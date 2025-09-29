Tọa đàm "Tín chỉ carbon - Cơ hội mới từ áp lực xanh"

Trong nhu cầu ngày càng cao của quốc tế về xanh hóa, đặc biệt hướng tới mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050, nhiều quốc gia, bao gồm Việt Nam, đang tích cực xây dựng và phát triển thị trường carbon.

Sự gia tăng nhu cầu tín chỉ carbon trên toàn cầu đã thúc đẩy thị trường này phát triển mạnh mẽ. Tại Việt Nam, việc phát triển thị trường carbon không chỉ hỗ trợ các doanh nghiệp tận dụng cơ hội trong hành trình thực hiện cam kết giảm phát thải, mà còn mở ra tiềm năng thu nhập đáng kể nếu có chiến lược đầu tư hiệu quả vào tín chỉ carbon.

Nằm trong chuỗi toạ đàm “Talk GreenBiz - La bàn tăng trưởng xanh”, tọa đàm với chủ đề "Tín chỉ carbon - Cơ hội mới từ áp lực xanh" do báo Dân trí phối hợp Quỹ Vì tương lai xanh tổ chức, cung cấp thông tin cập nhật, định hướng hành động và hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng cơ chế định giá carbon đang hình thành nhanh chóng trên cả bình diện quốc tế và trong nước.

Tọa đàm phát trực tiếp trên báo Dân trí lúc 9h ngày 29/9.

Bà Đặng Hồng Hạnh - Đồng sáng lập kiêm Giám đốc Điều hành Công ty cổ phần Tư vấn năng lượng và môi trường (VNEEC) - là khách mời trong tọa đàm với chủ đề "Tín chỉ carbon - Cơ hội mới từ áp lực xanh" (Ảnh: Thành Đông).

Tọa đàm có sự tham gia của khách mời là bà Đặng Hồng Hạnh, Đồng sáng lập kiêm Giám đốc Điều hành Công ty cổ phần Tư vấn năng lượng và môi trường (VNEEC), với gần 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực biến đổi khí hậu và thị trường carbon.