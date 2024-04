Thực trạng triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền tại các địa phương

Theo Tổng cục Thuế, kết quả triển khai giải pháp hóa đơn điện tử khởi tạo từ ngày 15/12/2022 đến hết năm 2023 cho thấy có 63/63 cục thuế đã triển khai việc rà soát đối tượng thuộc diện triển khai hóa đơn điện tử từ máy tính tiền theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế và từng cục thuế đã lập kế hoạch triển khai cho năm 2023. Trong đó, 57/63 cục thuế đạt, vượt chỉ tiêu phấn đấu 70% do Tổng cục Thuế giao trên kế hoạch đề ra. Một số cục thuế địa phương đạt kết quả về tổng thể tốt như TPHCM, Hà Nội, Đồng Nai, Quảng Ninh.

Tính đến ngày 31/12/2023, cả nước có 40.355 cơ sở kinh doanh đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, chiếm 94,36% so với kế hoạch. Số lượng hóa đơn điện tử tương ứng là 104,8 triệu hóa đơn, bình quân đạt 2.597 hóa đơn/cơ sở kinh doanh. So với tháng 3/2023, kết quả rà soát của cục thuế cho thấy số lượng cơ sở kinh doanh đưa vào diện triển khai tính đến 31/12/2023 tăng gấp 11 lần, số lượng hóa đơn tăng gấp 47,6 lần.

Chỉ tiêu và kế hoạch triển khai hóa đơn điện tử từ máy tính tiền đến hết năm 2024 (Nguồn: Tổng cục Thuế, Đồ họa: Văn Chung).

Việc thực hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người tiêu dùng, doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Theo đó, hóa đơn điện tử ngay khi bán hàng hóa sẽ giúp thuận lợi, tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Hơn nữa, việc xuất hóa đơn điện tử có thể được thực hiện bất cứ thời gian nào do hóa đơn in ra từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế chính là hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định. Nhờ đó, người nộp thuế cũng chủ động hơn trong việc điều chỉnh sai sót do hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền được gửi vào cuối ngày không phải gửi từng hóa đơn như loại hóa đơn có mã thông thường.

Việc áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền góp phần bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng khi có yêu cầu lấy hóa đơn để bảo hành sản phẩm, xử lý các tranh chấp trong quá trình giao dịch cũng như tham gia dự thưởng chương trình hóa đơn may mắn của cơ quan thuế.

Đồng hành cùng ngành thuế và doanh nghiệp trên hành trình số hóa, Công ty cổ phần MISA (MISA) đã phát triển bộ giải pháp triển khai toàn diện hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, đáp ứng nghiệp vụ theo Thông tư 78, Nghị định 123.

Bộ giải pháp của MISA giúp doanh nghiệp đáp ứng quy định về hóa đơn điện tử từ máy tính tiền (Ảnh: MISA).

Trong đó, phần mềm hóa đơn điện tử từ máy tính tiền MISA meInvoice được tích hợp trên phần mềm kế toán và bán hàng, đảm bảo tính tương thích, hạn chế lỗi - xung đột, giúp liên thông dữ liệu, tăng cường bảo mật. Bên cạnh đó, MISA meInvoice có thể kết nối với các phần mềm bán hàng phổ biến như phần mềm quản lý nhà hàng MISA CukCuk, nền tảng quản lý bán hàng đa kênh MISA eShop giúp doanh nghiệp, hộ kinh doanh dễ dàng tích hợp và vận hành.

Thông qua phần mềm quản lý bán hàng của MISA, hóa đơn bán hàng trong ngày được tự động gửi lên cơ quan thuế theo quy định. Đồng thời, phần mềm cho phép xuất hóa đơn điện tử từ các sàn thương mại điện tử, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong thời đại số.

Hệ sinh thái giải pháp số của MISA hỗ trợ hộ kinh doanh, doanh nghiệp quản lý - vận hành chuyên nghiệp (Ảnh: MISA).

Với thế mạnh sản phẩm cốt lõi là tài chính - kế toán, MISA đã cam kết hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ kinh doanh triển khai hóa đơn điện tử từ máy tính tiền hiệu quả, đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định, tiêu chuẩn của Nghị định 123 của Chính phủ…

Bên cạnh đó, MISA là doanh nghiệp được Tổng cục Thuế tín nhiệm, lựa chọn là một trong những đơn vị đầu tiên ký hợp đồng triển khai cung cấp dịch vụ kết nối nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử. Điều này đã góp phần tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch, thuận lợi cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh lựa chọn đơn vị uy tín triển khai hóa đơn điện tử từ máy tính tiền.