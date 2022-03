Thương hiệu Việt và những hành trình vươn tầm quốc tế

Dấu ấn bản sắc từ nhãn hiệu sữa Việt

Liên tục dẫn đầu danh sách thương hiệu Việt đắt giá nhất, Vinamilk đã góp phần đưa Việt Nam từ một đất nước gần như không có ngành công nghiệp sữa trở thành nước xuất khẩu sữa, ghi danh trong top 50 công ty sữa lớn nhất thế giới và tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu.

Những sản phẩm mang đậm "bản sắc" như sữa đặc như "Ông Thọ" và "Ngôi sao Phương Nam" thuộc sở hữu của Vinamilk không chỉ quen thuộc với người dân Việt, mà còn được vinh danh tại nhiều giải thưởng quốc tế. Điều đặc biệt là dù được chu du đến hơn 50 quốc gia, những nhãn hiệu này hầu như vẫn giữ nguyên bao bì, tạo dấu ấn bản sắc Việt trên thế giới.

Viễn thông Việt phủ sóng toàn cầu

Nhìn sang ngành viễn thông, không thể không nhắc đến Viettel - "gã khổng lồ" đã tạo kỳ tích trong cuộc cách mạng công nghệ thông tin tại Việt Nam. Từ một dịch vụ xa xỉ chỉ được tiếp cận bởi 5% dân số Việt vào cuối thế kỷ 20, sóng di động đã được Viettel bình dân hóa với hàng ngàn trạm thu phát sóng phủ khắp đất nước, kể cả vùng sâu vùng xa hay nơi biên giới, hải đảo.

Không chỉ dừng lại ở đó, Viettel tiếp tục chinh phục thị trường 17 quốc gia và nhanh chóng gây ấn tượng khi trở thành một trong 5 nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới. Sự tăng trưởng kỷ lục của Viettel là minh chứng rõ rệt cho quyết tâm bền bỉ và sức bật mạnh mẽ của người Việt, đặc biệt trong thời đại mới.

Tốc độ kỷ lục của hãng xe Việt

Dù mới được thành lập chưa đầy 5 năm, VinFast đã có những bước đi thần tốc tạo bước ngoặt trong ngành công nghiệp vận tải Việt. Ra mắt mẫu xe thử nghiệm đầu tiên chỉ 18 tháng 4 ngày sau khi khởi công nhà máy, VinFast tiếp tục gây tiếng vang với giải thưởng "Ngôi sao mới" tại Paris Motor Show 2018.

Không đi theo chiến lược chinh phục thị trường trong nước nhiều năm trước khi vươn ra thế giới như nhiều thương hiệu khác, VinFast thể hiện sự táo bạo và bản lĩnh khi tiến thẳng đến thị trường Mỹ. Đồng thời, VinFast tuyên bố trở thành hãng xe điện 100% vào cuối năm 2021, chứng tỏ khát vọng hướng đến tương lai và mục tiêu đưa sản phẩm Việt xứng tầm thế giới.

Nội thất Việt kiến tạo không gian khắp năm châu

Trước khi đổi tên thành Nội thất The One, Nội thất Hòa Phát đã là một trong những thương hiệu tiên phong trong ngành nội thất Việt, tạo ra những sản phẩm "quốc dân" gắn liền với nhiều thế hệ người dùng. Sau gần 3 thập kỷ hoạt động, uy tín của thương hiệu đã được minh chứng qua loạt giải thưởng danh giá, trong đó có danh hiệu "Hàng Việt Nam chất lượng cao" do người tiêu dùng bình chọn nhiều năm liền, chứng nhận Thương hiệu Quốc gia và nhiều giải thưởng khác.

Với hệ thống các nhà máy có tổng diện tích lên đến 32.5 héc ta cùng dây chuyền sản xuất hiện đại, mỗi sản phẩm của Nội thất The One đều được chăm chút từ thiết kế đến sản xuất, lắp ráp và đóng gói, nhằm đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe nhất. Bên cạnh đó, bằng việc luôn nỗ lực cải tiến và đầu tư vào sản phẩm, thương hiệu không chỉ được yêu mến bởi người dùng trong nước, mà còn thành công trong việc chinh phục nhiều quốc gia khó tính như: Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Trung Đông…

Bộ sưu tập mới Leader được kỳ vọng sẽ tạo nên sự bứt phá cho Nội thất Hòa Phát - nay là Nội thất The One.

Việc chuyển đổi thương hiệu gần đây đã tạo bàn đạp giúp Nội thất Hòa Phát - nay là Nội thất The One - bứt phá trong hành trình hội nhập toàn cầu. Bên cạnh những giá trị cốt lõi đã được gìn giữ gần 3 thập kỷ, chiến lược phát triển mới phù hợp xu hướng quốc tế được kỳ vọng giúp doanh nghiệp mang những sản phẩm nội thất Việt vươn xa hơn nữa, để góp phần khẳng định vị thế và sức mạnh của quốc gia.

Ngày 5/1, Thương hiệu Nội thất Hòa Phát chính thức đổi tên thành Nội thất The One, với sự thay đổi trong tầm nhìn và chiến lược phát triển, củng cố vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực nội thất văn phòng tại Việt Nam và vươn tầm quốc tế.

Trong tương lai, công ty sẽ tiếp tục duy trì phương châm "Lấy khách hàng làm trọng tâm, trân trọng đối tác và đồng hành cùng đại lý", phát huy những giá trị cốt lõi đã làm nên tên tuổi của Nội thất Hòa Phát trong suốt hơn 26 năm qua: Sáng tạo - khát vọng - nhiệt huyết - quan tâm.

Ở giai đoạn đầu, công ty sẽ song song duy trì nhận diện cũ Nội thất Hòa Phát và nhận diện mới Nội thất The One trên tem nhãn, bao bì sản phẩm, cửa hàng đại lý... Việc chuyển đổi được tiến hành từ tháng 1/2022.

Để tìm hiểu thêm thông tin về chiến dịch chuyển đổi thương hiệu cũng như thương hiệu Nội thất The One, truy cập landing page: chuyendoi.noithattheone.vn