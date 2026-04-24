Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu lượng hóa hiệu quả từng dự án đầu tư công

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ban hành Chỉ thị số 16 ngày 23/4 về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gắn với hạch toán kinh tế - xã hội, đánh giá hiệu quả đầu tư; đẩy nhanh tiến độ xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

Chỉ thị nêu rõ, công tác quản lý đầu tư công thời gian qua đã đạt được một số kết quả tích cực, thông qua việc đánh giá hiệu quả, kế hoạch đầu tư công đã bố trí vốn tập trung, dần khắc phục tình trạng dàn trải, manh mún.

Ở một số thời điểm, việc đánh giá hiệu quả đầu tư dự án còn chưa được quan tâm đúng mức, dẫn đến vẫn còn tình trạng một số dự án đầu tư công không phát huy được hiệu quả đầu tư, cá biệt còn dự án có biểu hiện lãng phí.

Về quyết định chủ trương đầu tư, lãnh đạo Chính phủ lưu ý các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về đánh giá hiệu quả dự án trong bước nghiên cứu tiền khả thi, đề xuất chủ trương đầu tư và quyết định chủ trương đầu tư.

Chỉ thị của Thủ tướng yêu cầu đối với từng dự án, phấn đấu lượng hóa tối đa hiệu quả đầu tư thay cho việc sử dụng các đánh giá định tính.

Trong đó lưu ý các nội dung về xác định sơ bộ hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án; sự cần thiết đầu tư, các điều kiện để thực hiện đầu tư; đánh giá về sự phù hợp với quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch; dự báo nhu cầu, phạm vi phục vụ và dự kiến mục tiêu đầu tư, quy mô và hình thức đầu tư; phân tích, lựa chọn sơ bộ về công nghệ, kỹ thuật.

Về quyết định đầu tư và phân bổ vốn đầu tư công hằng năm, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương thực hiện nghiêm quy định của pháp luật đầu tư công, pháp luật xây dựng và các pháp luật liên quan trong lập báo cáo nghiên cứu khả thi và quyết định đầu tư dự án theo quy định.

Chỉ thị của Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương, các đơn vị sử dụng vốn đầu tư công phải phát huy trách nhiệm cao nhất trong tổ chức thực thi qua từng khâu, từng bước.

Trên cơ sở quyết định đầu tư dự án và nguồn vốn đầu tư công hằng năm được giao, các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương, các chủ đầu tư căn cứ các pháp luật chuyên ngành về xây dựng, đất đai, đấu thầu, bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy... để tổ chức thực hiện dự án.

Tại mỗi khâu, mỗi bước cần quán triệt nguyên tắc tuân thủ quy định của pháp luật, sử dụng vốn trách nhiệm, hiệu quả, tiết kiệm, thực hiện từng nhiệm vụ phải đảm bảo tiến độ quy định.

Các chủ đầu tư, đơn vị sử dụng vốn phải quán triệt tinh thần trách nhiệm trong đăng ký nhu cầu vốn hằng năm phù hợp với khả năng thực hiện và giải ngân. Không để xảy ra tình trạng đăng ký vốn cao để giữ vốn nhưng không có khả năng thực hiện và giải ngân, dự án không hiệu quả, dẫn đến lãng phí nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Về tiến độ lập, phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, đối với ngân sách Trung ương, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương khẩn trương rà soát, hoàn thiện lại danh mục dự án có nhu cầu bố trí vốn và sắp xếp thứ tự ưu tiên.

Bộ Tài chính tổng hợp trình Chính phủ dự kiến khả năng cân đối ngân sách nhà nước cho chi đầu tư phát triển giai đoạn 2026-2030 và báo cáo Thủ tướng Chính phủ thông báo số vốn cho từng bộ, cơ quan Trung ương và địa phương trước ngày 25/5.