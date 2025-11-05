Thụy Sĩ và Việt Nam thúc đẩy hợp tác đổi mới sáng tạo, tăng trưởng bền vững

Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ - Việt Nam 2025 (SVEF 2025) khai mạc hôm qua (4/11) tại Đà Nẵng, do UBND thành phố Đà Nẵng phối hợp với Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Việt Nam và Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ - Việt Nam (SVEF) tổ chức.

Với chủ đề “Quan hệ đối tác đổi mới vì tăng trưởng bền vững: Kết nối Việt Nam với các hệ sinh thái khu vực và toàn cầu”, diễn đàn thu hút gần 400 đại biểu là lãnh đạo cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, nhà đầu tư, giới học thuật và các đối tác từ Thụy Sĩ, Việt Nam, châu Âu và ASEAN.

Diễn đàn kinh tế Thụy Sĩ - Việt Nam 2025, được tổ chức ngày 3-5/11 tại Đà Nẵng (Ảnh: Công Bính).

Mục tiêu chính của diễn đàn là chuyển hóa các cuộc đối thoại cấp cao thành những hợp tác thiết thực, tăng cường quan hệ song phương trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, đổi mới sáng tạo và giáo dục.

Ông Philipp Rösler, Chủ tịch SVEF, nhấn mạnh: “SVEF 2025 Đà Nẵng hướng tới chuyển chiến lược thành hành động - đồng bộ hóa chính sách, dòng vốn và tri thức để thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng trưởng bao trùm”.

Ông cũng cho biết sự kiện diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Thụy Sĩ vừa nâng cấp quan hệ lên đối tác toàn diện, mở ra kỷ nguyên hợp tác sâu rộng, bền vững hơn trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính và công nghệ.

Các đại biểu tham gia thảo luận tại diễn đàn (Ảnh: Công Bính).

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, ông Hồ Quang Bửu, khẳng định việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Thụy Sĩ là bước khởi đầu cho một kỷ nguyên hợp tác toàn diện và bền vững.

Ông Bửu chia sẻ về tầm nhìn của Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á vào năm 2030, và là đô thị biển đáng sống, thông minh, đẳng cấp châu Á vào năm 2045.

Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương có diện tích lớn nhất cả nước với gần 12.000km2 và dân số hơn 3 triệu người.

Thành phố sở hữu 2 sân bay đạt chuẩn, 3 cảng biển quốc tế cùng cơ chế đặc thù, đang phát triển các khu kinh tế trọng điểm như Khu thương mại tự do (FTZ) và Trung tâm Tài chính Quốc tế (IFC).

Hiện tại, Đà Nẵng có 1.282 dự án FDI với tổng vốn hơn 10,96 tỷ USD. Ngành du lịch phục hồi mạnh mẽ với 14,4 triệu lượt khách lưu trú (tăng 22,3% so với cùng kỳ), trong đó khách quốc tế đạt 5,8 triệu lượt (tăng 27,4%).

Mặc dù hợp tác FDI giữa Đà Nẵng và Thụy Sĩ còn khiêm tốn với 3 dự án, tổng vốn khoảng 1,13 triệu USD, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tin rằng 2 bên có tiềm năng lớn trong các lĩnh vực tài chính, công nghệ cao và du lịch.

Thành phố bày tỏ mong muốn cộng đồng doanh nghiệp Thụy Sĩ và quốc tế sẽ là cầu nối quảng bá, vận động nhà đầu tư đến khảo sát, tìm hiểu cơ hội kinh doanh tại Đà Nẵng, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch, logistics và phát triển cảng biển.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, hỗ trợ các địa phương hội nhập quốc tế là một trong những ưu tiên lớn của Bộ.

Theo Thứ trưởng, Đà Nẵng là địa phương tiêu biểu với hơn 60 đối tác hợp tác thuộc 20 quốc gia, ký kết 120 thỏa thuận hợp tác và thường xuyên tổ chức các sự kiện mang tầm khu vực và quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao khẳng định Thụy Sĩ không chỉ là đối tác kinh tế quan trọng mà còn là người bạn đồng hành lâu dài, góp phần giúp Việt Nam thực hiện mục tiêu phát triển xanh, đổi mới sáng tạo và tăng trưởng bao trùm.