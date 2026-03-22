Tiếp tục ngưng thực hiện Nghị định 46 về an toàn thực phẩm

Theo Thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ về xử lý các vướng mắc, bất cập của Nghị định số 46/2026 và Nghị quyết số 66.13/2026 về an toàn thực phẩm, Thường trực Chính phủ giao Bộ Y tế cùng các bộ liên quan rà soát, trình Chính phủ trước ngày 28/3 để ban hành nghị quyết mới nhằm kéo dài thời hạn tạm ngưng hiệu lực 2 văn bản trên cho đến khi Luật An toàn thực phẩm sửa đổi và Nghị định hướng dẫn Luật An toàn thực phẩm sửa đổi có hiệu lực thi hành.

Thường trực Chính phủ yêu cầu tăng cường thực hiện các biện pháp chỉ đạo, điều hành nhằm đề cao trách nhiệm của các cơ quan quản lý, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý an toàn thực phẩm, đặc biệt là tăng cường công tác kiểm tra, hậu kiểm và giám sát an toàn thực phẩm.

Hàng hóa ách tắc tại cửa khẩu (Ảnh: Quân Đỗ).

Nghị định số 46/2026 và Nghị quyết số 66.13/2026 hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm chính thức có hiệu lực từ ngày 26/1, với nhiều quy định siết chặt quản lý, đặc biệt đối với thực phẩm nhập khẩu, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và công tác kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm.

Tuy nhiên, do chưa có đầy đủ văn bản hướng dẫn chi tiết, hoạt động nhập khẩu thực phẩm và nguyên liệu phục vụ sản xuất trên cả nước đã rơi vào tình trạng ách tắc.

Cuối tháng 1, Cục Hải quan (Bộ Tài chính) cho biết hàng nghìn container bị ùn ứ tại các cửa khẩu và cảng biển do vướng mắc trong quá trình thực hiện quy định mới.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại họp báo thường kỳ ngày 5/2, chỉ trong 4 ngày (từ 26/1 đến 29/1), hơn 700 lô hàng nhập khẩu, tương đương khoảng 300.000 tấn, chưa thể thông quan. Nhóm hàng chịu ảnh hưởng chủ yếu là nông sản tươi và các sản phẩm sơ chế có nguồn gốc thực vật như rau, củ, quả, gạo, lúa, sắn, bên cạnh một số thực phẩm chế biến, đóng gói sẵn.

Hơn một tuần sau, Chính phủ quyết định lùi thời điểm áp dụng hai văn bản này đến ngày 15/4. Trong thời gian chuyển tiếp, việc quản lý an toàn thực phẩm đối với thực phẩm và nông sản nhập khẩu tiếp tục thực hiện theo quy định hiện hành tại Nghị định 15.

Luật An toàn thực phẩm sửa đổi dự kiến được trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 5 tới, sau đó các nghị định hướng dẫn sẽ tiếp tục được ban hành.