Thương mại điện tử Việt Nam vượt 30 tỷ USD, lọt top 10 tăng trưởng toàn cầu

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, trong năm 2025, thị trường trong nước giữ vững tốc độ tăng trưởng khoảng 9-10%, cung cầu hàng hóa cơ bản được giữ ổn định, là trụ đỡ đảm bảo các mục tiêu tăng trưởng vĩ mô.

Đáng chú ý, thương mại điện tử Việt Nam đã vượt mốc 30 tỷ USD, tăng khoảng 25% và chiếm 2/3 giá trị kinh tế số Việt Nam, tiếp tục nằm trong nhóm 10 quốc gia có tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử hàng đầu thế giới.

Bộ Công Thương đánh giá thương mại điện tử trong giai đoạn 2021-2025 cho thấy sự tăng trưởng ấn tượng, đạt mức bình quân 23-25%/năm và trở thành một trong những động lực quan trọng nhất của kinh tế số.

"Sự bùng nổ mô hình livestream, sự hoàn thiện khung pháp lý và tốc độ ứng dụng công nghệ trong doanh nghiệp cho thấy thương mại điện tử đang bước vào thời kỳ phát triển ổn định hơn, bền vững hơn và đóng vai trò ngày càng lớn trong cấu trúc kinh tế số quốc gia", Bộ Công Thương đánh giá.

Sàn thương mại điện tử mạnh tay tổ chức đại nhạc hội vào các dịp khuyến mại lớn trong năm (Ảnh: Shopee).

Trong năm 2025, Bộ Công Thương cho biết đã chủ trì, triển khai việc xây dựng 2 văn bản lớn trong lĩnh vực thương mại điện tử, gồm: Luật Thương mại điện tử và Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2026-2030.

Tuy nhiên, cơ quan quản lý thừa nhận trong hoạt động thương mại điện tử, vấn đề kiểm soát hàng giả, hàng nhái, hàng cấm, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng kém chất lượng vẫn còn diễn biến phức tạp.

Văn bản pháp lý về thương mại điện tử mặc dù đã có các quy định về việc rà soát, kiểm soát, xử lý các thông tin vi phạm nhưng hoạt động vi phạm trong không gian mạng diễn ra ngày một tinh vi; các mô hình thương mại điện tử hoạt động mới chưa có quy định điều chỉnh riêng; kiểm soát thương mại điện tử xuyên biên giới còn hạn chế.

Trong năm 2026, Bộ Công Thương đặt mục tiêu quy mô thương mại điện tử đạt khoảng 37 tỷ USD, tăng khoảng 20% so với năm 2025; tỷ lệ doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử đạt khoảng 62%.

Livestream bán hàng trên các sàn thương mại điện tử ngày càng phổ biến (Ảnh: Minh Huyền).

Để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về thương mại điện tử và thúc đẩy chuyển đổi số, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) đề nghị các cơ quan, địa phương và doanh nghiệp phối hợp trong triển khai Luật Thương mại điện tử, bảo đảm luật sớm đi vào thực tiễn.

Đồng thời, kiến nghị Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì xây dựng Chương trình chuyển đổi số chợ truyền thống giai đoạn 2026-2030 trên phạm vi toàn quốc, nhằm hỗ trợ tiểu thương, hộ kinh doanh mở rộng hoạt động trên môi trường số, hình thành các điểm bán hàng số, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Cục cũng đề nghị các địa phương căn cứ Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2026-2030 để xây dựng kế hoạch phù hợp điều kiện thực tiễn; các bộ, ngành tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu với Bộ Công Thương, bảo đảm dữ liệu thống nhất, dùng chung, phục vụ quản lý hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.