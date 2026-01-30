Tiêu thụ vàng tại Việt Nam giảm mạnh, về mức thấp nhất 5 năm

Báo cáo Xu hướng nhu cầu vàng năm 2025 của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) vừa công bố cho biết tổng nhu cầu vàng toàn cầu đã đạt mức kỷ lục mới 5.002 tấn khi những bất ổn địa chính trị và kinh tế kéo dài đã thúc đẩy dòng vốn đầu tư mạnh mẽ vào vàng, với giá trị đầu tư cả năm lên tới 555 tỷ USD.

Bên cạnh đó, nhu cầu đầu tư toàn cầu đạt cột mốc lịch sử 2.175 tấn, trở thành động lực chính đứng sau một năm tăng trưởng ấn tượng và phá kỷ lục của giá vàng. Trên thế giới, các nhà đầu tư đã tích cực tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn, đa dạng hóa danh mục và đổ mạnh dòng tiền vào các quỹ ETF vàng, đồng thời bổ sung thêm 801 tấn trong suốt cả năm.

Nhiều nhà đầu tư chi mạnh mua vàng vật chất, với nhu cầu vàng miếng và tiền xu toàn cầu đạt 1.374 tấn, tương đương 154 tỷ USD về giá trị. Hai thị trường lớn là Trung Quốc (tăng 28% so với cùng kỳ) và Ấn Độ (tăng 17%), ghi nhận mức tăng mạnh, chiếm hơn 50% tổng nhu cầu của phân khúc này.

Không chỉ nhà đầu tư cá nhân, các ngân hàng Trung ương cũng tích cực gom vàng xuyên suốt năm 2025, với lượng bổ sung thêm lên đến 863 tấn vàng. Dù tổng lượng mua cả năm thấp hơn mốc 1.000 tấn được thiết lập vào 3 năm trước, hoạt động mua vào của các ngân hàng Trung ương vẫn là yếu tố quan trọng và mang tính bổ trợ trong bức tranh tổng thể về nhu cầu vàng toàn cầu.

Đáng chú ý, năm vừa qua, tổng nguồn cung vàng cũng đạt mức cao kỷ lục mới, khi sản lượng khai thác mỏ tăng lên 3.672 tấn, trong khi nguồn cung từ tái chế chỉ tăng nhẹ 3%, tức chỉ ở mức khiêm tốn dù giá vàng đang ở vùng cao.

Mặt hàng vàng được bày bán (Ảnh: Thành Đông).

Bà Louise Street, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao của WGC, nhận định năm 2025, toàn cầu chứng kiến nhu cầu vàng tăng vọt và giá leo thang mạnh mẽ. "Nhu cầu đầu tư là tâm điểm khi nhiều người đổ xô tiếp cận vàng thông qua mọi kênh có thể, trong khi các phân khúc khác đóng vai trò hỗ trợ", bà nói.

“Với tình hình bất ổn kinh tế và địa chính trị không có dấu hiệu hạ nhiệt trong năm 2026, đà tăng trưởng mạnh mẽ của nhu cầu vàng nhiều khả năng sẽ tiếp diễn. Ngay trong tháng đầu tiên của năm, giá vàng đã lần đầu tiên vượt mốc 5.000 USD/ounce, qua đó khẳng định vai trò của vàng như một tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh nhiều bất định”, vị này nói thêm.

Đáng chú ý, hoạt động mua vàng nở rộ ở hầu hết nước Đông Nam Á, trừ Việt Nam. Theo dữ liệu của WGC, Việt Nam là trường hợp ngoại lệ. Nhu cầu đầu tư vàng tại Việt Nam giảm 15% so với cùng kỳ năm trước, từ 8,2 tấn trong quý IV/2024 xuống còn 7 tấn trong quý IV/2025. Đây là quý thứ 6 liên tiếp chỉ số này đi xuống, đưa mức tiêu thụ về thấp nhất kể từ cuối năm 2021.

WGC cho rằng hạn chế về nguồn cung là một phần nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm này. "Theo các nguồn tin trong ngành, tình trạng khan hiếm vàng miếng SJC đã gây áp lực lên thị trường, đồng thời đẩy mức chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá quốc tế lên trên 550 USD/ounce. Trong bối cảnh các lựa chọn đầu tư vàng bị thu hẹp, nhu cầu đối với vàng nhẫn 24K - một hình thức đầu tư thay thế đã gia tăng", báo cáo WGC nêu.