sách Nhà nước tăng cao; số doanh nghiệp tăng, có gần 300.000 doanh nghiệp tham gia thị trường, đặc biệt là các doanh nghiệp về công nghệ.

Huy động vốn từ vốn đầu tư của Nhà nước: tập trung tăng thu, tiết kiệm chi, tăng đầu tư phát triển; huy động vốn cao hơn dự kiến; vốn đầu tư nước ngoài tăng mạnh; tiềm lực tài chính quốc gia được củng cố vững chắc…

Thủ tướng nhấn mạnh năm 2026, cả nước đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, do đó các giải pháp là: ưu tiên giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng; bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; kiểm soát bội chi ngân sách, nợ công, nợ nước ngoài theo Nghị quyết đã trình Quốc hội; bảo đảm tăng trưởng nhanh nhưng phải bền vững. Chính sách tiền tệ vẫn phải bảo đảm chủ động, linh hoạt, phù hợp, hiệu quả, góp phần giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát.

Về tín dụng, Ngân hàng Nhà nước căn cứ tình hình cụ thể, tăng room tín dụng; tổ chức tín dụng nào tốt thì cho tăng trưởng, tổ chức tín dụng nào chưa tốt thì phải kiểm soát. Kiểm soát dòng tiền đi vào các động lực tăng trưởng, tăng trưởng xanh, số, kinh tế tuần hoàn, các lĩnh vực ưu tiên.

Chính sách tài khóa mở rộng, có trọng tâm, trọng điểm, khai thác tối đa chính sách này hỗ trợ chính sách tiền tệ; phát hành trái phiếu công trình; nỗ lực đưa sàn giao dịch vàng vào hoạt động; nghiên cứu các chính sách liên quan thuế.

Thủ tướng yêu cầu ban hành các văn bản dưới luật do Quốc hội thông qua để thực hiện các vấn đề liên quan giải phóng nguồn lực, gỡ nút thắt về thể chế; ban hành Nghị quyết mở rộng Nghị quyết 170 để xử lý các dự án tồn đọng để tháo gỡ các nguồn lực, hỗ trợ tăng trưởng mà không quá phụ thuộc ngân hàng, các tổ chức tín dụng; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công quyết liệt hơn nữa, góp phần thúc đẩy tăng trưởng; phân bổ vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn tới, khống chế ở mức dưới 3.000 dự án.

Dịp Tết này, về sản xuất, kinh doanh, hàng hóa, Thủ tướng yêu cầu phải tăng cường kiểm soát giá cả, không để tình trạng tăng giá, nhất là kiểm soát bất động sản lành mạnh, công khai, minh bạch, cùng với đó đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội.

Bộ Công Thương bảo đảm quản lý để cung ứng đủ điện, năng lượng; kích cầu tiêu dùng, ổn định giá cả; xử lý tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái; mở rộng thị trường xuất khẩu mới; đẩy nhanh ký kết FTA…