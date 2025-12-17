Thủ tướng: Tăng trưởng hai con số là mục tiêu khả thi và có cơ sở

Bức tranh kinh tế xã hội năm 2025 là gam màu sáng chủ đạo

Chiều 16/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên toàn thể cấp cao Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 với chủ đề "Kinh tế Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số".

Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định xu thế tất yếu không thể đảo ngược của chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số, Việt Nam xác định rõ "chuyển đổi kép: Xanh hóa và số hóa" là yêu cầu khách quan, là lựa chọn chiến lược, là ưu tiên đầu tư phát triển. Điều này vừa là nền tảng, vừa tạo động lực thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững của đất nước nói chung và nền kinh tế nói riêng.

Đánh giá bức tranh kinh tế xã hội của đất nước năm 2025 là gam màu sáng chủ đạo, Thủ tướng chỉ ra kinh tế Việt Nam thể hiện sự chống chịu kiên cường và đạt được tốc độ tăng trưởng thuộc nhóm cao hàng đầu ở khu vực và trên thế giới, tức là trên 8%. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được đảm bảo, đảm bảo tự lực tự cường là chính.

Ba đột phá chiến lược triển khai quyết liệt, hiệu quả với tinh thần thể chế thì thông thoáng, hạ tầng thì thông suốt và quản trị thì thông minh. Tỷ trọng kinh tế số năm 2025 đạt khoảng 20% GDP. Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu của Việt Nam năm 2025 xếp thứ 44/139 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (Ảnh: VGP).

Cùng với đó, triển khai quyết liệt, hiệu quả việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp gắn với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân bổ nguồn lực và tăng cường giám sát, kiểm tra, cải cách thủ tục hành chính.

Dù vậy những thách thức nhiều hơn trong năm 2026, tình hình sẽ diễn biến phức tạp, khó đoán định. Những điểm yếu được chỉ ra là rủi ro từ tình hình thế giới khi độ mở kinh tế khoảng 1,7-1,8 lần so với nền kinh tế. Chất lượng tăng trưởng còn hạn chế, dựa vào thâm dụng lao động, giá rẻ, tài nguyên và vốn. Hiệu quả đầu tư còn thấp (chỉ số ICOR còn cao).

Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo chưa thực sự là động lực của tăng trưởng, cần thời gian phát huy hiệu quả hơn. Thể chế, chính sách vẫn còn vướng mắc, cần tiếp tục hoàn thiện, xử lý những điểm nghẽn về thể chế. Trong khi đó, Việt Nam vẫn là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng lớn nhất bởi tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu. Thiệt hại về kinh tế khoảng 100.000 tỷ đồng.

Chuyển đổi kép xanh hóa, số hóa là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược và ưu tiên đầu tư

Vì vậy, người đứng đầu Chính phủ cho rằng để trở thành nước phát triển có thu nhập cao thì phải dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Chuyển đổi kép xanh hóa, số hóa là yêu cầu khách quan, là lựa chọn chiến lược và ưu tiên đầu tư để thực hiện 2 mục tiêu chiến lược 100 năm (phấn đấu đến năm 2030, trở thành một nước đang phát triển công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; năm 2045 là nước phát triển, thu nhập cao).

Thủ tướng khẳng định quan điểm rằng ổn định phải là pháo đài bất khả xâm phạm. Phát triển nhanh, bền vững là động cơ không có điểm dừng, động cơ vĩnh cửu. Giàu mạnh, tự do, ấm no, hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu cao nhất, tối thượng. Không hy sinh tiến bộ, công bằng, không hy sinh môi trường để chạy theo tăng trưởng đơn thuần.

Theo đó, người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh các giải pháp là thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững trên nền tảng chuyển đổi kép xanh hóa và số hóa, phấn đấu tăng trưởng đạt hai con số gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. Đẩy mạnh thực hiện đột phá chiến lược về thể chế (thông thoáng), về nguồn nhân lực, về hạ tầng (thông suốt) để biến điểm nghẽn về thể chế thành năng lực cạnh tranh quốc gia.

Thủ tướng đánh giá khái quát, nhiệm kỳ này đã chứng tỏ kinh tế Việt Nam đủ sức chống chịu với các cú sốc từ bên ngoài (Ảnh: VGP).

Giảm chi phí tuân thủ, phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực và nâng cao năng lực thực thi trên nền tảng Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, công tư đồng hành, đất nước phát triển, nhân dân hạnh phúc.

Làm mới động lực tăng trưởng truyền thống (đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng), gắn với thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới liên quan đến chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tri thức, kinh tế tuần hoàn, kinh tế sáng tạo. Xây dựng và đưa vào hoạt động các trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm thương mại tự do, khu kinh tế qua biên giới. Phát triển năng lượng hạt nhân, đường sắt cao tốc, khai thác tốt các không gian phát triển mới.

Đa dạng hóa các hình thức huy động nguồn lực, công tư đồng hành. Ưu tiên thu hút vốn FDI có chọn lọc để tiếp tục tái cấu trúc xuất khẩu gắn với cơ cấu lại nền kinh tế. Trọng tâm là coi trọng trí tuệ, phát huy sức sáng tạo, khoa học công nghệ, lựa chọn ưu tiên phù hợp.

Thủ tướng nhấn mạnh rằng tăng trưởng hai con số đối với Việt Nam là có nền tảng, có dư địa và khả thi. Đây là quyết tâm chính trị rất cao, nỗ lực rất lớn và hành động rất quyết liệt của đất nước.