Phát triển thị trường carbon: Kinh nghiệm quốc tế và gợi ý cho Việt Nam

Việt Nam đang bước vào giai đoạn then chốt trong tiến trình phát triển bền vững, khi thị trường carbon không còn là khái niệm xa vời, mà đang trở thành công cụ chính sách quan trọng giúp các quốc gia hiện thực hóa cam kết giảm phát thải, chuyển dịch sang mô hình tăng trưởng xanh và đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0.

Trên thế giới, nhiều cơ chế liên quan đến định giá carbon đã được triển khai từ sớm như hệ thống giao dịch phát thải (ETS), mua bán, bù trừ tín chỉ carbon hay thị trường tự nguyện. Những mô hình này không chỉ góp phần kiểm soát lượng phát thải, mà còn tạo động lực cho doanh nghiệp đầu tư phát triển và áp dụng công nghệ sạch, cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng và nguyên liệu đầu vào khác. Bài học phát triển thị trường carbon từ các quốc gia tiên phong trên thế giới là những gợi ý quan trọng để Việt Nam tham khảo, vừa bảo đảm tính phù hợp với bối cảnh trong nước, vừa đáp ứng yêu cầu hội nhập toàn cầu.

Với sự tham gia của khách mời là TS. Nguyễn Sỹ Linh, Trưởng ban Biến đổi khí hậu, Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và môi trường (ISPAE), Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tọa đàm “Kinh nghiệm quốc tế về phát triển thị trường carbon và một số khuyến nghị cho Việt Nam” do báo Dân trí phối hợp với Quỹ Vì tương lai xanh - Tập đoàn Vingroup tổ chức sẽ giới thiệu mô hình thị trường carbon của một số quốc gia, khu vực kinh tế nổi bật, đồng thời gợi mở và đưa ra những khuyến nghị cho Việt Nam trong quá trình xây dựng, phát triển thị trường carbon trong nước.

TS. Linh có nền tảng chuyên môn về khoa học môi trường và xã hội, nhận bằng Tiến sĩ về Nghiên cứu Toàn cầu, Đô thị và Xã hội tại Đại học RMIT (Úc) và có 25 năm hoạt động trong lĩnh vực môi trường. Ông cũng có hơn 15 năm ông tập trung nghiên cứu chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam và quốc tế.

Ông đã có nhiều bài chia sẻ với các tổ chức quốc tế, viện nghiên cứu và hiệp hội doanh nghiệp tại Việt Nam về xu hướng chuyển đổi xanh, yêu cầu về giảm phát thải khí nhà kính, lồng ghép yêu cầu ứng phó với biến đổi khí hậu trong chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển cũng như xây dựng kế hoạch hành động cho doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi xanh.

Thời gian qua, ông tham gia nhiều hoạt động hỗ trợ đào tạo, tập huấn giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về các yêu cầu giảm phát thải khí nhà kính, chuyển đổi xanh.

Bên cạnh đó, ông cũng là chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lập kế hoạch hành động khí hậu cấp quốc gia và địa phương; có các bài viết liên quan đến định giá carbon, định hướng giải pháp giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực chất thải rắn, nông nghiệp cũng như mô hình phát triển thị trường carbon, nhãn carbon thấp, giải pháp dựa vào thiên nhiên (NbS).

Từ năm 2023 đến nay, TS. Linh là thành viên nòng cốt của Nhóm công tác kỹ thuật về Bình đẳng giới và bao trùm xã hội (GESI) thuộc Đối tác hành động giảm rác thải nhựa quốc gia của Việt Nam (NPAP).

Với sự kết hợp giữa hiểu biết chiến lược, kinh nghiệm thực tiễn và tầm nhìn quốc tế, những phân tích của ông được kỳ vọng mang đến góc nhìn đa chiều cho quá trình hoạch định chính sách cũng như định hướng hành động cho doanh nghiệp trong lộ trình chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế carbon thấp.

Sự kiện này nằm trong chuỗi tọa đàm trực tuyến “Talk GreenBiz - La bàn tăng trưởng xanh” do Quỹ Vì tương lai xanh - Tập đoàn Vingroup phối hợp cùng báo Dân trí tổ chức, sẽ được phát trực tiếp trên nền tảng báo Dân trí vào lúc 9h ngày 25/8.

Độc giả và doanh nghiệp có ý kiến đóng góp và câu hỏi dành cho diễn giả, có thể gửi về cho chương trình theo mẫu biểu dưới đây.