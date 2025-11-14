Hộ kinh doanh thiếu hóa đơn đầu vào có thể bị nghi trốn thuế

Cục Thuế (Bộ Tài chính) trong văn bản gửi báo chí mới đây cho biết trong hoạt động kinh doanh hằng ngày, không ít hộ kinh doanh vẫn xem việc lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ là thủ tục rườm rà, không cần thiết.

Trên thực tế, việc yêu cầu và nhận hóa đơn đầu vào lại mang đến nhiều lợi ích thiết thực, giúp hộ kinh doanh bảo vệ quyền lợi chính đáng, phòng tránh rủi ro pháp lý và thể hiện sự chuyên nghiệp, minh bạch trong kinh doanh.

Hóa đơn đầu vào là chứng từ ghi nhận chi phí hợp lệ, giúp hộ kinh doanh hạch toán chính xác doanh thu, chi phí và nghĩa vụ thuế, đảm bảo việc kê khai và nộp thuế được minh bạch, công bằng. Đây cũng là bằng chứng pháp lý khi phát sinh tranh chấp về chất lượng hàng hóa, dịch vụ hoặc thanh toán, qua đó giúp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hộ kinh doanh.

Việc lấy và lưu giữ đầy đủ hóa đơn còn thể hiện tinh thần tuân thủ pháp luật, góp phần tạo dựng uy tín và tăng tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh, từ đó xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, bền vững.

Cục Thuế nhấn mạnh nếu hộ kinh doanh không lấy hóa đơn khi mua hàng sẽ đối mặt với nhiều rủi ro nghiêm trọng cả về pháp lý lẫn tài chính.

Trước hết, việc không có hóa đơn khiến hộ kinh doanh không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa khi cơ quan chức năng kiểm tra, dễ bị xem là đang kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến uy tín mà còn tiềm ẩn nguy cơ bị tịch thu hàng hóa nếu không xuất trình được chứng từ hợp lệ.

Bên cạnh đó, khi không có hóa đơn, chi phí mua hàng sẽ không được ghi nhận hợp lệ, dẫn đến việc hộ kinh doanh không thể kê khai giảm trừ thuế hoặc xác định đúng lợi nhuận thực tế. Từ đó, họ có thể bị cơ quan thuế truy thu hoặc xử phạt hành chính vì kê khai không đúng quy định.

“Việc thường xuyên mua bán hàng hóa mà không lấy hóa đơn có thể làm phát sinh nghi ngờ về hành vi trốn thuế, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và tính pháp lý trong hoạt động kinh doanh”, Cục Thuế cảnh báo.

Tiểu thương kinh doanh tại chợ truyền thống (Ảnh: Ngọc Linh).

Theo quy định tại Nghị định số 98/2020 về xử phạt vi phạm trong hoạt động thương mại và Nghị định số 125/2020 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế và hóa đơn, hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp sẽ bị xem là hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Tùy theo mức độ vi phạm, hộ kinh doanh có thể bị phạt hành chính, tịch thu hàng hóa, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu có dấu hiệu gian lận hoặc trốn thuế nghiêm trọng.

Chính vì vậy, việc yêu cầu, nhận và lưu giữ đầy đủ hóa đơn đầu vào khi mua hàng là biện pháp quan trọng để tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hộ kinh doanh.