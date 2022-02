Tiềm năng của cổ phiếu Nova Consumer

Thông qua hội thảo "Giới thiệu cổ phiếu Nova Consumer - Tiềm năng và cơ hội đầu tư" tại Novaland Gallery ngày 22/2, ban lãnh đạo Nova Consumer đã giải đáp các thắc mắc của đông đảo nhà đầu tư, giới thiệu chiến lược phát triển của Nova Consumer.

Lãnh đạo NovaGroup và Nova Consumer trả lời câu hỏi của các nhà đầu tư tại hội thảo.

Cơ sở định giá mức khởi điểm của cổ phiếu Nova Consumer

Đánh giá về mức giá chào bán tối thiểu, ông Nguyễn Thế An - Giám đốc Quan hệ Định chế Tài chính NovaGroup cho hay đây là mức định giá tương đối hấp dẫn, các nhà đầu tư tham gia vào thời điểm IPO sớm này sẽ có nhiều tiềm năng để đạt lợi nhuận.

Ông Nguyễn Thế An - Giám đốc Quan hệ Định chế Tài chính NovaGroup tại buổi hội thảo.

Ông Nguyễn Thế An chia sẻ: "Trước hết, đây là mức giá mang tính sổ sách tại thời điểm chúng tôi xin chấp thuận từ đại hội cổ đông để tiến hành việc IPO và niêm yết cổ phiếu, đồng thời chúng tôi tin rằng đây là mức định giá hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tham gia đầu tư sớm. Về mặt định giá, PE dựa trên kết quả kinh doanh của năm 2021 ở mức dưới 18 lần và EV/EBITDA khoảng 11 lần, tương đương mức chiết khấu 30% so với P/E bình quân của ngành khoảng 27 lần, hoặc 14 lần so với EV/Ebitda của ngành".

Đây chỉ là những chỉ số dựa trên những mảnh kinh doanh truyền thống của Nova Consumer là nông nghiệp, khi thương vụ M&A đầu tiên dự kiến sẽ hoàn tất sau IPO. Trong năm 2022, Nova Consumer cũng sẽ hoàn thiện các thương vụ M&A khác để có danh mục sản phẩm hàng tiêu dùng đa dạng hơn, đồng thời phát triển mạnh hơn mảng chăn nuôi và mô hình 3F. "Những động lực tăng trưởng này sẽ làm cho mức giá IPO trở trên hấp dẫn hơn trong thời gian tới", ông An chia sẻ.

Trước khi diễn ra buổi hội thảo, Nova Consumer cũng đã nhận được nhiều đăng ký đặt mua từ nhiều nhà đầu tư trong nước, chứng tỏ đã có nhiều nhà đầu tư tìm hiểu kỹ cũng như đặt niềm tin vào chiến lược phát triển của Nova Consumer. Vì vậy, ông Nguyễn Thế An tin rằng mức giá mà Nova Consumer đưa ra trên mỗi cổ phiếu là phù hợp và có nhiều tiềm năng để đầu tư.

Chia sẻ thêm, ông Nguyễn Thế An cho biết Nova Consumer đã nhận được sự quan tâm của các nhà đầu tư, đồng thời đang làm việc với 2 quỹ đầu tư quốc tế. Hiện lượng đặt mua của 2 quỹ này đã vượt 2 lần lượng cổ phiếu doanh nghiệp chào bán.

Cổ phiếu Nova Consumer có thể đạt mức 60.000 đồng một cổ phiếu

Bà Hoàng Việt Phương - Giám đốc Trung tâm Phân tích và Tư vấn Đầu tư (Công ty chứng khoán SSI) đánh giá Nova Consumer là doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực thuốc thú y và các giải pháp chăm sóc sức khỏe động vật. Với thị phần 30% về thuốc thú y nội địa, có 3 nhà máy đạt chứng nhận WHO-GMP và năng lực R&D mạnh… Nova Consumer sở hữu những lợi thế rất mạnh so với các đối thủ.

Bên cạnh đó, Nova Consumer cũng có những lợi thế khác như công suất mảng thức ăn chăn nuôi lớn, còn dư địa phát triển, có các đối tác lâu năm, khách hàng, mạng lưới phân phối rộng lớn… Hơn nữa, lợi thế khi là thành viên của NovaGroup, Nova Consumer có thể tận dụng các nguồn lực, tạo ra các giá trị cộng hưởng với công ty thành viên khác.

Bà Hoàng Việt Phương - Giám đốc Trung tâm Phân tích và Tư vấn Đầu tư (Công ty chứng khoán SSI) phát biểu tại hội thảo.

Bà Hoàng Việt Phương cũng cảnh báo một số rủi ro khi đầu tư vào mảng nông nghiệp là các biến động về giá nguyên vật liệu, chi phí chăn nuôi, dịch bệnh, rủi ro hoàn thành kế hoạch kinh doanh, nhất là mảng kinh doanh mới về ngành hàng tiêu dùng do cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ. Tuy nhiên, Nova Consumer đã và đang hoàn thiện mô hình 3F. Điều này giúp việc phân phối sản phẩm đến tận tay người tiêu dùng cuối cùng. Đồng thời, kết hợp với hệ thống phân phối rộng khắp cùng sự hỗ trợ đến từ hệ sinh thái NovaGroup… tất cả đều giúp cho Nova Consumer hạn chế được những rủi ro nêu trên.

"SSI ước tính tăng trưởng lợi nhuận ròng 2021 - 2026 của Nova Consumer ở mức 26,8%/năm. Năm 2022 là năm đầu tiên công ty mở rộng sang mảng hàng tiêu dùng nên doanh thu và lợi nhuận chưa đóng góp nhiều, song nếu công ty đạt mức tăng trưởng như dự báo của chúng tôi thì mức định giá sẽ hấp dẫn hơn nhiều trong các năm tới", bà Hoàng Việt Phương nhận định.

Bà Phương cho biết thêm, ngoài SSI, hiện có một định chế tài chính đến từ Hàn Quốc cũng đang làm việc với Nova Consumer và có mức định giá cổ phiếu của Nova Consumer lên đến hơn 60.000 đồng một cổ phiếu. Đây cũng là yếu tố giúp các nhà đầu tư tự tin khi đưa ra quyết định.

Bứt phát từ nền tảng vững chắc cho đến các hoạt động M&A

Ông Nguyễn Hiếu Liêm - Chủ tịch HĐQT Nova Consumer cho biết: "Nông nghiệp vẫn là nền tảng vững chắc của Nova Consumer trong thời gian hiện tại và cả tương lai. Thị phần trong năm 2021 của chúng tôi lớn hơn so với năm 2020, đây là kết quả đến từ hiệu quả trong kinh doanh, dịch vụ khách hàng và đội ngũ nhân viên đầy sáng tạo, hết lòng vì doanh nghiệp, bất chấp những khó khăn đến từ đại dịch. Những gì chúng tôi đạt được trong thời gian qua, chắc chắn trong vòng 3 năm hay 5-10 năm nữa, thì nền nông nghiệp nói chung và Nova Consumer nói riêng cũng sẽ đạt được".

Ông Nguyễn Hiếu Liêm - Chủ tịch HĐQT Nova Consumer chia sẻ tại buổi hội thảo

Trong đợt IPO này, Nova Consumer chào bán 10,9 triệu cổ phiếu với lượng vốn dự kiến huy động tối thiểu khoảng 470 tỷ đồng, dùng để mua lại cổ phần Công ty TNHH Thực phẩm Mặt Trời mọc (Sunrise Food) với tham vọng tận dụng các lợi thế sẵn có để nhanh chóng gia nhập thị trường hàng tiêu dùng nhanh.

Thương vụ M&A này sẽ giúp Nova Consumer sở hữu mạng lưới phân phối rộng khắp với 80.000 điểm bán hàng và đặt mục tiêu tăng số điểm bán hàng lên đến 250.000. Đồng thời, Nova Consumer cũng đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận giai đoạn 2022 - 2026 từ 4 - 5 lần, đạt mức 1.300 - 1.500 tỷ đồng, mục tiêu vốn hóa vượt ngưỡng 1 tỷ USD trong 3 năm tới.

Ông Nguyễn Hiếu Liêm cũng cho biết, sau 30 năm hình thành và phát triển, Nova Consumer đã trở thành một trong những thành viên trụ cột của NovaGroup, đồng thời trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp.

Báo cáo phân tích thị trường cho thấy tiềm năng phát triển của ngành tiêu dùng, trong đó Việt Nam sẽ có 17 triệu hộ gia đình trung lưu vào 2030, được kỳ vọng là thị trường lớn thứ 3 về số người tiêu dùng và lớn thứ 5 ở Đông Nam Á vào 2030. Theo ông Nguyễn Hiếu Liêm, Việt Nam sẽ chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của ngành hàng tiêu dùng với tốc độ chi tiêu thực phẩm bình quân hằng năm trong giai đoạn 2020 - 2024 sẽ đạt 11,3%. Đây được xem là cơ sở để Nova Consumer thành công trong mảng mới này.

"Hệ sinh thái NovaGroup đang phát triển vượt bậc với các lĩnh vực bất động sản đô thị, du lịch, thương mại, dịch vụ… sẽ là thị trường bền vững cho các sản phẩm tiêu dùng của Nova Consumer", ông Nguyễn Hiếu Liêm nhắc lại.