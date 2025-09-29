Tín chỉ carbon - Cơ hội mới từ áp lực xanh
(Dân trí) - Tín chỉ carbon - một trong những hàng hóa của thị trường carbon - đang thu hút sự quan tâm của doanh nghiệp với mục tiêu thực hiện đúng cam kết giảm phát thải và nâng cao nguồn thu nhập bền vững.
Trong nhu cầu ngày càng cao của quốc tế về xanh hóa, đặc biệt hướng tới mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050, nhiều quốc gia, bao gồm Việt Nam, đang tích cực xây dựng và phát triển thị trường carbon.
Sự gia tăng nhu cầu tín chỉ carbon trên toàn cầu đã thúc đẩy thị trường này phát triển mạnh mẽ. Tại Việt Nam, việc phát triển thị trường carbon không chỉ hỗ trợ các doanh nghiệp tận dụng cơ hội trong hành trình thực hiện cam kết giảm phát thải, mà còn mở ra tiềm năng thu nhập đáng kể nếu có chiến lược đầu tư hiệu quả vào tín chỉ carbon.
Nằm trong chuỗi toạ đàm “Talk GreenBiz - La bàn tăng trưởng xanh”, tọa đàm với chủ đề "Tín chỉ carbon - Cơ hội mới từ áp lực xanh" do báo Dân trí phối hợp Quỹ Vì tương lai xanh tổ chức, cung cấp thông tin cập nhật, định hướng hành động và hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng cơ chế định giá carbon đang hình thành nhanh chóng trên cả bình diện quốc tế và trong nước.
Tọa đàm phát trực tiếp trên báo Dân trí lúc 9h ngày 29/9.
Tọa đàm có sự tham gia của khách mời là bà Đặng Hồng Hạnh, Đồng sáng lập kiêm Giám đốc Điều hành Công ty cổ phần Tư vấn năng lượng và môi trường (VNEEC), với gần 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực biến đổi khí hậu và thị trường carbon.
Quỹ Vì tương lai xanh, do Tập đoàn Vingroup thành lập vào ngày 7/7/2023, có sứ mệnh góp phần vào mục tiêu giảm phát thải ròng về “0” vào năm 2050 của Chính phủ.
Quỹ thúc đẩy các hành trình xanh trong cuộc sống hàng ngày, nâng cao nhận thức cộng đồng và kêu gọi mỗi cá nhân hành động ngay hôm nay để bảo vệ môi trường cho các thế hệ tương lai.
Các hoạt động cộng đồng quy mô lớn của quỹ gồm chiến dịch “Thứ 4 ngày Xanh” với loạt chương trình ưu đãi từ các công ty thành viên và công ty liên kết của Tập đoàn Vingroup dành cho hàng triệu khách hàng để khuyến khích lối sống xanh.
Chiến dịch “Cùng hành động vì biển xanh” huy động khoảng 10.000 cán bộ Vingroup và các tình nguyện viên ra quân thu gom và dọn vệ sinh ở các bờ biển và cửa sông để hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới 2025.
Chiến dịch “Đồng hành cùng Mùa hè Xanh” 2025 với sự tham gia của Đoàn Thanh niên của 33 cơ quan, viện, trường sẽ triển khai gần 30 dự án tại 14 tỉnh, thành trên cả nước với khoảng 81.000 người hưởng lợi.
Cuộc thi “Tiếng nói Xanh” và “Gửi tương lai Xanh 2050" dành cho học sinh từ cấp 1 đến cấp 3 thu hút gần 20.000 thí sinh, lan tỏa đến hàng trăm trường học tại 33/34 tỉnh, thành trên cả nước…