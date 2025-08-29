Tặng người dân 100.000 đồng dịp Quốc khánh: NHNN đang phối hợp thực hiện

Trao đổi với phóng viên báo Dân trí, một lãnh đạo Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước) cho biết đơn vị này đã nhận được văn bản chỉ đạo liên quan đến chủ trương tặng quà cho công dân Việt Nam, mỗi người 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9. Vụ đang phối hợp với Kho bạc Nhà nước (Bộ Tài chính), Bộ Công an để thực hiện.

Dự kiến, Ngân hàng Nhà nước sẽ chỉ đạo triển khai trong công tác đảm bảo tiền mặt, hệ thống thanh toán liên ngân hàng đảm bảo vận hành thông suốt, làm sao cho phương án khả thi, hiệu quả do số lượng nhiều.

Người dân sẽ được nhận 100.000 đồng dịp Quốc khánh (Ảnh minh họa: Mạnh Quân).

Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính có công điện gửi các đơn vị liên quan đến chủ trương tặng quà cho công dân Việt Nam, mỗi người 100.000 đồng.

Để triển khai chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thủ tướng giao Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ được giao căn cứ ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị; rà soát ngay diện được nhận quà tặng và chuyển đến người dân bằng hình thức chuyển khoản hoặc trực tiếp trước 2/9.

Bộ Tài chính cùng các cơ quan báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí để tặng quà người dân trước 29/8.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các đơn vị có liên quan và các ngân hàng thương mại, nhất là các ngân hàng thương mại nơi Kho bạc nhà nước mở tài khoản, bảo đảm hệ thống thanh toán và tiền mặt, đáp ứng yêu cầu tặng quà cho người dân kịp thời, thông suốt, không để bỏ sót bất kỳ ai và không trùng lắp.

Đến ngày 29/8, theo khảo sát của phóng viên báo Dân trí, gần 20 ngân hàng đã liên kết với ứng dụng VNeID để nhận các khoản trợ cấp từ các chính sách xã hội.

Các ngân hàng gồm nhóm big 4 (4 ngân hàng có vốn Nhà nước) là Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank và nhóm ngân hàng tư nhân, gồm ACB, BVBank, Co-opBank, HDBank, KienlongBank, LPBank, MB, Nam A Bank, NCB, PVcomBank, Sacombank, ShinhanBank, TPBank, Vikki Bank.

Không chỉ qua các ngân hàng, người dân cũng có thể nhận tiền trợ cấp qua tài khoản Mobile Money. Theo hướng dẫn, với vài thao tác trên ứng dụng VNeID, người dân có thể đăng ký nhận tiền an sinh xã hội nhanh chóng, an toàn và chính thống qua tài khoản mở tại ngân hàng.

Nếu người dân đã có tài khoản ngân hàng thì bước đầu tiên vào ứng dụng VNeID, bấm vào mục “An sinh xã hội”. Bước thứ 2 là chọn “Tài khoản hưởng An sinh xã hội”. Bước thứ 3 là nhập passcode, chọn ngân hàng, nhập số tài khoản ngân hàng.

Thực hiện 3 bước trên, người dân đã hoàn tất và có thể chờ duyệt để nhận tiền trực tiếp vào tài khoản ngân hàng.